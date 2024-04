Svoboda pohybu, kterou nabízí skútr, je lákavá pro stále více lidí. Na nejmenší kubatury nepotřebujete žádné zvláštní řidičské oprávnění, přesto je více než vhodné získávat první zkušenosti na cvičišti a nepodcenit důkladnou přípravu.

Dobrá rovnováha je jedním z předpokladů bezpečné jízdy. | Foto: se svolením Suzuki

Na skútr s objemem do 125 kubických centimetrů dnes hodně usedají i lidé, kteří předtím žádné jednostopé vozidlo nesedlali. K legálnímu řízení takového stroje jim stačí řidičák skupiny B, žádné další kurzy ani zkoušky vyžadovány nejsou. Člověk tak snadno získá dojem, že jízdu na skútru zvládne na první dobrou každý, kdo někdy v životě seděl na kole. A realita leckdy nepříjemně překvapí…

„Jsme jednou z mála evropských zemí, kde není pro jízdu na malém skútru nutné žádné dodatečné školení,” říká instruktor Jiří Heiník, dlouholetý trenér motorkářů, mezi něž patří i špičkoví závodníci. A dodává, že podle jeho názoru je to velká chyba. „I stopětadvacítka dokáže jet klidně stovkou, proto je důležité se ji nejprve naučit dobře ovládat. Jinak se stane neštěstí jedna dvě.”

V nabídce motoškol se dnes základy jízdy na skútru leckdy objevují a krátké seznamovací kurzy občas organizují i samotní importéři či prodejci. Na jeden takový - uspořádaný společností Suzuki - jsme se vydali, abychom vám přinesli ty nejdůležitější tipy. Na co myslet, než na skútru vyjedete do provozu?

1. Zaplaťte si aspoň jednu kondiční jízdu

Někdy stačí hodinka s sedle a pár dobrých rad, aby se nejistota a křeč změnily v požitek z jízdy. Rozhodně je záhodno realizovat seznamování se skútrem v chráněném prostředí, nikoli v ostrém provozu, kde je minimální prostor pro chyby. Obsluha stroje není nikterak složitá, posez v sedle, práce s těžištěm a udržování rovnováhy však patří k disciplínám, které z řízení auta neznáte. Během lekce dost možná zjistíte, že vám neuškodí ještě pár dalších - a bude to moudré rozhodnutí.



2. Připravte se po fyzické stránce

Jízda na motorce či skútru je fyzicky výrazně náročnější než řízení auta a větší jsou i nároky na postřeh.

„Naším nejdůležitější senzorem jsou oči - a už v této fázi má řada lidí problém,” varuje instruktor. „Paradoxně jsou na tom lépe ti, kteří nosí brýle, protože obvykle podstupují pravidelné kontroly. Mnozí jiní se domnívají, že mají oči jako rys, a přitom by potřebovali tři dioptrie.” Máte-li tedy sebemenší podezření, že váš zrak není stoprocentní, navštivte očního lékaře.

Dalším článkem řetězce je mozek, který informace získané zrakem vyhodnocuje a dává tělu pokyn k reakci. „Tady přichází další kámen úrazu - hardware neboli tělesná schránka je dnes u mnoha lidí slabým článkem. Dříve většina z nás odmalička jezdila na kole, na bruslích či koloběžce, čímž jsme trénovali rovnováhu i motoriku. V dnešní době lidé tyto pohybové návyky často nemají.”

Co můžete udělat pro zlepšení? Co nejvíce se hýbejte a cvičte rovnováhu, ideální je třeba kolo.

3. Investujte do výbavy

I když se chystáte jezdit jen pár kilometrů denně do kanceláře, nepodceňujte kvalitní vybavení. „Lidé, kteří mají sjeté gumy nebo mizerné oblečení, často říkají - na to moje ježdění to stačí,” podotýká Jiří Heiník. „Jenže je to právě naopak - čím méně jezdím, tím jsem nezkušenější a tím lepší výbavu potřebuju.”

Zajděte si do specializovaného obchodu pro motorkáře a nechte si poradit. Zkušený prodejce vám pomůže vybrat helmu tak, aby správně seděla, doporučí vhodné oblečení s chrániči i obuv. Ani v parných letních dnech nepodléhejte pokušení vyrazit jen v kraťasech a žabkách - na rozdíl od auta nejste na skútru chránění pevnou karoserií ani deformačními zónami a asfalt z vás sedře kůži i při pádu v nízké rychlosti.

Jedna lekce na cvičišti vydá za mnoho hodin teoretické přípravy.Zdroj: se svolením Suzuki

4. Odložte mentální zátěž

Vyrážíte-li do provozu na dvou kolech, potřebujete mít takříkajíc čistou hlavu. Zní to jednoduše, odložení starostí však vyžaduje velkou disciplínu i trochu cviku. Instruktor varuje před rozšířeným přesvědčením, že si hlavu nejlíp vyčistíte právě při jízdě.

„Když jdete na motorku - a pro skútr to platí rovněž -, musíte nechat doma všechny problémy, které se týkají rodiny, práce i dalších oblastí života. Starosti vám totiž berou kapacitu mozku, kterou potřebujete k řízení a sledování provozu.”

Létají-li vám myšlenky kdesi v oblacích, budete mít o to delší reakční čas a déle potrvá i aktivace částí těla, které potřebujete například ke zmáčknutí páky brzdy nebo provedení úhybného manévru. Jen s plným soustředěním si včas všimnete nebezpečí a bude schopni na něj adekvátně reagovat.

