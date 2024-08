Zatímco elektrická osobní auta stále představují velmi nákladnou investici a jejich provoz je omezen na obyvatele rodinných domů, v případě jednostopých vozidel je situace veselejší. Zejména elektroskútry se ve větších městech hlásí ke slovu stále víc a výrobci tuší, že zájem bude nadále stoupat.

Japonská Honda si se svým prvním elektrickým modelem dávala na čas, od letošního roku však v její nabídce skútr s názvem EM1 e. Jedná se o ryze městské vozítko, lehké a kompaktní, s jehož ovládáním si poradí i dítě. A právě na děti - byť trochu odrostlejší - se tato Honda primárně zaměřuje, neboť spadá do kategorie, kterou je možné řídit s oprávněním AM, tedy již od 15 let.

Tato skutečnost s sebou samozřejmě přináší jisté limity - výkon do 4 kW a maximální rychlost omezenou na 45 kilometrů v hodině. Pro dospělého s „béčkem“, který má možnost jezdit na standardní stopětadvacítce, to tedy nejspíš bude správná volba jen v případě, že mu vyšší rychlost v sedle nahání strach nebo se nechá zlákat extrémně úsporným provozem a také nízkou cenou.

I s rychlostním limitem však představuje elektrická Honda EM1 e zajímavou možnost dopravy na krátké vzdálenosti, v městském provozu je totiž nebývale obratná a díky malým rozměrům ji lze zaparkovat prakticky kdekoliv.

Pohon ze zásuvky

Elektromotor, který je umístěn v zadním kole, poskytuje maximální výkon 1,7 kW a dokáže stroj rozpohybovat na zmíněných 45 km v hodině. Ve standardním režimu slibuje dojezd až 41,3 kilometrů, v omezeném režimu ECON pak 48 kilometrů.

Akumulátor s kapacitou 29,4 Ah najdete pod sedlem a jeho nabíjení je primitivní - celou baterku vytáhnete, jako kufřík odnesete domů a v nabíječce doplníte energii z běžné domácí sítě. Baterie váží něco kolem 10 kilogramů, takže to zvládne každý. Úplně vybitou ji nabijete do plna za 6 hodin, k dobití z pětadvaceti na 75 procent pak budou stačit přibližně dvě a půl hodiny.

Jako mírnou nevýhodu vnímám fakt, že samotná nabíječka je poměrně velká a do úložného prostoru skútru se nevejde, můžete tedy zapomenout na to, že byste si ji pro strýčka příhodu vezli s sebou. Cestu je nutné dobře naplánovat, nebo se držet osvědčené trasy, kterou znáte - třeba proto, že ji jezdíte každý den.

Výbava a praktičnost

Po usazení do sedla máte před sebou jednoduchý LCD displej zobrazující rychlost, ujeté kilometry, hodiny a stav baterie. Bohužel není možné zobrazit zbývající dojezd v kilometrech, musíte se tedy naučit trochu počítat. Startování, blinkry i klakson jsou stejné jako na většině běžných skútrů, kromě těchto ovládacích prvků se na pravém řidítku nachází ještě přepínač jízdních režimů.

V základní výbavě skútru Honda najdete přední i zadní LED světla, stupačky pro spolujezdce (i když další zátěž budete nakládat asi jen v krajní nouzi) a nosič na topcase. Pod řidítky v kapotáži nechybí praktická přihrádka, do níž se vejde třeba lahev s pitím nebo mobil, a také USB nabíječka s krytkou.



Vzhledem k tomu, že většinu místa pod sedlem zabírá baterie, není úložného prostoru příliš. Na helmu si proto budete muset pořídit zmíněný topcase a pod sedlo schováte maximálně rukavice nebo pár drobností. K zavěšení příručního zavazadla můžete využít háček v přední části skútru pod řidítky.

Pomalu, ale pohodlně

Jestli malá elektrická Honda v něčem vyniká, je to obratnost a ovladatelnost. Včetně baterie váží pouhých 95 kilo, i z malého prostoru s ní tedy vymanévrujete zcela bez námahy. Sedlo s výškou 740 mm nad zemí nebude činit potíže ani malým postavám a díky celkově kompaktní stavbě se vejdete i do úzké mezery mezi automobily. Katastrofální dopravní situace, jež během léta vládne v našich městech, vás tedy nemusí trápit ani v nejmenším - i když nepojedete rychle, stále pojedete.

Rychlost je přirozeně Achillovou patou všech strojů pro řidičák AM. S maximálkou nedosahující ani standardní padesátky si musíte zvyknout na to, že se za vámi na úzkých úsecích tvoří fronty, a kde to jen trochu jde, budou vás okolní auta předjíždět. V samotném centru města žádný problém nezaznamenáte, neboť provoz je zřídkakdy svižnější, na rychlejších úsecích už se ale můžete cítit nepříjemně a není třeba dodávat, že na městský okruh je vám vjezd zapovězen.

Samotná jízda je ovšem velmi příjemná. Skútr ochotně mění směr, zrychluje plynule bez cukání a spolehlivě brzdí. I na malých kolečkách je vcelku pohodlný a jízdu neprovázejí žádné vibrace. Nízká váha navíc odpustí začátečnické řidičské chyby, a tak je malá Honda docela vhodným vozítkem pro sbírání prvních zkušeností v provozu

Kolik vás bude stát

Skútr Honda EM1 e: u dealerů pořídíte za 59 900 korun.