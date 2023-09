Rodiny s větším množstvím dětí si na automobilovém trhu příliš vybírat nemohou. Pokud nechtějí dodávku uzpůsobenou k přepravě lidí, je nabídka ještě tristnější. Tedy byla by - kdyby neexistoval Hyundai Staria.

Foto: Viola Procházková

Když se Staria v loňském roce poprvé objevila na českých silnicích, vzbudila nemalou pozornost. V prvé řadě samozřejmě svým kosmickým vzhledem, který nepřipomínal žádné auto, které jsme znali. V druhé řadě pak proto, že novinka vtrhla do segmentu, z nějž ostatní výrobci spíš tiše mizí.

Kategorie MPV neboli velkoprostorových rodinných přepravníků v posledních letech zeje prázdnotou a početnější rodiny jsou odkázány na osobní dodávky nebo na větší SUV s třetí - a často dosti kompromisní – řadou sedadel. Právě pro ně je Hyundai Staria ideální volbou, neboť kromě spousty místa poskytuje i nadstandardní cestovní komfort a jízdní vlastnosti blízké spíš osobnímu než užitkovému autu.

Magnet na pohledy

Po stránce designu je Staria jedinečné zjevení a přezdívka UFO, která v souvislosti s ní občas zazní, dokonale pasuje. Hyundai se v posledních letech nebojí překvapit a vytahuje jeden designový trumf za druhým - jen si vzpomeňte a Ioniq 5 a 6 nebo třeba novou Konu.

Světelná linka vedoucí přes celou příď dává autu nezaměnitelný výraz, vzadu zase zaujmou svislé svítilny složené z jednotlivých „pixelů“. I po roce od představení Staria spolehlivě otáčí hlavy kolemjdoucích.

Přestože vám na první pohled může připadat kompaktní, ve skutečnosti je to spíš obr. S délkou 5253 milimetrů překonává Multivan i Mercedes třídy V a téměř se vyrovná například prodloužené verzi dodávky Toyota Proace Verso.

Prostor na prvním místě

Není divu, že na takovém půdorysu vznikla nadmíru prostorná kabina, která v případě testovaného auta usadí ve třech řadách až 9 cestujících. V první řadě je prostřední sedačka spíše nouzová, neboť na šířku zdaleka nedosahuje standardního rozměru, v případě potřeby ji ale použít lze. Neobsazenou ji pak můžete sklopit a využít jako loketní opěrku s držáky na pití.

Zdroj: Viola Procházková

Druhá a třetí řada nabízí dost místa i dospělým, a to včetně skutečných dlouhánů. Pouze variabilita by mohla být lepší - zadní řadu totiž není možné jednoduše vyjmout. To je trochu škoda, protože mnohým by se jistě občas hodila šance vyměnit místa k sezení za obří prostor pro zavazadla či náklad.

Ne že by snad byl takto kufr podměrečný - měřeno pouze po spodní hranu okna nabídne 831 litrů a po sklopení třetí řady získáte přes 1300 litrů - možnost volby by však potěšila. Nemilý je i fakt, že kufr nemá roletku, jeho obsah je tedy na očích nenechavců.

Praktické vychytávky

Boční posuvné dveře jsou ovládané elektricky, přičemž použít lze buď kliku nebo tlačítko na B-sloupku, z přední řady je pak lze otevírat pomocí tlačítka na stropě. Ať se posadíte na kterékoliv místo, vždycky budete mít skvělý výhled ven. Spodní hrana oken je tak nízko, že si připadáte spíš jako v autobusu. Žádné mikroprůzory, jaké dnes leckdy najdeme u módních SUV…

Bohužel, isofixy pro upevnění dětských sedaček se nacházejí jen na krajních sedadlech prostřední řady, jinde si musíte vystačit s klasickým bezpečnostním pásem. Na druhou stranu rodiče nadchne širokoúhlá kamera, s jejíž pomocí lze na centrálním displeji sledovat dění na zadních sedadlech. To se v tak velkém autě hodí!

Místo řidiče

Za volantem Starie si budete připadat jako vládce silnic. Posez je dost vysoký (ti menší z nás musí do sedačky trochu šplhat), rozhled královský a pozadu nezůstává ani ergonomie řidičského pracoviště. Přístrojová deska se nachází vysoko, nad horní hranou volantu, kde je dobře na očích, centrální displej je dost blízko, aby se k němu člověk nemusel natahovat.

Pod ním pak najdete dobře dostupné ovládání klimatizace, které sice nemá fyzická tlačítka, pouze dotyková, přesto jde o příjemnější řešení, než když je všechno skryto v hlubinách infotainmentu. Za trochu nešťastné považuji jen umístění hlasitosti hned vedle tlačítka, které vypne celý infotainment.

Materiály mají slušnou úroveň a kabina vypadá dobře, i když osobně moc nehovím lesklým černým plochám. Naopak cením množství odkládacích prostor, ať už ve dveřích, nahoře na palubní desce, nebo pod středovým dieplejem (tam najdete i bezdrátovou nabíječku).

Výbava má téměř vše

Navigace, digitálni radio a k tomu možnost zrcadlení telefonu (zde pouze po připojení kabelem) dnes patří k běžnému standardu. Menu infotainmentu je občas možná zbytečně zdlouhavé, všechny cesty však intuitivně najdete.

Ve výbavě stupně Style dostanete kromě zmíněného elektrického ovládání posuvných dveří také třeba LED světla, přední i zadní parkovací senzory, roletky bočních oken nebo propojení s aplikací Bluelink. Z asistentů jmenujme například hlídání slepého bodu, hlídání příčné dopravy při couvání nebo adaptivní tempomat.

Testované auto mělo ještě příplatkový paket Premium za 60 tisíc který obsahuje kožené čalounění, ventilovaná přední sedadla, 360stupňovou kameru, kamerové sledování mrtvého úhlu, jehož obraz se promítá na přístrojovku, a vnitřní komunikátor zesilující hlas.

Na videu se podívejte, jak funguje asistent pro hlídání příčné dopravy při couvání:

Zdroj: Youtube

Stará dobrá klasika

Poněkud překvapivě v dnešní době působí klasický naftový čtyřválec pod kapotou, k autu se však skvěle hodí. Síly má dost na to, aby si poradil i s hmotností téměř půldruhé tuny, konkrétně poskytuje 130 kW výkonu a 440 Nm točivého momentu.

Dobře si rozumí také s osmistupňovým automatem, který řadí logicky a hladce. Při prudším zrychlování motor sice není úplně jako pěna, ale dá se s tím v pohodě žít. Ve městě se připravte na spotřebu kolem 10 litrů, v kombinaci se pak dostanete zhruba na hodnotu udávanou výrobcem, a to 8,5 litru.

Pokud jde o jízdu samotnou, z té budou všichni cestující nadšení. Podvozek je naladěn na komfortní houpavou notu, neláká k rychlé jízdě, spíš ke klidnému proplouvání krajinou. Zároveň neztrácí na jistotě a neustále máte pocit dobré kontroly.

Staria netrpí ani neduhem klasických dodávek, tedy poskakováním při nízkém zatížení, a karoserie se v zatáčkách přehnaně nenaklání. Celkově je cestování mimořádně příjemné a připomíná mnohem více jízdu osobním autem než dodávkou.

Kolik za ni zaplatíte

Cena Starie začíná na částce 949 990 korun, přičemž v základní konfiguraci dostanete 9 sedadel a manuální převodovku. Testovaný vůz patří do výbavového stupně Style, který startuje na částce 1 149 990 korun, 50 tisíc připlatíte za automat a dalších 50 za volitelný pohon 4x4.