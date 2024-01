Pohodlí jako v business třídě záoceánského letu, charakterní osmiválcový motor a prostor, který budete mít problém naplnit. Největší SUV z Bavorska však překvapí a nadchne i v mnoha dalších ohledech.

X7 představuje u bavorské automobilky vrchol nabídky mezi SUV. | Foto: Viola Procházková

S rostoucí oblibou vozů typu SUV přidávali výrobci v průběhu let další a další varianty, aby uspokojili rozličné nároky na velikost, výbavu i zaměření. Pozadu nezůstala ani mnichovská automobilka, která v roce 2019 přidala na samý vrchol nabídky koráb s označením X7, určený pro nejnáročnější rodiny.

Obří luxusní SUV jsou často terčem posměšků, že i se svými silnými motory a nejpokročilejšími technologiemi většinou fungují jen jako školní autobus. Ale ruku na srdce - kdo z nás by nechtěl vozit své potomky tím nejlepším, co je k dostání, pokud by měl na vybranou? Osobně bych se nenechala dlouho přemlouvat a moje děti také ne. Člověk si rychle zvykne, že má k dispozici téměř neomezený prostor, vyhřívaný volant i sedačky, neprůstřelnou skvadru bezpečnostních asistentů a jízdu jako na obláčku.

Pokud se matka od rodiny navíc ráda sveze svižně, proč by si k tomu všemu nedopřála i výkonnou motorizaci, která je sama o sobě významným prvkem aktivní bezpečnosti? BMW X7 tedy není „jen“ mamataxi. Je to to nejpřepychovější mamataxi, které můžete mít a které ze stresujícího pendlování mezi domovem, školou, kroužky a supermarketem učiní povznášející zážitek, na jaký se budete těšit. Že se do auta bez problémů sbalíte na dovolenou, je samozřejmě příjemný bonus.

Vládce silničního provozu

Stejně jako vlajková loď - sedan třídy 7 - vyvolává vzezření X7 kontroverze, ať už je řeč o úzkých zdvojených světlometech, nebo obřích ledvinkách. První dojem z auta je majestátní nadřazenost, k níž kromě mamutích rozměrů přispívají i výše zmíněné rysy. Skutečným zájemcům a zákazníkům však opulentní charakter auta očividně nevadí - a proč by také měl? Zaplatili si za to nejlepší z nabídky a není důvod to před světem skrývat.

Přední maska, která by dle výrazu mohla požírat neviňátka, na dálnici spolehlivě vyklízí pravý pruh a na parkovišti si své auto vždycky spolehlivě najdete, neboť o třetinu výšky vyčnívá nad zbytek osazenstva. I přes množství hmoty má navíc X7 vyvážené proporce a designovou propracovanost, jíž není co vytknout. S temně fialovým lakováním z programu BMW Individual jde navíc o kousek, který na silnici jen tak nepotkáte.

Prémiový zážitek z cesty

V kabině jdou veškeré kontroverze stranou. Po zavření masivních dveří - netřeba se namáhat s boucháním, o dověr se postará servo motorek - zůstanete zcela izolováni od světa venku. Luxusní salonek s křesly, za která by se nemusel stydět ani italský nábytkový designér, hýčká posádku prémiovou kůží, hliníkem a vkusným karbonovým dekorem. Do třech řad se vejde sedm cestujících, a i když dvě úplně zadní vyklápěcí sedačky budou vhodné spíš pro děti, na kratších trasách na nich svezete i dospělé v relativním pohodlí. Díky dobře řešenému sklápění prostředních sedadel navíc nástup dozadu nevyžaduje akrobatické schopnosti.

Ve čtyřech pak budete cestovat v královském komfortu, k němuž náleží jak moře místa tak další příjemnosti jako vyhřívání a odvětrávání sedaček (u předních nechybí ani masážní funkce), odkládací prostory, individuální regulace pětizónové klimatizace nebo hromada USB přípojek.

I s obsazenou třetí řadou zůstane v kufru dost místa třeba na školní tašky nebo víkendové nákupy, potěší i fakt, že roletu lze uklidit do dedikované přihrádky pod podlahou. A když poslední řadu složíte do úhledné roviny - ovládání tlačítky z kufru i z kabiny je jednoduché, jen je třeba chvilku počkat, až tiché motorky dokončí svou práci - vytvoříte megalomanskýzavazadlový prostor, který naplníte jen zřídka.

Nic víc už nepotřebujete

O komunikaci auta s řidičem se starají celkem tři displeje. Neustále na očích máte head-up displej promítající na přední sklo údaje o rychlosti a pokyny navigace. Plně digitální přístrojová deska nabízí několik možností rozvržení, od zcela minimalistického až po kompletní zobrazení všech myslitelných informací. Centrální obrazovka pak patří multimédiím, navigaci a obrovské šíři nastavování funkcí auta.

