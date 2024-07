Když se řekne naháč, znamená to Hornet. Jeho jméno figuruje mezi klasickými streetovými motorkami už víc než čtvrt století a za tu dobu se stal etalonem své kategorie. S pětistovkovým motorem, který je dostupný i pro držitele oprávnění A2, je novinkou letošního roku, i když nejde o novinku v pravém slova smyslu. Do loňského roku se v zásadě stejná motorka prodávala s názvem CB500F, letos však dostala nejen nový design a řadu modernizací, ale taky atraktivní jmenovku. A rozhodně si ji zaslouží.



Zapomeňte na předsudky - tenhle sršeň je sice „jenom“ pětistovka, dokáže však zdařile vyvolat dojem velké motorky, a to nejen vzhledem, ale i jízdním projevem. Ergonomicky vyhoví malým i vysokým, ve městě přitom není těžkopádný a na dálnici zase nejistý. Na okreskách se pak můžete rozhodnout, jestli se svezete v klídku, nebo si užijete trochu té zábavy. V obou případech vám bude Hornet příjemným a spolehlivým parťákem.

Honda CB500 Hornet - klasika ve svěžím novém kabátě

Designem sbírá Hornet body všude, kam přijede, a do řeči se se mnou dávají pánové i dámy. Vlastně mě to docela překvapuje, protože motorka má celkem klasický design naháče, který nijak přehnaně nevyčnívá. Jenže v tom je zřejmě to pravé kouzlo - jeho tradiční podoba je lidem blízká a o porci atraktivity navíc se postarají detaily.

Oproti svému předchůdci působí Hornet proporčněji, nádrž je lépe zakomponovaná do zbytku a punc zajímavosti dodává nové přední světlo se dvěma lampami nad sebou. Černobílá kombinace navíc vypadá skvěle a stejně jako celočerné provedení se dá zkombinovat s jakoukoliv barvou výstroje. Důležitá poznámka pro holky!

Asi nemusím zdůrazňovat, že na zpracování jsem nenašla nejmenší chybičku. Výrobci z Číny, kteří Hornet kopírují v nesčetných variacích, možná dokáží zaujmout designem, díky prvotřídní kvalitě se však Honda o své zákazníky zatím obávat nemusí.

Ergonomie a ovladatelnost

Nebudu daleko od pravdy, když prohlásím, že tahle motorka je vhodná úplně pro každého. Na první pohled je těžké určit, jestli je velká, nebo malá. Ona je totiž obojí. Se svými 172 centimetry se řadím spíš do spodní části výškového spektra, na zem však ze sedla ve výšce 785 mm dosáhnu pohodlně oběma nohama - a celými chodidly.

Stejně snadno se však za řidítka poskládá chlap se sto devadesáti a nebude si připadat jako vosa na bonbonu, snad jen kolena si za jízdy bude muset zalomit trochu víc. Ruce na řidítkách si vyžádají jen mírný předklon, který můžete lehce regulovat posunutím v sedle. Líbí se mi i schůdek rozdělující sedlo řidiče a spolujezdce, protože při jízdě poskytuje vítanou zarážku pro zadnici.

Řidítka byste si možná představovali širší, jenže až budete kličkovat v městském provozu, zjistíte, že se díky nim vejdete všude tam, kde před vámi projel malý skútr. Všechno jsou to malé věci, které však ohromně usnadní život začínajícímu motorkáři a pomůžou mu získat v sedle sebejistotu. Za všech okolností totiž bude mít pocit, že má mašinu pod kontrolou, nemusí se prát s její váhou a zbyde mu dost energie na radost z jízdy.

Honda CB500 Hornet (2024):

Moderní přístrojovka s funkcemi navíc

Bez displeje ani ránu, to dnes platí nejen o autech, ale i o motorkách. Ideálně by měl být velký, barevný a skvěle čitelný i na sluníčku - a to všechno obrazovka na Hornetu splňuje. TFT displej má úhlopříčku 5 palců a bez namáhavého ostření na něm vidíte všechno, co vás zajímá.

Snad jen teplota motoru mi trochu chybí. Ani v třicítkových vedrech se nevyhnu pomalé jízdě v zácpách, a když cítím, jak slunce rozpouští mou tělesnou schránku, ráda bych se ujistila, že motorka trpí o něco méně. Plusové body si displej zaslouží za spolehlivé přepínání světlého a tmavého zobrazení, což člověk při častém střídání plného slunce a stínu v tunelu či hlubším lese docela ocení.

