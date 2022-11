Odrazí se volba této komunikační barvy na prodejích?

Prodeje samozřejmě neustále sledujeme a vyhodnocujeme, nicméně většinou odpovídají obecné situaci na trhu, která je podobná u nás i ve světě. Stříbrná, bílá a černá se prodávají nejlépe. Někdy však právě i komunikační barva zaznamená úspěch. Hodně nás to překvapilo třeba v případě Enyaqu iV, který byl představen a následně prezentován v metalickém odstínu Arctic Silver. A zájem o tuto barvu je opravdu velký.

Jste magnet na bouračky? Možná potřebujete jinou barvu auta

Vybíráte při uvádění nových modelů specifické barvy pro specifické trhy?

Trhy v tomto ohledu dělíme na Evropu a Asii. Ne všechny barvy, co se objeví v Evropě, budou fungovat v Asii a naopak. Nabídka pro všechny evropské zákazníky je ale totožná. Importéři na jednotlivých trzích si mohou zvolit, že nějakou barvu z nabídky nechtějí, ale prakticky se to neděje.

Čím se vyznačuje asijský trh?

Například zákazníci v Číně mají volbu barev hodně spojenou se symbolikou a vírou, co který odstín znamená.Červená je barva králů, stejně tak zlatá. Nejvíce se tam obecně líbí efektní barvy, především metalické. Unibarvy (laky bez metalízy, pozn. red.) se tam snad ani nenabízely. Vedou zlatavé a červené tóny. Zdejší nabídka se nám může jevit skoro až kýčovitá - co se třpytí, to je dobré.

V jaké fázi vývoje auta se začíná řešit barva, se kterou pak půjde do nabídky?

De facto hned na začátku, jakmile exteriérový designér uplácá auto z hlíny a probíhají první prezentace. Už tady se snažíme zkoušet nové barvy, protože je to příležitost otestovat si je na reakcích lidí uvnitř firmy mimo naše oddělení.

Podle barvy auta se o člověku leccos dozvíte, říká designérka

Jak náročný je vývoj nového odstínu?

Proces sám o sobě trvá třeba i dva roky. Design z té doby ale zabere minimum. Nejdelší a nejnákladnější proces probíhá ve výrobě a pak při koordinaci s dodavateli, kteří musí barvu například vyvinout a přizpůsobit na různé povrchy.

Můžu za vámi přijít s požadavkem na barvu, kterou v nabídce nemáte?

Záleží na tom, jaký model budete chtít. Pro některé modely jako třeba Superb nebo Kodiaq je k dispozici takzvané zvláštní lakování, které zahrnuje desítky různých odstínů. Lakování na základě individuálního přání by bylo ohromně nákladnou záležitostí, proto ho nenabízíme.

Je nějaká barva, které se vyhýbáte? Která na autech nefunguje?

V designu se nevyhýbáme ničemu. Výsledná nabídka ale nakonec vždycky záleží na rozhodovacím procesu uvnitř firmy. Vzhledem k tomu, že jsme značka, která prodává velké objemy aut, vybírají se barvy, které se podle nás budou líbit většině.

Jsem reálná ženská, která v autě nadává i bourá, říká pěvkyně Andrea Kalivodová

Jak postupujete při určování barev pro velká a malá auta? Jsou v tom rozdíly?

Když začínáme přemýšlet nad barvami, vybíráme takové, které budou konkrétnímu autu slušet. Třeba odstín Phoenix Orange, ve kterém jsme představovali aktuální Fabii, byl od začátku jasná volba. Potvrdilo se nám to i na prodejích. Nikdy to však nebude barva, kterou bychom chtěli lakovat třeba Superb, na limuzínu tohoto typu se zkrátka nehodí. Stejně tak Mamba Green byla záměrně designovaná pouze pro RS verze. Ale existuje řada barev, které můžete použít na kterýkoliv model, a budou vypadat dobře.

Je těžké v rámci společnosti prosadit tak specifický odstín jako třeba právě Mamba Green?

U té panovala shoda od začátku. A to napříč celou firmou, od designu až po marketing. Mamba Green byla navíc takovým následníkem odstínu použitého na konceptu Vision X, takže už jsme ji měli vyzkoušenou. Podobný příběh má i Dragon Skin, specifická žlutá, typická pro Superby. Podobnou barvu jsme ukázali na showcaru a sledovali, jaké budou reakce.

Koncept tedy můžete “obarvit” odvážněji?

Všechno musí tvořit jednotný celek. Samozřejmě je potřeba, aby barvy nechaly vyniknout i tvar a další prvky. U konceptů je nejdůležitější, aby auto bylo vidět. Proto showcar v drtivé většině případů dostane světlou barvu. Už víme, že například bílá barva na autosalonech nejlíp prodá linie a hrany, tvar je dobře vidět a nejlépe se fotí. Kdybyste to samé auto ukázala v černé, nebude na první pohled tak zajímavé, protože tmavá barva pohltí všechny tvary.

Proč ženy zmatkují a muži jezdí rychle

Je možné barvou vyjadřovat i dnes tak důležitá témata jako udržitelnost a ekologie? Řešíte tyto souvislosti?Řešíme. U konceptu Vision 7S jsme od začátku věděli, že chceme zelenou, protože evokuje přírodu. Zároveň jsme poprvé použili matnou barvu, což se hodilo pro představení nového designového jazyka. Na druhou stranu nejprodávanějšími barvami budou nejspíš i nadále černá a bílá. Tam se souvislost s ekologií hledá těžko a pak záleží spíš na dalších dílech.

Uvažujete o tom, jaké barvy se budou líbit mužům a jaké ženám?

Vlastně vůbec. Vždycky potřebujeme barvu, která bude atraktivní pro co nejširší okruh lidí bez ohledu na pohlaví. Taková se bude dobře prodávat. Cílení na ženy či muže jsme dříve uplatňovali třeba u speciálních edicí.

Jaká je vaše oblíbená barva v nabídce Škody?

Už delší dobu je to Steel Grey, šedá uni barva.

A jakou byste si vybrala pro své vlastní auto?

To je dobrá otázka. Shodou okolností mám teď služební auto právě v barvě Steel Grey a asi bych si ji vybrala i pro svoje soukromé vozidlo. Pokud by šlo o auto, které budu mít mnoho let, byla bych spíš konzervativní. Líbila by se mi i výrazná Mamba Green, ale nerada následuji nejsilnější trendy a v Mladé Boleslavi v posledních měsících nejezdí vozů Enyaq iV právě v tomto provedení úplně málo. (smích)