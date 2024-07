Mimořádný cool faktor, kubatura dostupná už od 18 let a k tomu příjemný posez i snadné ovládání. Novinka od CFMoto nadchne každého, kdo spíš než adrenalin hledá v sedle motorky relax a pocit svobody. Seznamte se s elegantním cruiserem CFMoto 450CL-C.

Ne každý, kdo se rozhodne osedlat motorku, touží hned brousit kolena o asfalt nebo zdolávat tisícikilometrové fláky cesty. Pro pohodové brouzdání krajinou a kochání se jejími panoramaty je tu odnepaměti kategorie cruiserů, na nichž však může leckoho odradit obří stavba, těžkopádnost, mnohdy nepřirozený posez a taky mamutí kubatura či vysoká hmotnost. Jenže časy se mění a kochací motorku už dneska můžete pořídit i v takříkajíc mini-balení - lehkou, ergonomickou a skvěle ovladatelnou.

Cruiser ze skupiny bobberů

CFMoto 450 CL-C není cruiserem v ryzím slova smyslu. Patří do skupiny takzvaných bobberů, jež vynikají hlavně minimalistickou konstrukcí, očesanou o všechno zbytné, menšími koly s balonovou pneumatikou a kratším rozvorem. S menší kubaturou, dostupnou pro držitele řidičáku A2, jde o ideální motorku pro začátečníky, příjemné svezení však dopřeje i zkušeným jezdcům, kteří už mají divoká léta za sebou a od jízdy očekávají hlavně svobodu, lehkou hlavu a načerpání nové energie.

V neposlední řadě jsou tu na správné adrese i ti, kdo ocení parádní retro-design a cool faktor dalece překračující vynaloženou investici. Možná už tušíte, že mi tahle čtyřistapadesátka učarovala na první pohled…

CFMOTO 450CL-C - prvních 1000 km a dojmy:

Ergonomie a styl ruku v ruce

V nabídce značky CFMoto je cruiser horkou novinkou a troufám si říct, že se tu povedla trefa do černého. Povedené retro v britském stylu poutá oči kolemjdoucích plným právem - černočerná konstrukce, kterou osvěžuje jen barevně lakovaná nádrž, působí jaksepatří drsně a dojem ještě umocňují skvěle sladěné detaily.

Jednoduchý kulatý budík, k tomu kulaté světlo s perfektním jasem a do třetice kulatá zrcátka odkazují na minulost, funkcí však odpovídají všem novodobým požadavkům. Zklamání nebudete ani při druhém a třetím pohledu.

Zpracování je nejen hezké, ale i pečlivé a kvalitní, což je vzhedem k cenovce málem překvapivé. Tahle motorka snese srovnání s jakoukoliv světovou konkurencí, a když si ji prohlížím ve své garáži, je mi vážně líto, že v ní nezůstane natrvalo.

Obavy z jezdecké pozice, jež by snad mohla kategorie cruiserů vyvolávat, vezmou za své při prvním usazení do sedla. Tělo máte vzpřímené, nohy jen lehce před sebou a ruce padnou na akorát široká řidítka, jako by tam patřily odjakživa. Díky hmotnosti 183 kilo a nízkému těžišti s motorkou lehce vymanévrujete z maličké garáže i parkovacího místa, jež mezitím natěsno obstavila parkující auta.

close info Zdroj: Deník/Viola Procházková zoom_in Jednoduchý, ale efektní. Na displeji přístrojové desky najdete všechny základní údaje.

Nadšené budou i motorkářky

Sedlo se nachází pouhých 690 milimetrů nad zemí, takže oběma nohama na zem dosáhnou pohodlně i úplní střízlíci a nadšené budou hlavně motorkářky, jež výšku motorky řeší nejčastěji. Z pohodlného sedla vás pak nebude bolet pozadí ani po několikahodinové cestě, jen počítejte s tím, že spolujezdce přiberete jen v nejvyšší nouzi. Druhé stupačky sice přítomny jsou, sedlo však běžný středoevropský zadek příliš nepotěší.

