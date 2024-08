Když se řekne cestovní enduro, naskočí písmenka GS snad každému motorkáři zcela automaticky. Dnešní konkurence v segmentu je sice celkem široká, už léta jí však udává směr právě BMW se svými modely Gelande Strasse neboli terén-silnice.

Vyvinout stroj, který bude dobře fungovat na zpevněné i nezpevněné cestě, není zas tak jednoduché a samozřejmě se to neobejde bez jistých kompromisů. Pokud však někdo dokáže tyto ústupky stlačit na naprosté minimum, je to právě BMW. Do jeho showroomů tak míří většina nadšenců do dálkového cestování, během nějž na jezdce čekají všechny typy cest od dálnic až po stezky vyhrazené zvěři a lesní technice.

Metou dobrodruhů je bezpochyby velké gééso - od letošního roku třináctistovka - v nabídce však najdeme i několik menších modelů, zaměřených na méně hardcore cestovatele. Dávají perfektní smysl, neboť fantazie je totiž jedna věc a realita druhá. Málokdo se na motorce skutečně vydá na cestu kolem světa nebo do těžkého terénu, zato kompaktnější rozměry, snadnější ovladatelnost a v neposlední řadě o dost nižší cena přijdou vhod spoustě lidí.

Menší F800 GS je najednou optimální volba. Výkonový rozdíl nehraje na většině evropských tras zásadní roli, a když se v sedle ocitne zkušený jezdec, neudělá malé géeso ostudu ani na šotolině nebo lesní cestě. Proč si tedy nepořídit skladnější, lehčí a levnější motorku, zvláště když ji můžete vybavit stejným množstvím příslušenství a komfortních prvků jako tu větší?

Recenze novinky BMW F800 GS 2024:

Uhlazený celek, povedené detaily

Při prvním setkání osmistovka rozhodně nepůsobí výrazně menší než vrchol nabídky. Kompaktnější stavby si nejspíš všimnete, jen když uvidíte obě motorky vedle sebe. Po nasednutí už je rozdíl zřetelnější - a holky nebo menší jezdci se zaradují, že i ze sériového setupu dosáhnou celkem pohodlně na zem. Výška sedla činí 815 mm a snížit si ho můžete nechat až na 760 mm, takže zde nemají zákaz vstupu ani úplní střízlíci. Čahouni ocení naopak možnost zvýšení na 830 mm.

Design je už tradičně velmi povedený a dotažený do posledného detailu. Vpředu stále najdete asymetrické světlo, zde ve verzi PRO s adaptivní funkcí, která je součástí příplatkového paketu Touring společně s vyhřívanými rukojeťmi a chrániči rukou. K paketu Komfort kromě jiného patří zase zadní nosič a elegantní držáky na boční kufry, které ani bez kufrů nikam netrčí a neruší celkový vzhled. I na malé GS je zkrátka radost pohledět a hned víte, k jaké rodině náleží.

Kolik vás bude F800GS stát Základní cena modelu F800GS je 267 000 korun. Paket Dynamic (jízdní módy, quickshifter, elektronicky nastavitelný podvozek) stojí 21 300 Kč, paket Touring (vyhřívané rukojeti, chrániče rukou, přední světlomet PRO) 9 470 Kč a paket Komfort (bezklíčové startování, tempomat, příprava pro navigaci, zadní nosič s držákem kufrů, nízkoúdržbový řetěz M Endurance) 19 190 Kč.

BMW F800 GS a jeho nedostižná výbava

Kouknete-li se na ovládací prvky, je vám jasné, že výbavou se tady nešetřilo, i když část samozřejmě náleží k té volitelné, tudíž příplatkové. Velký a přehledný TFT displej má úhlopříčku 6,5 palce a fakt se vám nestane, že byste na něj špatně viděli, ať si slunce svítí, jak chce. Systém lze pomocí aplikace propojit s telefonem, mobil samotný pak můžete upevnit do držáku opatřeného USB konektorem.

Pomocí tlačítka a kruhového ovladače na levém řidítku procházíte nabídkou a zobrazením informací naprosto intuitivně. Kromě regulace pružení a deaktivace stabilizačního systému ASC zde najdete i zcela blbuvzdorné ovládání tempomatu (součást paketu Komfort), vítaného pomocníka na dlouhých cestách po dálnici.

Na pravé straně se tlačítkem nastavují jízdní módy upravující zejména reakci plynu a vyhřívání rukojetí. Otvor na klíč vystřídalo tlačítko bezklíčové aktivace, stačí vám tedy dálkové ovládání v kapse a pak už jen startujete. A nesmím zapomenout ani na plexištítek, nastavitelný pomocí páčky do dvou poloh.

close info Zdroj: Deník/Viola Procházková zoom_in Vybrat si můžete ze tří barev - bílé, černé a modré.

Radost ve vyšších otáčkách

Nenechte se zmást označením - řadový dvouválec, který F800GS pohání, má zdvihový objem 895 kubických centimetrů, technicky vzato tedy nejde o osmistovku, ale devítistovku. Maximální výkon 87 koní (64 kW) dodává při 6750 otáčkách a točivý moment ve stejných otáčkách činí 91 Nm. Sluší se zmínit, že malé géeso není nedostupné ani držitelům řidičáku A2, neboť výkon si mohou nechat omezit na 35 kW.

Jakožto jezdci, který netouží trhat rychlostní rekordy, mi síla motoru naprosto vyhovuje. S hmotností motorky (227 kilo) i případným nákladem si poradí bez zadýchání, jeho projev je ukázkový a prostý jakýchkoliv nepříjemných vibrací. Přestože to pravé nadšení ukáže spíš ve vyšších otáčkách, ani v těch středních nepůsobí mdle a neochotně. Rozjezdy jsou perfektně plynulé, jde to zkrátka úplně samo, a s otáčkami navíc přibývá i příjemně chytlavý zvuk. Přidejte perfektně fungující quickshifter, a radostným zážitkem bude nejen trasa po horských hřebenech, ale klidně i každodenní dojíždění do kanceláře.

Spotřeba 4 - 4,5 litru ve své třídě nevyčnívá žádným směrem, jen nádrž bych si možná představovala o něco větší. S patnácti litry budete muset v zapadlejších částech civilizace trochu plánovat.



Pohodlí na každém kilometru

V jedné oblasti si malé géeso se svým větším sourozencem rozhodně nezadá, a to je komfort jízdy. V tomto konkrétním případě určitě hraje velkou roli příplatkový elektronický podvozek, na který můžu bez uzardění použít novinářské klišé o žehlení nerovností. Odezvu tlumení totiž automaticky přizpůsobuje aktuálním podmínkám. I na té nejzanedbanější silnici pojedete v pohodlí, aniž by vás však elektronika odřízla od zpětné vazby od kol nebo připravila o cit v řízení. Jízda je dokonale čitelná a ani v hrbolatých zatáčkách nemáte dojem, že byste - byť na kratičký okamžik - neměli situaci pod kontrolou. Pružení zadního kola si navíc můžete nastavit podle toho, jestli jedete sami nebo se spolujezdcem, nalehko nebo s bagáží.

Pokud vás velké géeso odrazuje rozměry či hmotností, nebo je jeho pořízení mimo vaše finanční možnosti, nebojte se, že bude jeho menší brácha pouhým kompromisem. V žádném případě. Je to plnohodnotná cestovní motorka, vytříbená a dotažená, s veškerým myslitelným komfortem.