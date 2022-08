Babí léto láká k aktivitám, na které se během těch největších veder nedostávala energie. A nemusíte kvůli tomu hned plánovat dovolenou.Stačí jeden víkendový den, a celá rodina si tolik zábavy, kolik jindy nestihnete ani za týden. Ve skiareálu Ještěd totiž navzdory názvu najdete spoustu jiných možností než jízdu na lyžích.

Za posledních pár let učinil Skiareál Ještěd pořádný skok dopředu, kromě jiného i díky partnerství s automobilkami Seat a Cupra, které areálu poskytly nová auta s pohonem 4x4 a podporují i další rozvoj. Na rozdíl od mnoha jiných středisek je Ještěd skvěle dostupný - najdete ho co by kamenem dohodil od centra Liberce. Zaparkujete na velkém centrálním parkovišti P1 a odtud máte veškerou nabízenou zábavu na dosah ruky.