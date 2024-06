Velká rozměrem a bohatou výbavou, malá kubaturou, díky níž nepotřebujete zvláštní řidičák na motorku. Honda Forza 125 nabízí na první pohled neslučitelnou kombinaci vlastností a výsledek je mimořádně povedený.

Honda Forza 125 vznikla jako derivát modelu Forza 300. | Foto: Deník/Viola Procházková

Cestovní maxiskútry nabízejí komfort, s nímž ujedete klidně stovky kilometrů a v cíli se nebudete cítit rozbití jako hračky v polepšovně. Jenže takový stroj obvykle žádá rozšířené řidičské oprávnění, neb disponuje značným zdvihovým objemem motoru. Přesto existuje možnost, jak si zmíněné pohodlí zajistit i s obyčejným béčkem - Honda Forza 125. Název se vám možná automaticky spojí s Forzou 300, jež si v loňském roce odnesla vítězné vavříny jako absolutní šampion ankety Motocykl roku. Na trhu však najdete i její menší derivát v podobě stopětadvacítky.

Vlastně není menší - Honda zkrátka vzala třístovku a zastavěla do ní skromnější motor. Rozměry, velikost kol, šíře výbavy, to vše zůstává víceméně stejné.

„Malá“ Forza cílí na jezdce, kteří v zájmu rychlé městské dopravy přesedlali z auta na skútr a nemají v plánu si dodělávat papíry na motorku, zároveň však nechtějí vypadat jako sotva zletilí poslíčci kurýrních společností a od svého vozu očekávají kompletní balíček prostornosti, praktičnosti, bezpečnosti i doplňkových funkcí. Nijak jim přitom nevadí, že si za více důstojnosti a pohodlí musí trochu připlatit.

Může však velký stroj fungovat stejně dobře i s malým motorem? Může - a dokonce velmi dobře. Vezměme to ale popořádku.

Honda Forza 125 jako velký elegán

Vzhledu už jsem se dotkla v předchozích odstavcích - tohle je prostě cestovní maxiskútr. Pokud byste neznali technickou specifikaci, jistě byste Forze 125 hádali o stovky krychlových centimetrů více. Také designově má všechno, co k velkému skútru patří - mohutnou kapotáž, spoustu rafinovaných prolisů pro optimální obtékání vzduchu, a velké sedlo, na které se pohodlně vejdou dva lidé, aniž by se mačkali.

Umně integrované dvojité přední světlo, ledkové blinkry a propracovaný vzor ráfků, to všechno ukazuje, že na designu si u Hondy dali záležet. Pro ještě větší úložnou kapacitu navíc můžete využít ladící topcase s velkorysými 45 litry objemu, který dostanete v základní výbavě. I kdybyste skútr obešli s lupou, nenajdete jediné místečko s odbytým zpracováním. Za své peníze dostanete opravdu nekompromisní kvalitu od kol až po zpětná zrcátka.

Přehledné analogové budíky a malý displej poskytují všechny potřebné informace o jízdě.Zdroj: Deník/Viola Procházková

Úložné prostory na cokoliv

Praktičnost je hlavním parametrem, který odlišuje skútry od spartánštěji střižených motorek. Od skútru potřebujete, aby vás dovezl do kanceláře s pracovní výbavou včetně laptopu, aby vás co nejlépe chránil před povětrnostními podmínkami i v běžném oblečení a také aby vás posléze dopravil domů přes zastávku v supermarketu, kde nakoupíte pro celou rodinu.

Rozměrná stavba Forzy představuje skvělou příležitost pro rozmístění úložných prostor a Honda ji využívá na sto procent. Do obří podsedlové šachty o objemu 48 litrů bez problémů uložíte dvě přilby a po jejich vytažení klidně potraviny na celý víkend. V přední části pod levým řidítkem pak najdete ještě výklopnou přihrádku na mobil, opatřenou USB slotem, do níž k přístroji dáte ještě lahev s vodou nebo libovolné jiné drobnosti.

Široká kapota poskytuje dost ochrany před větrem, navíc je tu bonus v podobě plexištítku, který pomocí kolébkového spínače vysunete o celých 18 centimetrů. V závislosti na počasí se tedy můžete nechat ovívat svěžím větříkem, nebo se kompletně schovat, a vůbec přitom nemusíte zastavovat.

Honda Forza 125 v akci:

Zdroj: Youtube

Přirozený posez pro malé i velké

Na ergonomii si nemůžou stěžovat nadprůměrně rostlí jezdci ani střízlíci. Stačí se v sedle posunout na správné místo, a máte ideální jízdní pozici. Sedlo spolujezdce je samozřejmě o něco menší než řidičovo, to však neznamená, že je malé. Je jen málo stopětadvacítek, na nichž se tak dobře sedí ve dvou.

Před sebou máte velkou přístrojovku se dvěma analogovými budíky ukazujícími rychlost a otáčky, mezi nimi pak malý displej s dalšími hodnotami, jako je teplota chladicí kapaliny, kilometráž, stav nádrže nebo hodiny.

Za zmínku stojí chytrý klíč, který stačí mít při sobě, a pak už saháte jen na otočný ovladač pro aktivaci systému. Pomocí tlačítka vedle něj otevřete podsedlový prostor a také krytku nádrže. Ta se nachází v přední části středového tunelu pod nohama, odpadá tedy nutnost otevírat přihrádku pod sedlem i riziko, že si nalijete benzin do uložených věcí. Natankovat můžete najednou až 11,7 litru paliva.

S Hondou Forza rychle a pohodlně

Možnosti „béčkového“ skútru - objem do 125 ccm a výkon do 11 kW - využívá Forza na maximum. Čtyřventilový, kapalinou chlazený motor poskytuje výkon 10,7 kW a přidává k němu točivý moment 12,3 Nm. Pokud vás náhodou zkraje článku napadlo, že velký skútr s malým motorem znamená nutně kompromis v oblasti dynamiky, můžete své obavy v klidu odložit.

Tabulková maximální rychlost 108 km v hodině není žádným dogmatem a dostat se na 120 není velký problém, tím pádem skútr obstojí se ctí i v režimu meziměsto a troufnout si můžete i na dálnici. Až do stovky si motor zachovává příjemnou pružnost, poté už skútr zrychluje spíš zvolna, těžko se však dostanete do situace, kdy by se vám nedostávalo výkonu. Přitom si neřekne o víc než 2,5 litru na sto.

Skútry z bazaru: podívejte se na jejich nabídku v cenách pod 100 tisíc korun

S velkými koly - vpředu 15, vzadu 14 palců - a nízkým těžištěm díky nádrži v podlaze zůstává Forza i se svými rozměry skvěle ovladatelná a není třeba se jí obávat, i když jste začátečník. Jediným okamžikem, kdy můžete poznat, že máte co do činění s velkým strojem, je manipulace v nízké rychlosti nebo při parkování, případně při zvedání na centrální stojan v kopci.

Hmotnost 161 kilogramů přece jen o pár desítek kilo překračuje obvyklou váhu stopětadvacítkových skútrů. Není to však žádné drama a s trochou opatrnosti a cviku si elegantně poradí i něžná dívka. Při jízdě už pak nezaznamenáte jediný zádrhel. Čekajícími frontami na městském okruhu Forza prokličkuje stejně obratně jako její méně narostlí konkurenti a zachovává si obdivuhodnou stabilitu.

Kolik vás bude Honda Forza 125 stát

Maloobchodní cena Hondy Forza 125 je 143 900 korun.