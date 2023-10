BMW X1 je povedené SUV, které dokáže zastat i funkci rodinného auta. Nejinak je na tom elektrická verze, lišící se snad jen tím, že pod poklop na zádi nezasunujete tankovací pistoli, nýbrž nabíjecí kabel.

Pohledné SUV dokáže zastat funkci jediného auta v rodině. | Foto: Viola Procházková

Plánujete přechod na elektřinu? Chcete-li si ho co nejvíce usnadnit, určitě zařaďte do výběru čistě elektrické BMW iX1. Zdá se, jako by si při jeho vývoji konstruktéři vytyčili cíl prakticky smazat veškeré rozdíly mezi spalovákem a elektromobilem. Uvnitř najdete všechno tak, jak jste u mnichovské automobilky zvyklí, druh pohonu tak prozradí jen hrobové ticho na palubě - a samozřejmě okamžité zrychlení, dostupné téměř v libovolné rychlosti.

Kromě toho, že nebudete auto „krmit” na benzínce, nýbrž (obvykle) doma v garáži, se s ním žije úplně stejně jako s jeho spalovacími příbuznými. Budete si užívat svižnou jízdu, příjemné ovládání a moderní vymoženosti zajišťující komfort i bezpečí. Zároveň zůstává iX1 skutečným bavorákem - řidit ji rozhodně není nuda!

Najdi sedm rozdílů

Abyste poznali elektrickou verzi od běžné X1, museli byste mít obě auta hooodně nakoukaná. Osobně se spolehlivě orientuji jen podle přední masky, která u elektriky postrádá průduchy pro chlazení motoru, a samozřejmě podle poznávací značky s písmeny EL. A protože aktuální X1 považuji za velmi povedené SUV, líbí se mi i její příbuzný na baterky. Auto není přehnaně vysoké a krabicovité, působí spíš jako přifouknutý hatchback, a má vyrovnané proporce.

Prohlédněte si iX1 v pohybu na následujícím videu:

K ostřejšímu výrazu mu dopomáhá příplatkový M-paket, za který sice zaplatíte přes sto tisíc, ale dojem udělat umí, to se mu nedá upřít. Také dvacetipalcová kola vypadají skvěle, i když ve mně od pohledu vzbuzují mírné obavy, nevyberou-li si svou daň na pohodlí. Obecně však považuji design iX1 za ryze „bavorákovský“ a velmi povedený, u současných SUV možná za jeden z nejlepších.

Prostor a kvalita

Jak auta v průběhu let rostou, dorostla i X1 (a iX1 s ní) do velikosti vozu, který zastane i funkci rodinného přepravníku. Pro rodinu, která autem nejezdí na dlouhé dovolené, pak může být dokonce autem jediným. Kabina nabídne dost místa pro čtyři, nouzově pro pět, i dozadu se přitom vejdou dospělí, pokud nevynikají extrémními rozměry. Kufr nabídne standardně 490 litrů, napřímením opěradel zadních sedaček 520 litrů. Pod podlážkou pak najdete ještě místo na kabel.

Při cestování ve čtyřech budou mít všichni pasažáři dostatek úložných prostor, některé jsou přitom velmi chytře řešené. Plovoucí středová loketní opěrka pod sebou vytváří praktickou přihrádku, do které se vejde kabelka, přímo pod polstrováním přitom zůstává mělký prostor třeba na klíče, ubrousky nebo žvýkačky. Líbí se mi taky svisle orientovaná bezdrátová nabíječka s držákem, díky němuž telefon ani při prudkém zatáčení nikam necestuje.

U BMW jsme zvyklí na dokonalou ergonomii i precizní zpracování, oboje pak najdete i v interiéru iX1. Kvalitní materiály, perfektní slícování, tlačítka s příjemným chodem, to všechno jsou ingredience luxusní kabiny, v níž budete rádi trávit čas. Vůbec by vás nenapadlo, že jde o nejmenší SUV a zároveň nejmenší elektromobil značky.

Multimédia

Do minimalistického pojetí interiéru perfektně zapadá podlouhlý zakřivený displej, který propojuje infotainment a přístrojový štít. Nic jiného než povedenou grafiku a perfektní rozlišení bych v BMW nečekala, ani tady se překvapení nekoná. Samozřejmostí je bezdrátové připojení Androidu i Apple, cloudové mapy a aktualizace vzduchem. Prostředí připomíná displej vašeho smartphonu, takže bude stačit chvilka, abyste se v něm zorientovali.

