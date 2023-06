Když zrovna nenalévá do forem dortové těsto nebo nevytváří dechberoucí umělecké zdobení, nachází se Iva Sarauerová alias Ivka Fitbake v autě - jak jinak než s dortem v kufru. Co pro ni znamenají auta a řízení?

Foto: se svolením Ivy Sarauerové

V roce 2020 se probojovala mezi čtyři nejlepší účastníky soutěže Masterchef a pro její cukrářskou kariéru to znamenalo raketový start. Dnes její diář praská ve švech, na instagramu její dortové kouzlení sleduje přes 70 tisíc fanoušků a zejména v létě neví, co dřív. V sezóně svateb projede Česko několikrát křížem krážem, za volantem je tedy jako doma.

Jak se jezdí s dortem?

Člověk musí jet samozřejmě extra opatrně. Vozím dorty v autě skoro neustále, mám na ně takový velký chladicí box.

Jakým autem právě teď jezdíte?

Právě teď mám Opel Crossland, se značkou Opel už nějakou dobu spolupracuju. Je to moc fajn auto, už jsem ho měla ve dvou variantách a se silnějším motorem je ho radost řídit. Jediné, co by měli ještě vychytat, je víko kufru, které se zavírá dost těžce. A občas taky bojuju s prostorem. Kromě toho, že vozím dorty v tom obřím boxu, taky tahám velké nákupy a spoustu materiálu.

Ještě nejaký model jste vyzkoušela?

Měla jsem také Combo, to bylo úplně super - opravdu velké a s obrovským kufrem. Dala jsem tam dort i všechny věci okolo bez jakéhokoliv stresu. Bohužel jsem měla potíž s jinou věcí, a to je nabíjení. Combo bylo totiž čistě elektrické. Obrovský benefit je v tom, že můžete parkovat v klidu kdekoliv po Praze, včetně modrých zón. Ale já jezdím často dlouhé trasy, každý víkend mám nějakou svatbu v jiném koutě republiky, a plánování nabíjení mi komplikovalo život.

Stalo se vám, že jste zůstala někde viset?

Naštěstí nestalo, vždycky jsem to nějak vymyslela, ale párkrát mi s logistikou museli pomoct kamarádi. Hlavně jsem ale byla pořád vynervovaná. Co když bude nabíječka obsazená nebo nefunkční? Často mám den rozplánovaný skoro na minuty a jakékoliv zdržení mi úplně rozhodí plán. Elektromobil holt asi není nic pro mě.

Auto je pro vás hlavně pracovní nástroj?

Rozhodně. Bez auta bych nemohla existovat. Když jsem dostala první Crossland, byla jsem nadšená. Měl snad nejlepší výbavu, co existuje. Zažila jsem s ním cesty ve sněhu, na náledí, v chumelenici, a pořád bylo na silnici jako přibité. Bylo to jedno z nejlepších aut, jakými jsem kdy jela.

Jaká auta jste řídila předtím?

Tři roky jsem měla Hyundai i30 v kombíku, ten byl taky moc fajn. A ještě předtím Mazdu6. Velké auto v kombíku je pro mě asi úplný ideál.

Dělala jste řidičák hned v osmnácti?

Dokonce v sedmnácti. A mám papíry i na traktor, studovala jsem totiž zahradnickou školu.

Jaké bylo první auto, se kterým jste jezdila?

Bílý Favorit. A Škoda 120, tu měla mamka. Nikdy nezapomenu, jaká to byla hrůza. (smích)

Baví vás řízení? Dokážete si za volantem odpočinout?

Dokážu si to užít, ale jde v první řadě o povinnost. O odpočinku nemůže být řeč. Dost se soustředím na jízdu, a když musím překonat velkou dálku, je to pro mě dost náročné.

Jak si na dlouhých cestách krátíte dlouhou chvíli?

Poslouchám hudbu, někdy si taky vyřizuju pracovní hovory. Proto je pro mě dobře fungující propojení s telefonem jedna z nejdůležitějších vlastností auta. Samozřejmě musí být taky bezpečné a na dálnici by mělo dokázat jet přiměřeně rychle.

Jaká jste řidička?

Jsem naprosto klidná, pokud se přede mnou neocitne nějaký nerozhodný řidič, kterému trvá půl hodiny, než vjede do křižovatky. Přitom už by to stihl dvacetkrát. Nikdy bych ho nevytroubila, to bych si nedovolila, ale trochu mě takové zdržování vytáčí. Jinak si myslím, že jsem dost ostřílená řidička. Mám dva kluky a jsem s nimi sama, takže jsem odjezdila všechny rodinné dovolené, Itálii, Chorvatsko a tak. Ale když jedu daleko, často odpočívám, v tomhle jsem zodpovědná.

Máte nějaké plány na léto?

Teď se chystám na pracovní dovolenou, s Pavlem Berkym letím na Mallorku, a během léta snad stihnu i nějakou dovolenou s klukama. Mezitím bude spousta svatebních dortů, sezóna je v plném proudu. A pak se chystám na vlastní kavárnu s cukrárnou, to je můj velký sen. Nechci nic zakřiknout, ale mohlo by to klapnout.