Digitální nadšence potěší, že i nejmenší cébéčko umožňuje propojení skrz aplikaci Honda RoadSync a na displeji si pak zobrazíte i šipkovou navigaci. Volby zobrazení displeje a pohyb po jednotlivých funkcích zajišťuje joystick na levém řidítku a hned vedle něj najdete ještě tlačítko pro vypínání kontroly trakce. To je pro letošní pětistovkový Hornet novinkou.

Honda CB500 Hornet je prostě do pohody:

Hondí pětistovka - starý známý pracant

Pod svěžím novým kabátkem najdete klasickou hondí pětistovku, jejíž konstrukce ani parametry se už pár let nemění. A je to dobře. Proč vylepšovat něco, co funguje přesně tak, jak chcete?

Řadový dvouválec s objemem 471 kubických centimetrů, výkonem 35 kW a točivým momentem 43 Nm je právě tak univerzální jako celá motorka. Jestliže je Hornet svou stavbou a velikostí vhodný pro jakéhokoliv jezdce (nebo aspoň pro drtivou většinu), je jeho motor vhodný pro jakýkoliv typ jízdy s výjimkou extrémních disciplín, jako je offroad či závodní okruh.

Začněme ve městě, kde může malý Hornet s klidem fungovat jako každodenní dopravní prostředek nejen díky svým kompaktním rozměrům. V provozu dokáže být motor krotký jako beránek a nabídne solidní pružnost, abyste se neuřadili k smrti. Padesátkou můžete jet stejně dobře na trojku jako na šestku, a nebude ječet ani přidušeně kuckat, přitom stačí vzít za plyn, a spolehlivě přidává.

Na dálnici dokáže bez problémů udržovat sto třicítku a pomůže vám tak pohodlně překonat delší vzdálenost, což je občas potřeba, neboť nejen zábavnými silničkami živ je motorkář. A když přijde na okresky, je jen na vás, jestli pojedete na kochačku, nebo dáte v zatáčkách motorce trochu za uši ve vysokých otáčkách.

close info Zdroj: Deník/Viola Procházková zoom_in Honda CB500 Hornet - TFT displej s perfektní čitelností má navíc spolehlivou stmívací funkci.

Měkká spojka přitom neslibuje zánět karpálního tunelu a řadička zapadá do rychlostních poloh se spolehlivostí německého účetního. Pokud máte při jízdě rádi pocit boje s živly a krocení dravé zvěře, nejspíš to nebude nic pro vás, ale jestli hledáte naopak pocit plné kontroly a perfektní spolupráce motorky s jezdcem, nemůžete s Hornetem šlápnout vedle.

Kolik za Hondu CB500 Hornet zaplatíte? Doporučená cena je 159 900 Kč.

Na pohodu i na krev

Komfortní cestování je sice sotva hlavním důvodem, proč si lidé pořizují motorky, úplně opomenout ho ale nelze. Zvláště s přihlédnutím ke stavu našich silnic, na kterých je každý malý úsek rovného asfaltu většinou vykoupen desítkami kilometrů děr a záplat. Trubkový rám s kyvnou vidlicí a centrálním tlumičem vzadu a USD vidlicí Showa vpředu se naštěstí dokáže i s českými tankodromy vypořádat se ctí.

Pružení sice neskýtá široké možnosti nastavení – jen regulaci předpětí zadní pružiny v pěti stupních -, to však ničemu nevadí. I v základním nastavení je Hornet dostatečně pohodlný na to, aby vám po průjezdu mezi vesničkami zůstaly všechny zuby a dokázali jste v sedle zdolat i pár stovek kilometrů. V zatáčkách - táhlých rychlých i pomalých serpentinách - vám navíc pomůže nízké těžiště a výborná celková vyváženost motorky.

A pozadu nezůstávají ani brzdy - dostatečně silné, ale nikoli kousavé. Opět se vracím k tomu, že styl jízdy záleží jen na vás. Ať už se rozhodnete pro klidné brázdění krajinou, nebo pilování svých jezdeckých dovedností, Hornet umí všechno.