Ovládací kolečko systému iDrive už na středové konzoli nehledejte - tady se téměř všechno ovládá přes displej. V případě funkcí klimatizace z toho nejsem úplně nadšená, ale obrazovka alespoň dobře a rychle reaguje, to jí nemůžu upřít. A nechybí ani průhledový displej na čelním skle, zobrazující rychlost, navigační pokyny a třeba i údaje adaptivního tempomatu.

Motor na každé nápravě

BMW iX1 si můžete pořídit ve dvou variantách pohonu. Základem je eDrive20 s jedním elektromotorem a pohonem předních kol, v testu pak vidíte verzi xDrive30 se dvěma elektromotory a pohonem všech čtyř kol.

Když se výkon 313 koní spojí s okamžitým nástupem točivého momentu, stane se i z dvoutunového auta raketa, která vás zrychlením zatlačí do sedačky. Byla by však chyba se domnívat, že je iX1 nějak hyperaktivní nebo těžko zvladatelná. Pohonné ústrojí je mistrně naladěné tak, abyste ani na chvilku neztratili pocit, že máte nad autem plnou kontrolu. Na možnost bezpečného předjíždění téměř kdykoliv si celkem rychle zvyknete, zvlášť když zkusíte zrychlení ještě popíchnout tlačítkem Boost vlevo na volantu. I když jezdí na elektřinu, dokáže auto vydávat zajímavé zvukové efekty, které prý pomáhal ladit skladatel filmové hudby Hans Zimmer, oceněný už dvěma Oscary.

Akumulátor s celkovou kapacitou 68 kWh poskytuje dle výrobce dojezd až 439 kilometrů. Skutečný dojezd samozřejmě závisí do značné míry na tom, jak moc budete používat zmíněné tlačítko a jakou část trasy bude tvořit dálnice, 350 kilometrů byste však měli mít k dispozici i s hodně těžkou nohou. Nabíjet pak můžete stejnosměrným proudem výkonem až 130 kW, nebo střídavým 11 kW.

Jízda potěší i nadšené řidiče

Tichý elektromotor v kombinaci s úžasnou a ladnou dynamikou dělá z iX1 komfortní salonek na kolech, v němž bude každý kilometr potěšení. Ano, teď se hodí říct, že efektní příplatkové dvacítky možná zbytečně přitvrzují podvozek, ale ani tak bych jízdu neoznačila za nepohodlnou. Jde o velmi dobře naladěný kompromis mezi komfortem a pevností, který umožňuje velmi rychlou jízdu i na zatáčkovitých okreskách. Karoserie se prakticky nehne a rovněž nedotáčivost přichází relativně pozdě, navíc čitelně a předvídatelně. Bavorácký gen neschází ani v tomhle elektrickém SUV a počítá se s tím, že řidič za volantem si bude chtít jízdu užít. Na dálnici můžete letět jako vystřelený šíp a k tomu si bez problémů povídat se spolujezdcem nebo poslouchat klasiku, neboť kabina je perfektně odizolovaná od vnějších ruchů.

Když pak dorazíte do města, oceníte bezchybně fungující pomocníky, jako je třeba asistent parkování. Zastavíte u paralelního parkovacího místa, dáte zpátečku a pak jen potvrdíte, že chcete spustit parkování. O zbytek se postará automatika, a to na centimetr přesně. Tohle mě opravdu bavilo! Samozřejmě nechybí parkovací kamery a bezpečnostní hlídačí typu kontroly mrtvého úhlu nebo jízdy v pruhu. Za zmínku stojí také skvělá matrixová automatická světla. Marně se snažím vzpomenout na funkci, která by mi zde chyběla.

Kolik za něj zaplatíte?

Základní předohnaná verze iX1 eDrive20 s výkonem 204 koní pořídíte už za 1 059 500 korun. Nezdá se vám to, automobilky skutečně tlačí ceny elektrických vozů směrem dolů. Dvoumotorová čtyřkolka začíná na částce 1 337 700 Kč.