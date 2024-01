Pop-artový Citroen 2CV Barbory Holické a Lucie Engové se stal senzací závodu klasiků. Zároveň se stal jediným vozem tohoto typu, který dakarskou výzvu dotáhl po mnoha tisících ujetých kilometrů do zdárného konce.

Ikonický Citroen 2CV vyrazil na Dakar Classic s pilotkou Barborou Holickou a navigátorkou Lucií Engovou. | Foto: se svolením Czech Samurais

Více než 3,5 tisíce kilometrů rychlostních zkoušek, celkově pak přes 7 tisíc kilometrů drsnou krajinou Saúdské Arábie. S takovou porcí se museli vypořádat účastníci letošního ročníku rally Dakar Classic, určené pro historické vozy nebo jejich věrné repliky. Citroen 2CV neboli Kachna, startující jako součást týmu Czech Samurais, vyrazil do pouště jen s minimálními úpravami, nad jeho úspěchem tedy vesel velký otazník.

Vítězné vavříny si letos odvezla španělská posádka Carlos Santaolalla Milla a Jan Rosa v Toyotě Land Cruiser HDJ80 a po nich následuje ještě dlouhý seznam úspěšnějších závodníků. Celkové 63. místo je však pro Báru Holickou a Lucku Engovou obrovský triumf. Přestože startovaly s pevným odhodláním dotáhnout všech 12 etap, v průběhu závodu zažily i momenty, kdy jejich optimismus visel na vlásku.

A není divu - Kachna s více než čtyřmi křížky, předním náhonem a výkonem 35 koní skutečně není nejvhodnějším kandidátem pro drsnou expedicí pouští a kamením. Letošní ročník sice nepřinesl průtrže mračen a záplavy jako loni, o to více však závodnice trápil písek a prudké kopce. Nesčetněkrát si pořádně mákly s lopatou, v první polovině maratonské etapy pak na kamení prorazily nádrž. Navzdory všem překážkám však dámy nakonec stanuly na cílové rampě.

„Je to prostě bomba, ještě se vzpamatováváme ze všech těch zážitků,” vzkázala Bára Holická bezprostředně po dokončení závodu. „Je to nádhera! Jsme patnáctá Kachna, která vyrazila na start Dakaru, a poprvé v historii ho dojela. A to byl náš cíl!“

Pro tým Czech Samurais, jehož součástí posádka Duckar je, se letošní ročník Dakaru zpočátku nevyvíjel příznivě. Druhé auto - Toyota Land Cruiser s Ollie Roučkovou a Ondřejem Martincem - muselo kvůli Ondřejovým nečekaným zdravotním potížím svou účast odpískat. Ollie, která měla letos na Dakar vyrazit už popáté, tak mohla fandit jen na dálku. S oběma závodnicemi však udržovala neustálý kontakt a věděla o každé jejich bolístce.

„Dakar Classic 2024 pro nás byla náročná cesta, fyzicky i emocionálně,” hodnotí letošní závod závodnice, která absolvovala klasický Dakar na čtyřkolce a v bugině, verzi Classic pak ve stařičkém Suzuki Samurai. „Technika i jezdci trpěli v náročných etapách, závodilo se každý den. Když se ohlédnu zpět, jsem pyšná na to, jak celý tým fungoval. Kluci mechanici táhli za jeden provaz, mediální vůz přinášel nejčerstvější informace a hlavně Bára Holická s Lucií Engovou dovezly vůbec první Kachnu do cíle Dakaru Classic.”

Podívejte se na nejlepší okamžiky Dakaru Classic v následujícícm videu:

Projetí cílovou branou je výsledkem celoroční dřiny, která obnášela shánění sponzorů, nekonečné práce na závodním speciálu i náročný fyzický trénink obou závodnic. Mezi partnery týmu Czech Samurais je již podruhé Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově, která s dakarskou posádkou vyslala jednoho ze svých nadějných studentů, aby v terénu sbíral cenné zkušenosti. Neocenitelným pomocníkem se stal rovněž Tomáš Neruda, největší český expert na Citroeny 2CV. Sebedokonalejší příprava však sama o sobě úspěch v závodu nezaručí.

„V Dakaru Classic potřebujete kromě dobře připravené techniky a výborně sehraného týmu i velkou dávku štěstí,” podotýká Olie Roučková. „Vyřadit vás může jedna poškozená pneumatika, jedno nešťastné zapadnutí nebo třeba jen přehlédnutí v časové ose." Dnes již můžeme říct, že Štěstěna držela nad posádkou Duckar svou ochrannou ruku.

Pozvánka na závěr: Fandové Dakaru Classic budou mít možnost se s členy týmu Czech Samurais setkat osobně a prohlédnout si i nezdolné autíčko, které se se ctí vypořádalo s nástrahami pouště. Stačí navštívit letošní Motosalon, který startuje 29.2. na brněnském výstavišti a koná se až do 3.3.2024.

