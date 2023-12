Prostorný, rychlý a nekompromisně prémiový v každém ohledu. Takový je Jaguar F-Pace s naftovým šestiválcem, který navíc přidává kapku originality, svébytné osobnosti a nadšených řidičských zážitků.

Jaguar F-Pace představuje zajímavou alternativu k německé prémii. | Foto: Viola Procházková

Zájemce o velké prémiové SUV leckdy automaticky zamíří do dealerství německé trojky. Trh však nabízí i možnosti méně očividné a zároveň neméně luxusní, navíc s puncem jedinečnosti a osobitého charakteru. Takové, které nenajdete na každém parkovišti a které si mezi ostatními vozy vždycky spolehlivě poznáte.

Jaguar F-Pace je v prodeji téměř osm let a za tu dobu prošel jen drobnými úpravami, jež však dovedly původně nedokonalé, místy nedotažené auto k prvotřídní kombinaci komfortu, funkčnosti a jízdní vytříbenosti. Hledáte-li rodinný koráb, který spolehlivě dopraví vás a vaše nejbližší do cíle v konejšivém pohodlí, a přitom dokáže dokáže vykouzlit úsměv na tváři řidiče, jste na správné adrese. Stačí ujet pár kilometrů, a jeho mírnou, avšak podmanivou osobnost si prostě musíte zamilovat.

Tvary, které nestárnou

Jestli v Jaguaru něco dokáží na jedničku, je to nadčasový design. Za ta léta, co je na trhu, F-Pace ani trochu nezastaral. Jeho jednoduché, ale proporční a ladné tvary budou pravděpodobně vypadat skvěle i za dalších osm let. Mohutná karoserie působí majestátně a na první pohled byste mu hádali více než reálných 4,7 metru. Důstojná příď budí respekt, zadní část se střešním spoilerem a velkými koncovkami výfuků zase dodávají dynamický švih. Takové auto by byla škoda odít do usedlých tónů šedé - s červeným lakováním a lesklými černými doplňky vystoupí z davu nudné konfekce ještě víc.

Prohlédněte si F-Pace ze všech stran v následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Kůže a hliník v hlavní roli

Po usednutí do kabiny vás obklopí prémiová atmosféra s luxusní vůní pravé kůže. Právě kůže hraje prim v použitých materiálech a najdete ji úplně všude, sekunduje jí pouze matný hliník a hladká plocha displeje. Všichni cestující si mohou užívat velkorysého prostoru i množství odkládacích přihrádek, parádní rozměrné sedačky nabídnou komfort i čtveřici dospělých a ani cestování v pěti nebude pro obyvatele zadní řady za trest.

Navzdory prostornosti interiéru je řidičovo místo útulné a všechno potřebné najdete hezky po ruce. Posez vůbec nenaznačuje, že se nacházíte v autě se zvýšenou stavbou, i když výhled ven zůstává skvělý. A přestože je design čistý a minimalistický, ovládací prvky nemusíte složitě hledat v menu obrazovky. Klimatizaci náleží velký panel s multifunkčními otočnými ovladači, které nastavují teplotu, intenzitu foukání i vyhřívání sedaček, k tomu se přidává hrstka tlačítek pro nejdůležitější funkce, jako je rychlé odmlžování nebo vnitřní cirkulace vzduchu.

Zavazadlový prostor nabídne parádních 650 litrů, bez problému tedy naložíte kočárek, odrážedlo a další nezbytnosti, které by snad vaše ratolesti mohly na cestách vyžadovat. A po sklopení zadních sedaček dostanete neuvěřitelných 1740 litrů.

Intuitivní a funkční

Obří obrazovka infotainmentu (má úhlopříčku 11,4 palců) elegantně splývá s palubní deskou a na její prostředí si zvyknete během chvilky. K většině funkcí se dostanete na pár kliků, odezva je navíc bezchybná. Plný počet bodů dávám i efektní grafice a celkovému designu - při tak velké ploše už oceníte, že se můžete dívat na něco hezkého. A pokud preferujete prostředí svého telefonu, zrcadlit ho můžete bezdrátově pomocí Apple Carplay i Android Auto.

