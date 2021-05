Zrušené zdymadlo Hadík se stalo útočištěm pro rozbité a odepsané lodě

/FOTOGALERIE/ Zdymadlo Hadík je již plavebně neprovozované zdymadlo na středním Labi. Je to první zdymadlo vybudované nad soutokem s Vltavou již v roce 1911. Zdymadlo sloužilo plavbě do 70. let 20. století.

Na Hadíku, na břehu Labe pod Mělníkem | Foto: František Hormandl