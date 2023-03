Hledáte-li rodinný vůz, který je dostatečně velký, praktický a ovladatelný, a který navíc dokáže jezdit velmi úsporně, budete u Fordu Kuga na správné adrese. Je natolik univerzální, že by se až chtělo zvolat: Kugu do každé rodiny! Jen nevím, jestli můžu říct totéž o plug-in hybridním pohonu, který dle mého názoru zůstává vhodnou volbou pro poměrně úzkou skupinu zákazníků. Ale pojďme to vzít popořadě…