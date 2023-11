Bára Holická a její navigátorka Lucie Engová jsou novou posilou českého týmu Czech Samurais, který se vydává na Dakar Classic už potřetí. Závodnice pojedou v legendárním Citroenu 2CV přezdívaném Kachna, který prošel jen dílčími úpravami.

Foto: Zdeněk Sluka, se svolením autora

„Vždycky jsem závodila s Citroeny, a když jsem začala s Ollie Roučkovou řešit, zda by mě přibrala na Dakar, byla Kachna jasná volba,” říká zkušená pilotka, která má za sebou desítky startů v Mistrovství ČR v rallye, Cenu Elišky Junkové i dvanáct vítězství v Dámském poháru v rallye. „Letos navíc Kachna slaví pětasedmdesát let, takže se to krásně sešlo.”

Projekt Duckar si brzy získal zaslouženou pozornost a mezi jeho partnery se ocitlo i české zastoupení Citroenu. Na setkání s novináři, která automobilka uspořádala, posádku vyzpovídal ambasador Citroenu Marek Eben.

Dakarská Kachna zaujme na první pohled pestrými barvami. Originální design má na svědomí pop-artový výtvarník a performer Josef Rataj. „Auto je polepené fólií, ale kufr vzadu nastříkal samotný Pepa, vezeme si tedy na poušť umělecké dílo,” usmívá se Bára. Technické úpravy si vzal na starost tuzemský odborník na Citroeny 2CV, Tomáš Neruda, který se zároveň zúčastní závodu jako mechanik.

„S ohledem na pětasedmdesátileté výročí si Bára přála jet Dakar s víceméně sériovou Kačenou, úprav jsme tedy dělali jen minimum,” nastiňuje Tomáš Neruda a vyjmenovává zlepšováky, které auto dostalo: rám z tlustšího plechu, posílená ramena, která patří u Citroenu 2CV ke slabinám, příčný stabilizátor z Citroenu Ami Super, čepy z Berlinga a zdvojené tlumiče pro každé kolo. Kromě toho byla Kachna vybavena ochrannou klecí pro posádku a závodními sedačkami. „Věděl jsem, že i sériová Kačena vydrží strašně moc, spoustu inspirace jsem pak našel u nizozemských a belgických kachnařů, kteří jezdí trialy a dálkové závody v Africe,” prozrazuje Neruda. Sám se renovacím starých Citroenů věnuje desítky let a má s nimi naježděno odhadem jeden a půl milionu kilometrů. „S Kačenou jezdím denně, do práce, z práce, v zimě, v létě, do Francie pro díly a tak dál.”

Kompletní renovací prošel motor, vzduchem chlazená šestistovka, který dostal navíc 50 kubických centimetrů. „Výkon jsme zvedli asi o třetinu, teď má nějakých 32 až 35 koní. Auto v sérii dosahuje na silnici rychlosti okolo 120 kilometrů v hodině,” pokračuje Neruda. „Než se však na maximální rychlost dostane, trvá to skoro minutu. Pak už holky nesmějí ubírat. Takže třeba na brzdy jsme nekoukali vůbec. S Kačenou na Dakaru se prostě nebrzdí,” směje se mechanik. Odhaduje, že oproti sérii je dakarská Kachna těžší asi o 50 kilogramů, váží tedy kolem 650 kilo.

Bára Holická a Lucie Engová si vyzkoušely spolupráci už na dvou závodech, které s Kachnou navštívily - v České Lípě a v Mostě, kde jízdu přesnosti dokonce vyhrály. Před pár týdny pak tým podrobil Kachnu tvrdému testování v offoradovém areálu Milovice „Tam jsme se rozhodli, že budeme auto tak dlouho ničit, až se ukáží všechna slabá místa,” vysvětluje Tomáš Neruda. „Samozřejmě se ukázala - po víkendu se utrhaly tlumiče, ramena a další věci. V Milovicích je navíc zvláštní bláto obsahující hodně písku, což bylo pro test skvělé. Písek se dostal opravdu všude - do náprav, do řazení, do bowdenů… To všechno se za ty dva dny začalo zadírat. Jízda pouští tedy bude náročná.”

Právě teď přípravy finišují a už 30. listopadu se Kachna v Barceloně nalodí k přepravě do Saúdské Arábie. Posádka pak vyrazí z pražského letiště 1. ledna příštího roku. 46. ročník slavné dakarské rally vypukne v pátek 5. ledna. „Pojedeme hlavně tak, abychom auto udržely na kolech a dovezly do cíle. Ale samozřejmě se budeme prát o každou vteřinu, o každý čas, který by mohl hrát proti nám,” uzavírá Bára Holická.