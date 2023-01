Příjemná kabina s hrstkou mušek

Také nahlédnutí do interiéru zaujme a potěší. Světlé prošití a barevné proužky tmavým sedačkám sluší, jsou velké a pohodlné, dokonce mají i slušné boční vedení. Vyhřívání jsem v tomto období ocenila a pak je tu ještě jedna radost, kterou oceníte během celého roku – masáže! Na výběr je hned z několika druhů příjemného masírování a zvolit si můžete i intenzitu. Je to detail, ale přiznám se, že právě na masáž (zejména ‚cat paw‘ neboli kočičí tlapičky) jsem se do auta pokaždé těšila, i kdyby mě čekala jen nudná cesta pražskou tlačenicí. Jediná věc, kterou bych kabině Cé-pětky vytkla, jsou tvrdé plasty ve výplních dveří. Utěšuju se tím, že se aspoň nebudou tolik ošoupávat.

Před sebou má řidič hned dva displeje – přístrojovou desku o velikosti dvanáct palců a desetipalcovou obrazovku infotainmentu. Přístrojovka je přehledně členěná a dobře se na ní hledají potřebné informace, i když napřed si musíte zvyknout na trochu chaotické ovládání na volantu. Líbí se mi i svěží barevná grafika, která se k Citroënu tak nějak hodí.

S infotainmentem už jsem tak dobré vztahy nenavázala. Přestože zobrazení je stejně pěkné jako u přístrojovky, logika ovládání se občas s logikou mého myšlení dost míjela. Například upravování jasu displeje jsme s mužem hledali asi dvacet minut a přeskočení z ovládání sedačky řidiče na sedačku spolujezdce (jakmile si jeden vzpomněl na masáž, druhý ji musel okamžitě pustit taky) bylo asi na čtyři kliky a ještě chvilku prodlevy. Podobné ‚zajímavosti‘ v ovládání jsou ovšem pro francouzská auta typické, a pokud jste na Citroëny zvyklí, nejspíš vám to divné nepřijde.

Pochválit naopak musím středový tunel s přihrádkami, držáky na pití a minimalistickou páčkou voliče převodovky. Je stejně elegantní jako praktický. Nedostatkem místa pak nestrádal ani jeden z cestujících. Vepředu je prostoru až marnotratně mnoho, vzadu už to není taková hitparáda, ale pořád se vejde i průměrně rostlý dospělák. Zadní řada je rozdělena na tři plnohodnotné sedačky, což ocení hlavně vícedětné rodiny, navíc je možné ji celou posouvat dopředu a dozadu. Záleží, zda zrovna potřebujete víc místa v kabině, nebo v kufru. Ten nabízí slušný objem 460 - 600 litrů, právě v závislosti na poloze zadní řady.

Hybrid potěší výkonem

Teď se pojďme podívat, jak to jezdí. Pod kapotou má tento Aircross hned dva motory – přeplňovanou benzínovou šestnáctistovku a elektromotor. Ano, jedná se o plug-in hybrid, který na jedno nabití slibuje elektrický dojezd přes 50 kilometrů. Celkový výkon pohonného ústrojí činí 225 koní, a přestože je auto těžké, dokáže se pohybovat velmi svižně. Kromě hybridu jsem měla možnost se svézt i čistě benzinovou a naftovou verzí, a můžu bez pochybností prohlásit, že právě verze PHEV je ze všech nejživější. Elektromotor navíc zajišťuje rychlé rozjezdy, což se hodí hlavně ve městě.

S baterií o využitelné kapacitě 11,8 kWh se dá skutečně ujet téměř padesát kilometrů, takže přes týden při cestách do práce, do školy, na kroužky a na nákupy nemusíte spálit ani kapku benzinu. Nabíjení standardně zabere 7-8 hodin, zajímavou příplatkovou možností je palubní nabíječka z dvojnásobným výkonem, která baterii dobije výrazně rychleji - asi za 2 hodiny. Máte-li tedy možnost nabíjet doma přes noc (případně v práci přes den) a skládají-li se vaše všednodenní jízdy hlavně z městského poskakování, můžete si celý týden užívat elektrické jízdy.

Ale ani když elektřina dojde, není spotřeba vozu vysoká, jak byste možná u plug-in hybridu čekali. V závislosti na tíži vaší pravé nohy to bude mezi 6,5 a 8 litry, tedy celkem normální hodnota benzinového auta. Spalovací motor je také dobře odhlučněný a nebude svou prací ohrožovat pohodu na palubě.

Pohodlí především

Když mluvím o pohodě na palubě, mám na mysli příjemné tiché cestování, ideálně bez prudkého zrychlování, brzdění a příliš rychlého zatáčení. To je styl jízdy, který Citroënu C5 Aircross sedí nejlépe. Podvozek je naladěný jednoznačně na komfort a menší výmoly, záplaty na silnici či kanály žehlí tak, že je vůbec nezaznamenáte.

Velký důraz na pohodlí se mírně projeví v zatáčkách, kde se auto víc naklání a je třeba ho volantem důrazněji korigovat. Ostrý sprint po okreskách zkrátka není jeho vrcholná disciplína, předpokládám ale, že pro tyto účely o něm neuvažujete. Co by mě možná mrzelo víc, je fakt, že model lze pořídit pouze s pohonem přední nápravy, tedy bez čtyřkolky. Ta by ovšem zase přidala na spotřebě. I na dlouhé cesty je tentoCitroën příjemným společníkem, ve kterém se bude posádka cítit dobře.

Na kolik přijde?

Jak již bylo řešeno,Citroën C5 Aircross můžete pořídit se třemi druhy pohonu – naftovým, benzinovým a plug-in hybridním. Nejnižší cenu, tedy cenu ‚již od‘ stanovuje benzinová verze, která začíná na částce 675 000 Kč. Plug-in hybrid startuje na ceně 970 000 a s nejvyšší výbavou, kterou jsme měli v testu, ho pořídíte za 1070 000 Kč. Vzhledem k velikosti auta, druhu pohonu a výbavě je to cena srovnatelná s většinou konkurentů. Zbývá už jen zjistit, zda bude francouzský styl vyhovovat právě vašemu vkusu.