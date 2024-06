Nenechte se zmást sportovním vzhledem. Cupra Leon je především praktické kombi určené ke zdolávání stovek kilometrů. Přidává však atraktivní design, díky němuž se ani v šedé metalíze neztrati v davu.

Cupra Leon 2.0 TDI. | Foto: Deník/Viola Procházková

Když se řekne rodinné kombi, většině lidí automaticky naskočí Škoda Octavia. Na trhu však najdete i další možnosti výběru, podobně praktické a přitom originálnější. Cupra Leon je jednou z nich a k velkorysému vnitřnímu prostoru přidává odvážný sportovní styl spolu s neokoukaným logem. Pokud jste stále nepropadli trendu SUV a klasický kombík je vašemu srdci bližší, určitě zajděte Leona omrknout.

Pokud máte lehký zmatek ve vtazích mezi Cuprou a Seatem, pak vězte, že Cupra je nyní samostatnou značkou. Společné rysy s příbuzným Seatem se samozřejmě najdou, zvláště u modelů, které obě značky takříkajíc sdílejí, Cupra však vykročila na cestu výraznější sportovnosti, extravagantnějšího designu a také bohatší výbavy.

KVÍZ: Správný tlak v pneumatikách. Co o něm víte? Zazáří jen opravdoví znalci

Daří se jí to přímo pozoruhodně a ohlas u zákazníků dokládají také prodeje, které strmě rostou. Model Leon nedávno představil fungl nový facelift, na první auta si však ještě počkáme a aktuální podoba je - troufám si říci - tak nadčasová, že se ještě dlouho neokouká. Potěší navíc svým uživatelsky přívětivým ovládáním - a samozřejmě pořádně velkým kufrem!

Leonův design sází na odvahu

Když se na Leon dívám zvenčí, musím znovu zalitovat, že kombíků v nabídce automobilek ubývá. Nízká stavba a protáhlá silueta přinášejí eleganci samy o sobě. Leon je navíc plný rafinovaných hran a prolisů, jež v šedé metalíze Magnetic pěkně vyniknou a v kombinaci s měděnými doplňky vzniká velice povedený celek.

Přidejte ještě zamračený, lehce agresivní výraz předních světel, zajímavý detail v podobě propojených zadních, exotické logo (na zádi podsvětlené), a máte před sebou velmi pohledné, i když stále decentní auto.

Představujeme nový Cupra Leon 2024:

Zdroj: Youtube

Kabina je strohá a prostorná

Ve stejném duchu se design nese i uvnitř. Šedočernou barevnost rozbíjí jen několik měděných detailů, jako by tu nic nemělo zbytečně rušit řidičovu pozornost. Celkový dojem je velmi usedlý, přitom bych ho určitě nenazvala nudným. Pokud jde o prostornost, nemám jí co vytknout.

Podobně jako v sesterském koncernovém modelu Škoda Octavia je zde přehršel místa pro čtyři cestující a na kratší cestu se poskládá i pět, aniž by se museli příliš mačkat.

Strohý interiér osvěžuje jen pár měděných doplňků.Zdroj: Deník/Viola Procházková

Kufr se základním objemem 620 litrů vyhoví běžným rodinným potřebám a pod podlážkou najdete i dojezdovou rezervu. V kufru se také nacházejí tlačítka pro sklápění zadních sedaček, což se hodí. Pochvalu si zaslouží sportovní sedačky s výrazným bočním vedením, které v zatáčkách drží jako pevná náruč.

Kombíky vládnou inzerci ojetin. Škoda Octavia III je v Česku nejpopulárnější

Úložnými prostory sice Leon nehýří, ale jako problém jsem to během testování nevnímala. Pořád se našlo místo pro dva držáky na pití (zadní řada je má umístěné ve sklápěcí opěrce), velkou schránku v loketní opěrce a přihrádku s bezdrátovým nabíjením. Vedle voliče převodovky najdete ještě dvě mělké přihrádky na drobnosti a pak jsou tu samozřejmě kapsy ve dveřích.

Displeji u Leona vládne ovládání

Když se posadíte za volant, máte před sebou velký digitální přístrojový štít s pěknou grafikou a několika možnostmi zobrazení, mezi nimiž nechybí ani mapa navigace. Doplňuje ho displej infotainmentu, přes který se ovládají kompletně všechny funkce.

Milovníci tlačítek si zde bohužel na své nepřijdou - skrz obrazovku se nastavuje nejen klimatizace, ale třeba i jízdní režimy, systém start-stop nebo rychlé odmlžování oken.



Nahrává se anketa ...

Jedinou výjimku tvoří teplota vzduchu a hlasitost audia, které mají své dotykové plošky hned pod displejem. Osobně toto řešení za příliš šťastné nepovažuji, ale cesty k těm nejdůležitějším funkcím se brzy naučíte zdolávat automaticky. Dobrá zpráva je, že infotainment běhá rychle a bez prodlev, žádný zádrhel nepřineslo ani bezdrátové zrcadlení telefonu.

Potěšilo mne příjemné naladění projevů jízdních asistentů, které není příliš agresivní. Plusové body si zaslouží i signalizace slepého bodu, zabudovaná v ambientním osvětlení.

Cupra Leon - ideál na dlouhé trasy

Nabídka motorizací je u Leonu poměrně široká. Můžete mít benzin, diesel i plug-in hybrid, vyberete si manuální či automatickou převodovku a také pohon předních i všech čtyř kol.

Testovaný kousek má pod kapotou základní naftový dvoulitr o výkonu 150 koní, jehož sílu přenáší sedmistupňový automat DSG na přední kola. S touto konfigurací Leon zrychlí z nuly na sto za 9 vteřin a může jet rychlostí až 213 kilometrů v hodině. Už podle čísel je jasné, že nejde o žádného rychlostního rekordmana, ale spíš o vytrvalostního atleta vhodného na delší trasy.

Cupra Leon 2024:

Na druhou stranu se rozhodně nemusíte bát, že byste nedokázali na okresce předjet pomalejší auto nebo se pohodlně začlenit do dálničního provozu. Počítat musíte jen s vlažnější reakcí převodovky, která se snaží motor tlumit pro dosažení nízkých emisí.

Při předjíždění je proto lepší přepnout do sportovního módu, aby byla odezva plynu brysknější. Využít můžete také individuální nastavení, v němž si navolíte charakteristiku motoru, řazení i dalších parametrů.

Peugeot 3008 vstoupil na trh: francouzského šarmu má dost, místa vzadu už méně

Čím pak daná motorizace určitě potěší, je spotřeba. Běžně můžete jezdit za 6 litrů nafty, s lehkou nohou a plynulostí se nejspíš dostanete i níže. S 55litrovou nádrží do dělá velmi příjemný dojezd a k n´benzínce se podíváte jen jednou za čas.

Máte-li zkušenosti s Octavií, Leon nejspíš překvapí tužším, až sportovním naladěním odpružení. Není vysloveně tvrdý, k jinak pohodové charakteristice auta bych ale zvážila příplatkový adaptivní podvozek.

Efektní osmnáctipalcová kola takto občas pošlou do kabiny drcnutí, to když rychleji najedete třeba na retardér nebo větší výmol. Má to však i svoje výhody. V zatáčkách tlumiče spolehlivě podrží i při ostřejším průjezdu, a když narazíte na kvalitní povrch, můžete se na okresce svézt i hezky svižně.

Díky nízké karoserii se také auto prakticky nenaklání. Nejlépe se pak Leon cítí na dálnici, kde dokáže setrvale uhánět v levém pruhu a na rovném asfaltu drží jako přibitý.