Jsou mezi námi lidé, kteří nehledí na zrychlení, kilowatty ani newtonmetry. Zajímá je hlavně dokonalý komfort a krása, kterou mají kolem sebe. Přesně pro takové je tu okouzlující, až umělecké DS7.

DS7 je luxusní módní doplněk s francouzským šarmem. Potěší však i spotřebou | Foto: Viola Procházková

V segmentu větších prémiových SUV je nabídka opravdu široká. Jsou podobně velká, podobně drahá i podobně vybavená, vybrat si tedy není snadné. Zrovna v případě DS je to ale jednoduché - do showroomu by měli zamířit ti, kdo milují módu, umění i design a rádi se obklopují krásnými věcmi.

Vozy DS totiž cílí především na smysly a dokáží jim poskytnout mimořádné potěšení. Zároveň nadchnou každého, kdo nechce zapadnout v davu. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně mladou značku, jsou její auta stále neokoukaná, na první pohled jiná a těžko zařaditelná.

Vnější tvary DS7 na první pohled žádná divočina nejsou. Zakulacená silueta evokuje klasické SUV, přijďte však trochu blíž, a začnete objevovat zajímavé detaily. Nejvíc zaujmou jednoznačně světla. Ta přední připomínají řadu vybroušených drahokamů a po loňské modernizaci jsou vybavená funkcí LED Matrix, která umožňuje použití dálkových světlometů, i když se okolo pohybují další auta. Jednotlivé segmenty totiž auta světlem „obkreslí“ a nikoho nebudete oslňovat.

Pozadu nezůstávají ani světla zadní, která sice neumí žádné speciální efekty, jejich umně poskládané plošky připomínající rybí šupiny jsou však pastva pro oči i tak. Dojem dělá i přední maska složená z malých kosočtverečků nebo vertikální linky pro denní svícení, které působí, jak by byly součástí karoserie.

Jako luxusní salónek

To pravé nadšení přijde po usednutí do kabiny - a je celkem jedno, na které sedadlo. Všechna jsou totiž nadmíru přepychová a pohodlná. Čalounění tvoří pravá kůže Nappa, zpracovaná do pozoruhodného vzoru inspirovaného řemínkem hodinek.

Zajímavostí je, že jde o jeden velký kus kůže, členěný pouze pomocí prošívání. Přední sedačky jsou vybaveny vyhříváním, odvětráváním a také masáží, která společně s vůní kůže a příjemnými materiály dělá z kabiny malé soukromé wellness centrum.

Posadíte-li se za volant, můžete se kochat krásnými detaily, jako jsou kubistická kolébková tlačítka na středovém tunelu, ražená kůže a perličkový steh na palubní desce nebo ručičkové hodinky vzniklé ve spolupráci s hodinářskou značkou B.R.M. Chronographes, které se vyklápějí po nastartování auta. Budete se zde cítit jako v luxusním salónku a asi nemusím zdůrazňovat, že i nudná cesta městskou zácpou je v takovém prostředí celkem příjemná záležitost.

Ještě větší obrazovka

Testovaný vůz má nejvyšší výbavu Opera, najdete v něm tedy všechno, co značka nabízí a co může potřebovat i ten nejrozmazlenější řidič. Obří dvanáctipalcový displej ovšem dostanete už v základní výbavě. Má prvotřídní grafiku a na dotyky reaguje velmi svižně, můžete si také navolit funkce a informace, které bude zobrazovat.

Infotainment umí bezdrátové zrcadlení telefonu, za zmínku stojí i dobrá parkovací kamera a vychytávka v podobě nočního vidění, které za tmy zobrazuje chodce nebo zvířata v blízkosti silnice. Na liště pod displejem se nacházejí dotyková tlačítka, která vás zkratkou přenesou třeba do nastavení nebo ovládání klimatizace.

I když se zde najde pár nelogičností - například hlasitost ovládáte otočným válečkem pod středovým displejem, ale na volantu se válečkem posunují skladby a hlasitost má tlačítka - je kabina krásné místo k žití a těšit se do ní budete každý den.

Úsporná jízda

DS7 aktuálně pořídíte buď s plug-in hybridním (zde je na výběr dokonce ze tří variant), nebo s dieselovým pohonem. Testované auto má motorizaci 1.6 PureTech 300 Plug-In Hybrid, což znamená, že kombinuje benzínovou šestnáctistovku s elektromotorem a celkový výkon soustavy činí 300 koní. Elektromotory jsou dokonce dva - jeden na každé nápravě, auto má tedy pohon na všechny čtyři kola. O řazení se stará osmistupňový automat.

S baterií o kapacitě 14,2 kWh by pouze na elektřinu mělo auto dojet až 63 kilometrů, což už na běžné dojíždění do práce většinou stačí. Oficiální hodnota spotřeby pak činí 1,2 litru na 100 kilometrů. Reálná je samozřejmě pouze v případě, že na každých sto kilometrů vyrážíte se stoprocentně nabitou baterií.

Jak funguje DS Active Scan Suspension, se podívejte v následujícím videu:

Ale proč ne? Na nabíjení se naučíte myslet i s ohledem na to, že jízda v hybridním režimu s preferencí elektřiny je parádně rychlá, tichá a příjemná. Ve chvíli, kdy se baterie vybije, si stále nechává trochu kapacity pro běžný hybridní režim, přijdete ale o část výkonu a hrobové ticho na palubě.

Na druhou stranu se hodí říct, že ani s vybitou baterií není auto užrané a na sto kilometrů si vezme nějakých 7,5 litru. Spalovací motor si ale bohužel musí vystačit s nádrží o objemu 43 litrů.

Let na obláčku

Jízda samotná dělá stejně přepychový dojem jako interiér. Odpružení je nastavené na maximální pohodlí a přes většinu nerovností na silnici se auto bude jen nonšalantně přelévat. Ladný houpavý podvozek si můžete trochu přitvrdit nastavením režimu Sport, který omezí náklony, na žádné řezání zatáček však auto není stavěné.

Ne že by snad rychlou jízdu po okreskách nezvládlo, adrenalinový zážitek ale nedodá a pasažéři taky nebudou nadšení. Na sportovní svezení si DS7 lověk nepořizuje. Nejlépe mu sedí svižná, ale plynulá jízda, která nechá vyniknout perfektnímu odhlučnění a konejšivé měkkosti pružení.

V režimu Comfort se budete vznášet jako na obláčku. Adaptivní podvozek se systémem DS Active Scan totiž dokáže podle informací z čelní kamery přizpůsobovat nastavení podvozku aktuálnímu stavu silnice.

Kolik vás bude stát?

Základní cena DS7 ve výbavě Bastille s naftovou motorizací činí 1 100 000 korun, ta samá verze s nejslabším plug-in hybridním pohonem začíná na 1 450 000 Kč. Nejvyšší výbava Opera startuje se slabším PHEV na 1 755 000 Kč, s nejsilnější motorizací pak o padesát tisíc překročí hranici dvou milionů.

Testovaný vůz má výbavu Opera a prostřední plug-in hybridní motorizaci, jeho cena je 1 905 000 Kč.