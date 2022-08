Z letošního mistrovství světa si sice medaili neodnesla (skončila osmá), přesto ji už zase nespatříte jinak než s typickým zářivým úsměvem. Pozitivní energie z ní doslova sálá, a to se hodí jak ve sportu, tak za volantem…

Co se vám nejvíc líbí na autě, kterým právě jezdíte?

Jezdím Toyotou C-HR GR sport hybrid a líbí se mi na ní víc věcí. Třeba její sportovní design, hybridní pohon, se kterým na světlech všem ujedu, a taky nízká spotřeba.

Baví vás řízení, nebo je to spíš povinnost?

Jezdím téměř denně a řídím ráda. Většinou si k tomu pustím nějaký podcast nebo hudbu.

K jakým účelům používáte auto nejvíc? Jezdíte za prací, nebo spíš za volnočasovými aktivitami?

Auto využívám hlavně pro cesty na trénink, soustředění a závody. Ale samozřejmě i pro osobní potřeby, jako jsou výlety do hor, k vodě nebo za rodinou a tak.

Co je pro vás při výběru auta nejdůležitější?

Asi spotřeba a hlavně velikost. Vzhledem k tomu, že s sebou pořád vozím hodně věcí na soustředění plus domácí mazlíčky, tak se to všechno do auta musí nějak vejít.

Používáte v autě moderní technologie a asistenty? Bez kterých byste se neobešla?

Moc se mi líbí inteligentní adaptivní tempomat, který hodně využívám na dálnici, a asistent pro předvídání kolizí se mi už taky párkrát hodil. Skvělý je i asistent na parkování, který sám vyhodnotí, jestli se na dané místo vejdu, nebo ne a sám auto zaparkuje. Zamykání a odemykání auta pouhým dotykem ruky bez toho, abych musela z kabelky lovit klíč, automatické přepínání dálkových světel, Car Play, kvalitní repráčky, vyhřívaná sedadla, to všechno je moc fajn.

Od kdy máte řidičský průkaz? Začala jste aktivně jezdit, hned jak jste ho získala?

Řidičský průkaz mám od svých dvaceti let. To už jsem věděla, že hned naskočím do auta a budu aktivně jezdit. Dříve jsem ho nechtěla právě proto, že bych jezdila jen zřídka.

Jak se hodnotíte jako řidička? Jste opatrná, nebo spíš temperamentní?

Myslím, že jsem mix obojího. V krizových situacích dokážu nepanikařit. Ráda jezdím rychle a bezpečně, ale jsou dny, kdy jedu velmi pomalu, abych se kochala a jízdu si užívala.To mě pak každý objíždí. (smích)

Jak se cítíte na místě spolujezdce? Mluvíte druhým do řízení?

Vůbec ne. Sama to nemám ráda, tak to nedělám druhým. Když mě někdo požádá, tak pomáhám s navigováním. Je pravda, že sedím za volantem docela dost a pořád se někde přemisťuji, takže si někdy celkem ráda odpočinu a svezu se.

Jaké bylo vaše první auto a jak na něj vzpomínáte?

První auto byla Toyota Corolla třídveřák. Byla bílá, manuál a dozadu se blbě lezlo. (smích) Ale jezdila suprově, rychle a vydržela mi hodně dlouho.

Kolik aut jste zatím vystřídala a které z nich pro vás bylo výjimečné?

Teď jezdím se čtvrtým autem. Myslím, že výjimečné bylo právě to první, i když bylo staré. První auto je vždycky velká událost.

Co vás na českých silnicích a řidičích dokáže vytočit?

Asi už mě na silnicích nic nepřekvapí. Samozřejmě nemám ráda, když někdo nedává pozor nebo zmatkuje, ale pak se na to dívám i tak, že někteří lidé zřejmě neovládají auto tak dobře jako ostatní. Každý prostě není perfektní ve všem. Nejvíc mě štve dálnice D1, kde trávím spoustu hodin. Jednou by ji už měli spravit tak, aby byla průjezdná celá bez nějakého omezení.

Zažila jste na silnici nějakou nepříjemnou situaci? Bourala jste?

Zažila jsem dvě nepříjemné situace. Jednou jsem bourala na místě spolujezdce, protože řidič držel v ruce telefon a nedával pozor. Podruhé jsem já sama zahučela do lesa, když jsem se otáčela na úzké cestě u rybníka, sklouzla jsem z kopce a zastavila se před stromem. Naštěstí se nic nestalo, ale měla jsem štěstí, být to dva metry vedle, tak se převrátím na střechu. Jako pro začátečníka to pro mě tenkrát bylo velmi nepříjemné.

Vzpomenete si naopak na něco pozitivního?

Pozitivní je, že auta existují. Procestovala jsem a projezdila už tolik kilometrů a míst, mohla jsem si zajet, kam jsem chtěla, kdekoliv si zastavit, nemusela jsem nic tahat na zádech… Po cestě jsem potkala spoustu zajímavých lidí. Pro mě je auto nejlepší vynález - stejně jako mobil. (smích)

Platila jste někdy pokutu? Pokud ano, za co?

Pokutu jsem platila poprvé v životě až letos a bylo to za parkování.

Kdybyste si mohla vybavit garáž svých snů, co všechno by v ní parkovalo?

Určitě pořádné SUV nebo pick up. Mám ráda velká auta. Vždycky se mi líbila. I když se do města moc nehodí. A taky něco pořádně rychlého jenom pro mě a kabelku. A pak ještě motorka nebo skútr.