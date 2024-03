I přes své četné mouchy je Dacia Spring velmi zajímavým a praktickým dopravním prostředkem do města. Se svými maličkými rozměry zaparkuje kdekoliv a baterii doplní přes noc z obyčejné zásuvky.

Foto: Deník/Viola Procházková

Dacia Spring je aktuálně nejlevnějším elektromobilem, jaký u nás pořídíte. Jistě, částku kolem šesti set tisíc korun stále nelze označit za nízkou, pořád jde ale o nejdostupnější cestu k elektromobilitě, a pokud máte dobré podmínky k nabíjení, budete jezdit za pár drobných.

Před týdnem automobilka představila rozsáhlý facelift, který můžete objednávat od dubna a fyzicky bude k mání koncem léta. Dnes se však podíváme na verzi stávající, kterou sice už nenajdete v konfigurátoru, mezi skladovými vozy je však stále k sehnání.

Papírové hodnoty Springu - výkon 65 koní, zrychlení z nuly na sto za 13,7 vteřiny a dojezd 220 km v kombinovaném cyklu - vzbuzují na první pohled spíše pochybnosti. Jenže realita týdenního testování ukázala, že pokud se pohybujete výhradně po městě, nic víc vlastně nepotřebujete. Autíčko vpravdě kapesních rozměrů s hmotností pod jednu tunu je do městské džungle jako dělané a nevýhodu malé kapacity baterie vyvažuje fakt, že ji dobijete během krátké schůzky nebo nákupu v supermarketu. Přibližně za 13 hodin ji pak naplníte i z běžné domácí zásuvky, což podle statistik automobilky činí téměř tři čtvrtiny majitelů. Přidejte překvapivě slušný vnitřní prostor a příjemnou hbitost, a máte auto, které splňuje všechny podmínky pro ideální městskou dopravu.

Pohledné miniauto

V loňském roce dostal Spring omlazený vzhled, aby lépe zapadl do celkového designového konceptu Dacie. A musím říct, že vypadá velmi dobře. Kontrastní přední maska, která ukrývá konektor pro nabíjení, působí moderně a taky modrošedé lakování Slate s měděnými doplňky autu sluší.

Citroën C4X si vás získá vnitřním prostorem, s dieselem pak i luxusní spotřebou

Na fotkách působí Spring díky vyšší stavbě mohutněji, ve skutečnosti je ale opravdu maličký, čehož si všimnete, zejména když zaparkujete mezi běžná auta na parkovišti. Přiznám se, že mi podobně drobná vozítka v nabídce chybí, neboť do rušných městských ulic si nic lepšího neumím představit.

Interiér se šetřením netají

Když nasednete do kabiny, možná vás překvapí, kolik je tu místa - samozřejmě s přihlédnutím k faktu, že zvenčí vypadá Spring spíš jako angličák než dospělé auto. Za volantem můžete zaujmout normální řidičskou pozici a za vás se v nouzi vměstná i dospělý člověk průměrných rozměrů. Nejméně prostoru je nepřekvapivě na šířku, autíčko je skutečně uzoučké, s rozměrnějším spolujezdcem se tedy občas šťouchnete loktem.

Materiály ukazují, že výrobní cenu automobilka tlačila co možná nejníže, vysloveně ostuda to ale není. Na sedačkách z umělé kůže se sice v létě nejspíš zpotíte, zase z nich ale otřete každou nečistotu. To už bych spíš výrobci vytkla absenci držáku na pití, který si sice můžete v Dacii dokoupit, ve standardní výbavě však není. Nepříliš lichotivý je taky zvuk zavírání dveří, který připomíná plechová vrata od stodoly.

Suzuki S-Cross 4x4: Super výbava a spotřeba, která zahřeje i dobrého hospodáře

Ostatní zvláštnosti kabiny už jsou spíš o zvyku. Například volič převodovky nemá parkovací polohu, po zastavení tedy musíte zařadit neutrál a zatáhnout ruční brzdu. Ta je mimochodem klasická páková, což je u elektromobilu roztomilá bizarnost, stejně jako startování klasickým klíčkem. Na otevírání oken na středovém panelu pod displejem si zvyknete cobydup.

