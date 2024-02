Je to sedan, nebo SUV? Citroën C4X nabízí od každého trochu. Pod neurčitým zevnějškem však Citroën C4X skrývá věci, které máme rádi - hodně místa pro lidi i pro bagáž, praktické řešení interiéru a naftový motor, který na dlouhých trasách palivo jen skromně usrkává.

Citroën C4X zkrátka klame tělem. | Foto: Deník/Viola Procházková

Citroën C4X je na českém trhu právě rok, přesto jeho originální vzhled stále poutá zvědavé pohledy. Automobilka totiž přišla s velmi netypickým spojením karoserie klasického sedanu s vyšší světlou výškou charakteristickou pro vozy SUV.

Právě vzhled - byť určitě nejde označit za nepovedený - bude nejspíš hlavní spornou otázkou. Řada lidí totiž netuší, do jaké škatulky auto zařadit. Kdo však překoná počáteční nedůvěru, bude vlastnostmi netradičního Citroënu velmi mile překvapen - zvláště pokud hledá nekomplikované auto, které bez potíží spolkne čtyři lidi se spoustou bagáže a v komfortu je dopraví do místa určení s minimálními náklady na palivo.

C4X zkrátka klame tělem. Přes nonkonformní zevnějšek jde o konzervativní vůz s ještě konzervativnějším pohonem. A takových v poslední době ubývá.

Citroën C4X? Ani ryba, ani rak

C4X má hodně společného s modelem C4, až k zadním dveřím jde vlastně o shodná auta. Celkovou délkou však C4X svého sourozence přerostl o 24 centimetrů prodloužené zádě. Zepředu je to typický Citroen, zezadu si však na jeho tvary nejspíš budete chvíli zvykat. S přimhouřenýma očima by ho snad šlo zařadit do skupiny SUV kupé, protáhlá a relativně nízká silueta však odkazuje na klasické sedany.

Od nich si auto vzalo také otevírání kufru, který má jen malé víko a tím pádem poměrně úzký nakládací prostor. Uvnitř ovšem nabízí velmi solidní objem - celých 510 litrů -, navíc s jednoduchým pravidelným tvarem, který lze snadno využít do poslední skulinky. Na obtíž může být jen ruční otevírání, schované ve výklenku víka (obvykle špinavého), a vzpěry, které jsou odkryté a při zavírání plného kufru je třeba s nimi počítat.

Představení Citroën C4X v zajímavém hávu:

Zdroj: Youtube

V autě jako v pokojíčku

Po nasednutí auto překvapí prostornou a vzdušnou kabinou, v níž najdou příjemné pohodlí i čtyři dospělí. Použité materiály neohromí rafinovaností a také design interiéru je minimalistický, možná až strohý. Naštěstí všechno zachraňují sedačky, které kombinují syntetickou kůži s příjemnou textilií a jsou typicky citroenovské - velké, pohodlné a hezké na pohled.

Pokud jde o odkládací prostory, spokojeni budou i ti, kteří se v autě rádi důkladně zabydlí. Spolujezdec má k dispozici dokonce dvě schránky v palubní desce, z toho jednu v podobě praktického šuplíku. Nad nimi se nachází ještě držák na tablet nebo mobilní telefon.

Samozřejmě nechybí držáky na pití, krytá schránka pod loketní opěrkou a dvě přihrádky v přední části středového tunelu, jedna s bezdrátovou nabíječkou. Škoda jen velké plochy lesklého černého plastu, který se rychle zapatlá a každé smítko prachu na něm bije do očí.

Rodiče malých dětí se také nejspíš nadřou při upevňování sedaček do kotev Isofixu na zadních sedačkách, úchyty jsou totiž zapuštěné dosti hluboko.

Palubní deska Citroënu C4X.Zdroj: Deník/Viola Procházková

Zajímavá výbava už v základu

Testované auto představuje druhý nejvyšší výbavový stupeň Shine (v aktuálním ceníku ho již nenajdete, konfigurace odpovídá předchozímu členění výbav, které je nově nahrazeno třemi stupni You, Plus a Max), už v základu však do C4X dostanete docela pěknou výbavu. Kromě automatické dvouzónové klimatizace jsou to třeba zadní parkovací senzory, velmi slušné audio s šesti reproduktory, LEDková světla vpředu i vzadu, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, tempomat a bezpečnostní asistenty pro udržování v pruhu, nouzové brzdění nebo čtení dopravních značek.

Vyšší výbava přidává například parkovací kameru s dobrým rozlišením, head-up diplej nebo adaptivní tempomat.

Malá přístrojová deska sice nenabízí možnosti přizpůsobení, zobrazuje však všechny základní informace jasně a přehledně. Přehledný je rovněž infotainment s desetipalcovou obrazovkou a příkladným bezdrátovým propojením se smartphonem. Žádnou z funkcí nebudete dlouho hledat a ty nejčastěji hledané si můžete nastavit do podoby přehledných widgetů. Konzervativce nadchne panel klimatizace, který stále sází na klasická tlačítka a otočné ovladače. Jejich používání zvládnete i poslepu.

Citroën ë-C4 v sobě kombinuje několik karosářských světů:

Motor šetří peněženku

Pro dlouhé trasy ve svižném tempu neexistuje lepší pohon než diesel a naftová jedna-pětka v Citroënu C4X pracuje přesně tak, jak byste od ní očekávali. Výkon 130 koní je pro auto dané velikosti optimální, pokud upřednostňujete plynulou jízdu a co nejméně časté návštěvy čerpacích stanic.

Slibované spotřeby pět litrů nafty sice dosáhnete jen s velmi lehkou nohou, jezdit za 5,5 - 6 litrů však není žádný problém a přes hranici 6,5 litrů se nedostanete ani při poskakování na krátké vzdálenosti v městském provozu. S padesátilitrovou nádrží je tedy akční rádius vozu velmi potěšující.

Po nastartování se motor ozve typickým dieselovým klapáním, je však docela dobře odhlučněný a po zahřátí se ztiší na vzdálené ševelení, které už nijak neruší. Spolupráce s osmistupňovým automatem je bezproblémová a řazení si všimnete jen při ostřejší jízdě brzda-plyn.

Jízda v měkkém pohodlí

Citroëny si často spojujeme s příjemnou komfortní jízdou a v tomto směru C4X automobilce rozhodně ostudu neudělá. V klidném tempu filtruje nerovnosti s francouzskou nonšalancí a nezaskočí ho retardéry, kanály ani výtluky v asfaltu. I když hydraulické dorazy tlumičů nedosahují plavnosti hydropneumatického odpružení starých Citroënů, pořád dokáží nabídnout překvapivě komfortní cestování.



Bránit se auto začne jen ve chvíli, kdy ho začnete nutit ke sportovním výkonům, na něž zkrátka není stavěné. Vyšší světlá výška spolu s měkčím naladěním se v zatáčkách postarají hlavně o náklony karoserie a občas i o poskočení na výraznějších nerovnostech. Těžko to však můžu považovat za chybu, neboť Citroën C4X si člověk na řezání zatáček nepořizuje. Stačí trochu citlivější práce s pedály, a auto se odmění pohodlím, díky němuž vystoupíte svěží a odpočinutí i po stovkách kilometrů.

Kolik za Citroën C4X zaplatíte?

S benzinovou jedna-dvojkou a manuální převodovkou Citroën C4X pořídíte - s připočítáním akční slevy - už za 479 900 korun. Naftová varianta s automatem (manuál je dostupná jen s benzinem a nejnižší výbavou) začíná na částce 679 900 Kč.