Tlačítka na volantu mají podobu dotykových plošek a ani s nimi jsem během testování neměla žádný problém. Ovládat jimi můžete třeba adaptivní tempomat, jehož fungování je naprosto bezchybné.

Tichá, ale silná nafta

Nabídka motorizací je u Jaguaru stále široká a F-Pace pořídíte s benzinem, dieselem i plug-in hybridním pohonem. Testovaný kousek měl pod kapotou naftový řadový šestiválec a neumím si představit motor, který by se k autu hodil lépe. Po nastartování je těžké uvěřit, že jde o diesel, tak moc je kultivovaný. Žádné klapání ani vibrace, pouze skvěle utlumené, tiché ševelení odkudsi z dálky.

Motor využívá jen minimální elektrickou dopomoc ve formě startér-generátoru s malým akumulátorem, který se dobíjí běžnou rekuperací. Při rozjezdech a podřazování má elektromotor vykrývat hluchá místa naftového motoru, ale těžko říct, jestli taková místa u dieselové jednotky s dvojitým přeplňováním vůbec existují. Reakce na plynový pedál jsou okamžité a většinu výkonu z celkových 300 koní máte k dispozici prakticky kdykoliv.

S více než dvoutunovým autem dokáže motor hýbat impozantním způsobem a z nuly na stovku se dostane za 6,4 vteřiny. To znamená nejen příjemnou svižnost, ale i jistotu, že se nedostanete do úzkých při předjíždění nebo třeba připojování na dálnici. Na palubě přitom zůstává příkladné ticho, jen pod plným plynem se motor ozývá libozvučným hutným duněním. O práci automatické převodovky vlastně vůbec nevíte - a proč byste taky měli? Řadí naprosto perfektně a není jediný důvod, proč by na sebe měla upozorňovat.

Vzhledem ke hmotnosti auta je vcelku příznivá i spotřeba. S velmi lehkou nohou se pravděpodobně dostanete i na hodnotu udávanou výrobcem - tedy 7,4 litru. Pokud se rádi svezete rychle a velkou část trasy tvoří město a dálnice, připravte se na spotřebu kolem 9 litrů.

Bezpečí i řidičské radosti

F-Pace můžete klidně používat jen jako komfortní rodinný přepravník, v němž si celá posedka užije cestu bez jakéhokoliv rušení. Na rozbité silnici i v městském prostředí retardérů a kanálů je podvozek příjemně pohodlný, aniž byste však ztráceli kontakt s tím, co se děje pod koly. Díky pohonu všech čtyř kol si auto poradí s jakýmkoliv povrchem, aniž byste museli nad jízdou kdovíjak přemýšlet. Na silnici s uježděným sněhem se pohybuje téměř stejně sebejistě jako na suchu, což vám na cestách s rodinou dodá potřebný pocit bezpečí.

Jenže tohle SUV nezklame ani ve chvíli, kdy se rozhodnete trochu si jízdu užít. V zatáčkách nadchne svou ochotou ke změnám směru, přičemž se prakticky nenaklání a zuby nehty se drží zvolené stopy. Skoro až sportovní nadšení jistě plyne částečně z faktu, že stálý pohon zajišťuje zadní náprava, k níž se podle potřeby připojuje ta přední. Při zatáčení tedy máte k dispozici obratnost zadokolky a zároveň jistotu čtyřkolky podporované důmyslnou elektronikou. To vše ve spojení s přesným, tak akorát zpřevodovaným a na dnešní poměry překvapivě komunikativním řízením.

F-Pace má navíc - jako všechny moderní Jaguary - jednu zajímavou vlastnost. Čím rychleji jedete, tím lépe se popasuje s nerovnostmi vozovky. I ve velkém SUV si můžete užívat fantastické jízdní vlastnosti, které jsou pro značku charakteristické.

Kolik za něj zaplatíte

Základní cena Jaguaru F-Pace s naftovým čtyřválcem a čtyřkolkou je 1 740 084 Kč. Testovaný šestiválec pak začíná na částce 2 174 232 Kč.