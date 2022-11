„Pocity z hodů bývají o tom, co si pamatujeme a já si z letošních hodů ve Skoronicích skoro nic nepamatuju. Nebylo to kvůli vínu či gořalce, ale proto, že to byly třiapadesáté hody, které jsem zažil a asi čtyřicetkrát v kroji, dvakrát jako stárek. Naposledy jsem byl v kroji vloni, letos mně kroj sebrali synové. Ale ne kvůli tomu, že by se báli o moje stáří, ale proto, že si kroje rozebrali pro sebe a kamaráda. Tak jsem si s nimi aspoň zacifroval a při dopadu ne na špičky, jak se má, ale na patu, mě jakýsi hřebík píchl v plotýnce, takže v neděli nebylo na nějaké veselí ani pomyšlení,“ vyznává se Holcman.

„Kdy hody na Slovácku vznikly, to nikdo neví. Jsou věčné a nezničitelné, ani šlusvir je nezastavil. V sobotu jsem napočítal asi sedmdesát kluků v kroji a dál jsem v tu chvíli počítat zapomněl, protože hlavně děvčata se točila tak, že se mně pletly nohy i číslovky,“ dodává se smíchem Josef Holcman.

Zdroj: Youtube

Skoronice a v těsné blízkosti sousední Vlkoš rozděluje řidičům u hlavní silnice akorát cedule hlásící obě obce.

„Naše chasa vyrazila na hody do Skoronic s velkým nadšením, protože poslední roky byly kvůli omezením hodně netradiční. Tak se letos pěkně zpívalo, cifrovalo a tančilo. Šikovní Skoronští stárci všechny přivítali, a protože se naše dědiny znají víc než dobře, nálada byla moc příjemná. I počasí se přidalo, hlavně v neděli bylo krásně. I díky tomu bylo v kroji plno malých dětí, a to je to nejlepší, co se dá od hodů čekat. Tato krásná tradice zůstane na dědinách zachovaná,“ okomentoval průběh vlkošský fotograf Jiří Flora, který akci pečlivě dokumentoval.

Na adresu nedělního kradení kačera Flora řekl: „Já musím prohlásit, že to bylo letos naprosto v pořádku. O kačera se nemá nikdo rvát, až lítají kusy kordulek. Trochu požduchat, ale s rozumem a úsměvem,“ dodal.

„Hody považuju za velice vydařené. Jednak nám vyšlo počasí. V sobotu navzdory nepříznivým předpovědím nepršelo a v neděli dokonce vysvitlo sluníčko. Také mě mile překvapila hojná účast krojovaných z řad domácích i přespolních, kromě tradičních hostů z Vlkoše nás letos přišla podpořit i chasa z Kyjova, Bukovan, Ježova, Kelčan, Vracova, Žádovic či Rohatce. V sobotním průvodu se tak sešlo bezmála 130 krojovaných, což je na skoronské poměry nevídané. Musím také pochválit letošní stárky - mladší - Dášu Lungovu, Jožku Novotného, starší Nikolu Čadovu a Martina Švábeka. Svých rolí se zhostili zodpovědně a bylo vidět, že hody prožívají, tak jak jsme je prožívali kdysi my - zvesela a živelně - zkrátka tak, jak to ve Skoronicích vždy bývalo,“ poznamenal spokojeně na tanečním parketu obecního domu po tanečku při dechové hudbě Skoroňáci, vystrojený do kroje „nový starosta“ obce, Lukáš Plachý.

Týden po zvolení se společně s radními výrazně podílel na úspěchu této místní kulturně - společenské události.

Zdroj: Youtube

Tonda Vrba