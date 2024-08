Ať už hledáte zábavný dopravní prostředek do města a okolí, jednoduchou malou motorku, která odpustí začátečnické chyby, nebo jen nechcete příliš utrácet, CFMoto 300CL-X je skvělá volba.

Pestrost je jedním z faktorů, které mě na motorkářském světě baví nejvíce. Motorka přece automaticky neznamená litrovou mašinu, dvousetkilometrovou rychlost a posouvání limitů na nejzazší mez. Jednou stopou se stejně tak chtějí svézt i „obyčejní“ klidní jezdci, kterým stačí svoboda pohybu, hezká krajina a svist větru kolem plexištítku. Proto mě těší, že i v segmentu malých kubatur se konkurence utěšeně rozrůstá a tu svou si zde najde úplně každý.

CFMoto 300CL-X přidává ke zmiňované pestrosti svůj díl. Jde totiž o motorku, kterou na první pohled není snadné zařadit. Má v sobě něco z klasického naháče (však také sdílí techniku se sesterským modelem 300NK) a zároveň něco ze scrambleru, výsledkem je pak pohledná motorka s přirozenou ergonomií a lehkou porcí retro stylu.

Pro nováčky představuje bezbolestný a příjemný vstup do motocyklových vod, neboť je jednoduchá, lehká a kompaktní, ovládá se skoro sama, a přitom se rychlostí dokáže přizpůsobit okolnímu provozu. Sháníte-li první stroj pro syna či dceru, jste čerstvým majitelem řidičáku A2 nebo potřebujete obratný dopravní prostředek do města a na občasné výlety do okolí, tady jste na správné adrese.

CFMoto 300CL-X - menším jezdcům na míru

Designovou disciplínu má CFMoto dobře zvládnutou a CL-X není výjimkou. Přestože vychází z třístovkového NK, jako by z oka vypadlo většímu modelu 700CL-X a na první pohled působí jako dospělá motorka. Když přijdete blíž, samozřejmě si všimnete drobnější stavby. Díky ní a sedlu umístěnému jen 795 mm nad zemí bude třístovka vyhovovat spíš menším a průměrným postavám. Veškeré osvětlení je LEDkové, což nejen dobře vypadá, ale přináší i více aktivní bezpečnosti.

Na zpracování nenacházím žádnou chybu. Naopak mě potěšilo pohodlné sedlo potažené neklouzavým materiálem a přední lampa s efektním světelným rámečkem.

Jezdec, který není dosud zvyklý na žádný konkrétní posez, se do sedla poskládá naprosto přirozeně. Sedí se tu v zásadě vzpřímeně, jen s lehkým náklonem k řidítkům, která svou šíří poskytují ideální páku k ovládání. Se svými 172 centimetry dosáhnu na zem oběma nohama a celými chodidly.

Výbavy je tak akorát

Před sebou mám kulatý LCD displej, jednoduchý, ale naprosto dostačující, navíc je na něj dobře vidět bez ohledu na světelné podmínky. Překlikávat mezi informacemi na něm můžu pomocí tlačítka na levé straně, kde se nachází i volič jízdních režimů. Milý detail představuje podsvícení všech ovládacích prvků na řidítkách. Jedinou stinnou stránkou je fakt, že páčku brzdy ani spojky nelze nastavit, s nestandarní velikostí ruky se tedy budete muset poohlédnout po páčkách z druhovýroby.

Na druhé straně jistě potěší šíře doplňkové výbavy, která zahrnuje jak množství cestovních brašen, tak třeba vyhřívané rukojeti. Chybí mi v ní jen plexištítek, který bych při rychlejší jízdě docela ocenila.

Kolik vás bude stát CFMoto 300CL-X pořídíte za cenu 99 900 Kč. Za 6489 korun lze dokoupit komunikační jednotku T-Box, která do aplikace posílá například informace o statistikách jízdy, stavu a poloze motorky.

Svižné svezení, příjemné řazení

Stejně jako naháč 300NK, pohání i 300CL-X kapalinou chlazený jednoválec o objemu 292 kubických centimetrů. Maximální výkon činí 20 kW v 8750 otáček a točivý moment 25 Nm v 7000 otáček. Jak to vypadá v praxi? Troufám si říct, že úplně báječně. Po nastartování se z výfuku ozve překvapivě syté brblání, a motorka vyrazí za otáčkami, které motoru dělají vysloveně dobře.

Už z těch středních příjemně táhne a ve vyšších projeví skutečnou radost ze života. Úplně nejlíp se tahle motorka cítí na okreskách, kde se srdnatě řítí vpřed a nezaskočí ji ani nutnost předjíždění. Pokud ale potřebujete sem tam překonat nějaký ten dálniční úsek, taky si nemusíte dělat starosti. Stotřicítku bez problémů udržíte a limitovat vás bude jen proudění vzduchu, které už v této rychlosti začíná být poněkud nekomfortní.

Připravte se na to, že budete muset častěji řadit, neboť kvalty jsou spíš krátké, trápit vás to ale nebude ani v nejmenším. Šestistupňová převodovka totiž pracuje bezchybně a rychlosti zapadají do pozic jedna radost. Navíc je tu prvek výbavy, který v této výkonnostní a cenové kategorii úplně běžně nevídáme, totiž antihoppingová spojka, zabraňující blokování zadního kola při prudkém podřazení. Pro nezkušeného jezdce, který je jednou z hlavních cílových skupin téhle motorky, představuje vítaného bezpečnostního pomocníka.

Snad jen jednu věc bych si při jízdě ráda odpustila, a to je občasné škubání při otevření plynu, zejména v nižších rychlostech. Vyřešíte ho jen citlivější prací se spojkou.



CFMoto 300CL-X je překvapivě pohodlná

Přestože třístovkové CL-X není primárně určeno na dlouhé cesty, pořádných výletů se s ním obávat nemusíte. V jeho sedle se totiž budete cítit pohodlněji, než se na první pohled zdá. Nastavitelné je sice jen předpětí zadního středového tlumiče, podvozek je však poměrně komfortní i na běžných českých silnicích. Od motorky s touto konstrukcí bych na kočičích hlavách čekala drkotání zubů, ale byla jsem příjemně překvapena.

V zatáčkách vás mašina nadchne lehkostí a ochotou měnit směr, pro trénink správné stopy a práce s těžištěm je přímo ideální. I v pocitově vyšší rychlosti vás totiž neopouští pocit, že máte situaci pod kontrolou a nesvěřujete své zdraví do rukou štěstí a náhody. Nějakou tu začátečnickou chybu vám motorka odpustí bez následků.

Praktičností v městském provozu se malé CL-X blíží oblíbeným skútrům. Vejdete se s ním i do úzkých mezer mezi auty a v cíli zaparkujete jako nic, bez složitého manévrování. Úplně v pohodě tedy poslouží i jako šikovný dopravní prostředek a jeho výhody si během letních uzavírek uvědomíte velice brzy. Žádné trčení v zácpách, žádná honba za parkovacími místy, jen cesta z bodu A do bodu B a příjemný větřík.