Jednoduchá kulatá přístrojovka je tvořena barevným displejem s hezkou grafikou i dobrou čitelností, prasátka do očí hází jen občas. Po obvodu se nachází stupnice rychlosti, hodnotu otáček ukazuje číselný údaj. Dále zde najdete ukazatel stavu nádrže, zařazený stupeň, spotřebu a hodiny. Nic víc nepotřebujete. A pokud přece, skrz příplatkovou komunikační jednotku T-Box si můžete zobrazit třeba základní navigaci nebo další statistické údaje o jízdě. Ovládací prvky na řidítkách neskrývají žádný zádrhel a používají se zcela intuitivně. Spínací skříňku naleznete u svého pravého kolene, zámeček pro uzamčení motorky pak o něco výš u řidítek.

Pokud byste toužili po zvýšení praktičnosti a komfortu, z dostupného příslušenství můžete pořídit nosiče na boční brašny, brašny samotné a třeba i vyhřívané rukojeti řidítek.



Pružný motor s dokonalým zvukem

Vodou chlazený dvouválec o objemu 449 kubických centimetrů sdílí 450CL-C s naháčem 450NK a silničkou 450SR, což může být vzhledem k úplně odlišnému zaměření motorek trochu překvapení. Jenže i na tomto cruiseru funguje motor skvěle.

Výkon 44 koní dává motorce dost síly, abyste nebyli brzdou provozu ani na dálnici, to však není hlavním benefitem motoru. Tím je totiž jeho projev. Hned po nastartování se ozve charakterním sytým bubláním a příjemný zvuk vás bude provázet po celou dobu jízdy.

Krásně táhne už od nízkých otáček a jeho pružnost je obdivuhodná - úplný ideál pro lenochy, kteří se nepředřou s řazením. A když už řadit musíte, potěší vás měkká spojka (opět mě myšlenky zavádějí k holkám s malýma rukama) a hladce padající kvalty.

Když vás popadne radost ze života, můžete se na okresce svézt i hezky svižně, přestože ne příliš sportovně. S nízkým posezem je možnost nákonů přece jen trochu omezená. Na druhou stranu se nemusíte bát pořádně zatáhnout za plyn, neboť díky uměřenému výkonu se během sekundy neocitnete na hranici zákona či svých vlastních schopností.

V tomto ohledu mají „malorážky“ něco do sebe a CL-C není výjimkou. Trochu toho blbnutí si užijete s plným nasazením, ale pořád v relativně bezpečné rychlosti.

Jízdu s CFMoto 450CL-C si užijete:

Královské svezení na dobrém asfaltu

K jaké jízdě se 450CL-C hodí nejvíce? Vlastně k jakékoliv. Samozřejmě je jasné, že cruiser nebudete tahat na okruh a nejspíš s ním nevyrazíte ani na cestu kolem světa (i když to už si s přimhouřeným okem představit dokážu), jinak je ale úplně jedno, jestli pojedete na Rujánu nebo pár bloků pro rohlíky. I ve městě je motorka dost obratná a skladná, aby prokličkovala ucpanými ulicemi a při parkování se vměstnala mezi stojící auto a kandelábr, nic tedy nebrání jejímu každodennímu využití.

Po okreskách můžete pohodově plout a těšit se hezkými výhledy, kus dálnice pak taky zvládnete, i když to zřejmě nebude ta nejpříjemnější část výletu. Přece jen, vzpřímený posez a nulová ochrana před větrem a dalšími vlivy počasí činí hodně rychlou jízdu trochu nekomfortní, i když nikoli nemožnou.

Jediný limit, který vás na cestách může potkat, představuje kvalita silnice. Přední odpružení sice pracuje příkladně, to zadní však velké zázraky neumí. Stačí se na motorku podívat - sedíte prakticky na zadním kole. Na hladkém asfaltu si budete připadat jako král, na rozbitém pak spíš jako naplepávaný řízek. Najedete-li na výmol, dostanete do zad kopanec, až si v sedle poskočíte, a na tankodromu vedoucím k naší chalupě mě díry a záplaty natřásaly tak, že se mi dělaly mžitky před očima.

V případě cruiseru však nejde ani tak o vadu jako spíš o vlastnost, takže CL-C je v tom nevinně a u konkurence si nijak významně nepomůžete. Kochací motorka zkrátka počítá s hezkou silnicí a hezkým počasím - pak ale dokáže poskytnout skvělý zážitek té pravé svobody a bezstarostnosti.