Zavazadlový prostor o objemu 290 litrů je vzhledem k velikosti auta rovněž příjemný a pod podlážkou dokonce najdete plnohodnotné rezervní kolo. Škoda jen, že víko kufru nemá z vnitřní strany žádné madlo, zavírat ho tedy musíte jednoduše chycením za plech.

V jednoduchosti je krása

I přes spartánský interiér najdete ve Springu uspokojivou výbavu pro každodenní soužití. Infotainment je stejně jednoduchý jako zbytek auta, tudíž se v něm neztratí ani digitálně nepříliš zdatný řidič. Navíc na displeji můžete pomocí kabelu zrcadlit svůj mobilní telefon, takže máte k dispozici prostředí, na jaké jste zvyklí, ať už jde o ovládání hudby a telefonu, nebo navigaci Google či Waze.

Na čem by Dacia mohla ještě zapracovat, je ovládání na volantu, kde se nachází jen tlačítko pro tempomat a hlasové ovládání. Aspoň hlasitost a posunování skladeb by přišlo vhod. Potěší naopak jednoduchá parkovací kamera a senzory.

Příjemným pomocníkem může být také aplikace My Dacia, v níž si můžete zkontrolovat dojezd i právě probíhající nabíjení, případně ho na dálku zahájit.

Ve městě rychlý a obratný

S posledním faceliftem dostal Spring nový motor s výkonem 65 koní, což je oproti předchůdci celých 20 koní navrch. Přestože zrychlení z nuly na sto zabere přes 13 vteřin, s dynamikou rozhodně nebudete mít problém ani ve městě a dokonce ani na okreskách. Jen na dálnici začne autíčko ve vyšších rychlostech ztrácet na síle, to však vzhledem k jeho určení není nic překvapivého. V rušném provozu je naopak jako ryba ve vodě - dokáže hbitě kličkovat a vždy má dost síly pro svižný manévr.

Mazda 3 e-Skyactiv X: Nadstandardní řidičský zážitek v elegantním balení

Podle výrobce má Spring ujet na jedno nabití 220 kilometrů v kombinovaném cyklu a až 305 v cyklu městském. Pokud si budete chtít užívat jeho rychlé starty, počítejte spíše s první hodnotou. K té druhé vám může pomoci úsporný režim ECO, který však auto citelně zpomalí. Baterii o kapacitě 28,6 kWh pohodlně dobijete doma přes noc, využít však lze i rychlejší DC dobíjení výkonem 30 kW, které doplní baterii během běžných denních pochůzek.

Na limit ho netlačte

Jízdní vlastnosti Springu prozrazují jeho původ - základem je Renault Kwid vyvinutý pro indický trh. Podvozek si na příčných nerovnostech rád poskočí, má však v sobě jistou odolnost, která mu umožňuje neúnavně zdolávat i nekvalitní asfalt, dlažební kostky a další nástrahy. I když ho nelze označit za pohodlný, duši z vás nevytřese, kvůli horšímu odhlučnění musíte jen počítat s hlukem od kol.

Dámy, který vůz se vám nejvíc líbí? Anketa Auto mého srdce má šest finalistů

Uložení baterií pod zadním sedadlem má svá specifika. Výhodou je, že cestující na zadních sedačkách mají místo na nohy pod předním sedadlem, nevýhodu pak představuje přesunutí zátěže do zadní části auta. S tím souvisí jistá předbíhavost zadní nápravy, která při rychlejším nájezdu do zatáčky leckoho překvapí. Na druhou stranu si na mokrých kočičích hlavách můžete užít i trochu té klukovské zábavy.

Vyjedete-li se Springem na dálnici, nejspíš se vám nebude chtít překračovat rychlostní limity, neboť ve vyšším tempu začíná být auto směrově nejisté - zvlášť když se přidá ještě boční vítr. V legální rychlosti ale kratší cestu přečkáte bez potíží.

Kolik za něj zaplatíte

Ceníková cena testovaného auta byla v době jeho prodeje 613 000 korun. Dnes už Spring Extreme Electric 65 v konfigurátoru nenajdete, jeho místo zaujal faceliftovaný model, jehož cena zatím nebyla stanovena. „Starší“ Spring však stále seženete ve skladových zásobách. Předváděcí vozy s minimálním nájezdem koupíte i za cenu kolem půl milionů, někdy i pod touto hranicí.