Skrz displej je bohužel nutno ovládat i klimatizaci, což podle mého není šťastný krok. K běžnému nastavování teploty nebo zapnutí vyhřívání sedaček se člověk sice dostane velmi snadno, několik kroků ale zabere třeba aktivování vnitřní cirkulace vzduchu, kterou většinou potřebujete rychle. Naštěstí zůstala aspoň tlačítka pro rychlé odmlžování předního i zadního skla, oceňuji i otočný ovladač hlasitosti.

Pokud jde o výbavu, testované auto přichází ve specifikaci „all in“. Z bezpečnostních asistentů nechybí prvotřídní adaptivní tempomat s udržováním v pruhu, kontrola mrtvého úhlu i příčného provozu, skvělá je také parkovací kamera kombinující různé úhly zobrazení. Auto si navíc dokáže zapamatovat až 200m úsek trasy a po zaparkování pak samo vyjet stejnou cestou. Navigace s rozšířenou realitou promítá šipky přímo do obrazu z kamery, špatně odbočit je tedy prakticky nemožné.

A nemohu nezmínit také nezávislé topení, jehož aktivaci si můžete naplánovat na čas odjezdu a potom nastoupit do vyhřátého auta. Ve dnech s teplotami hluboko pod bodem mrazu je to funkce k nezaplacení.

Býčí síla pod pravým pedálem

Naprostému vrcholu nabídky odpovídá i motor pod kapotou. O pohyb testované X7 s označením M60i se stará dvakrát přeplňovaný benzinový osmiválec s objemem 4,4 litru, který poskytuje 530 koní výkonu a 750 Nm točivého momentu. I na papíře jsou to impozantní čísla, realita však očekávání ještě překonává. Po prudkém sešlápnutí plynového pedálu se dobrácký méďa huňáč s řevem vyřítí vpřed jako vraždící bestie - aby se po jeho uvolnění okamžitě zase proměnil v konejšivou náruč ticha a pohodlí. Jeho brutální sílu na sto procent využijete jen výjimečně, dokonalý je však i pouhý pocit, že můžete.

Zvuk osmiválce je hutný a sytý, pořád však hovoříme o rodinném voze, takže ani ve sportovním režimu a při prudké akceleraci nezamoří kabinu ohlušujícím kraválem. Prioritou bylo prvotřídní odhlučnění a konstruktéři moudře usoudili, že přivádět na palubu zvuky prostřednictvím reproduktorů by bylo takříkajíc „zu viel“. Cestující naopak ocení, že při plynulé jízdě s motorem dunícím v nižších otáčkách mohou nerušeně konverzovat nebo poslouchat hudbu z excelentního soundsystému Bowers & Wilkins. I bez přehnaných audio-efektů budete rychlejší než jakékoliv vozidlo ve vašem okolí.

A jaké je tohle velkolepé divadlo z hlediska spotřeby? Studené popojíždění po městě si přirozeně vyžádá víc, kombinovaná spotřeba se však běžně pohybuje kolem 11 litrů, což není vzhledem k rozměrům a hmotnosti auta vůbec špatné.

Komfort bez ohledu na rychlost

Přestože by velikost auta mohla způsobovat obavy z těžkopádnosti zejména v městských uličkách, opak je pravdou. Díky natáčecí zadní nápravě bez velkého úsilí vykroužíte tak malý oblouk, že to bere dech. Jakmile si zvyknete na masu kolem sebe, bude se vám ve stísněných garážích či na parkovištích manévrovat pohodlněji než s leckterým mnohem menším vozem. A když se přece dostanete do úzkých, není problém nechat parkování či vyjíždění na automatice. Zatímco v nízkých rychlostech se zadní kola natáčejí v opačném směru než ta přední, při rychlejší jízdě je to naopak, což dává autu neochvějnou stabilitu zejména v táhlých zatáčkách.

Je až s podivem, jak ochotně dvouapůltunový kolos mění směr a drží zvolenou stopu, přičemž mu nijak zvlášť nezáleží na tom, jaké číslo se zrovna nachází na tachometru a jaký povrch pod koly. Ať už jedete po německé dálnici, nebo po typické české okresce třetí třídy, podvozek se vzduchovým odpružením po asfaltu pluje s plavností vznášedla a pohodlí na palubě připomíná spíš vlakový vagón než osobní automobil. Dostanete-li se na nezpevněnou cestu, můžete tlačítkem na středovém tunelu podvozek zvednout až o 4 centimetry a vyhnout se škrtání o kamení.

Jakkoli je nejmodernější technika podvozku připravena na extrémní výkon, X7 ke kvaltování nevybízí. Její charakter si nejlépe vychutnáte při klidném proplouvání krajinou (jen pozor na rychlostní omezení - i při takovém klidném proplouvání limity překročíte, ani nevíte jak), při kterém si motor tiše ševelí a kola polykají kilometry bez ohledu na stav vozovky. I po několikahodinové cestě pak vystoupíte z auta svěží a odpočinutí.

Kolik vás bude stát?

Základní cena BMW X7 je 2 601 300 korun za 380koňový diesel. Vrcholná verze M60i s osmiválcovým benzinem začíná na 3 333 200 Kč.