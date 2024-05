Příjemný posez, dojem lehkosti a design, za nímž se každý otočí. Novodobá Kývačka přináší nejen závan starých časů, ale i pohodlnou jízdu a snadné ovládání. Jawa 300 CL bude skvělou volbou i pro začínající motorkáře.

Jawa 300 CL | Foto: Deník/Viola Procházková

Dnešní test začnu trochu netradičně. Z titulu své práce sednu za volant mnoha rozmanitých aut a do sedla různorodých skútrů a motocyklů. Kromě zkoušení vozidel samotných je velmi zajímavé sledovat reakce řidičů a kolemjdoucích.

Novodobá Jawa ve vzhledu klasické Kývačky bezpochyby figuruje v první trojce nejokukovanějších kousků. Pánové z mojí generace a starší při pohledu na ni vzpomínají na své vesnické motorkářské začátky, dámy se zájmem o jednu stopu mohou oči nechat na nablýskaném chromu a líbivém designu, mladí pak zírají, neboť vidí zkrátka „něco nezvyklého“ i bez jakýchkoliv konotací. Jawa 300 CL prostě budí pozornost, kamkoli přijede.

Česká, nebo indická?

Mezi veteránisty a zastánci starých pořádků přirozeně budí vášně její exotický původ, proto si sluší udělat ještě krátkou historickou odbočku. Dnešní CL se vyrábí v Indii a o design se postaralo italské studio Pininfarina, obojí však má prostou a pochopitelnou příčinu.

Značka Jawa, založená roku 1929 v Praze, si vydobyla světovou slávu a až do 50. let vyráběla prvotřídní, dnes ikonické motorky. Zvučné jméno zaujalo až v daleké Indii a vzniklo partnerství nejprve za účelem dovozu, posléze montáže z dodávaných dílů a nakonec i vlastní licenční výroby.

A když oficiální licenční smlouva pozbyla platnosti, Indové vyráběli motorky dál pod značkou Yezdi až do 90. let, kdy původní dvoutakty už nedokázaly konkurovat novodobým čtyřtaktním motorům. V roce 2016 zakoupil práva na značku Jawa indický gigant Mahindra a opět rozjel výrobu naplno.

Zvažujete pořídit si motorku? 5 výhod a nevýhod jízdy na motocyklu

Do designu moderní Kývačky bylo zapojeno studio Pininfarina, dnes patřící koncernu Mahindra.

„Italové jezdili do Čech a my jsme jim poskytli dokumentaci i naši expozici historických motorek. Jejich ikonické prvky upravovali tak, aby byly vhodné pro moderní motocykly,” vysvětluje výkonný ředitel české Jawy Jiří Kraft. Podle jeho slov se Italové zapojili i do ladění motoru s cílem připodobnit jeho zvuk klasickým Jawám z poloviny minulého století.

Podle italských plánů se dnes v Indii vyrábějí Jawy ve velkých sériích pro indický trh a mnohem menších pro Evropu. Evropské normy a homologace jsou mnohem přísnější, proto se liší i cena, která je v Indii výrazně nižší. Vězte však, že na motorky z šedého dovozu od české Jawy nemůžete dostat záruku a problémy budete mít i s přihlašováním. Ale teď už k motorce samotné.

Design od Pininfariny

Právě dokonalý retro design je jedním z největších trumfů současné Jawy 300 CL. Výrazného rozdílu oproti předchůdci z padesátek si všimnete jen v motorovém prostoru, kde je „toho znatelně víc“ - dvoutakt nahradil moderní čtyřtaktní jednoválec s rozvodem DOHC, kapalinovým chlazením a šestistupňovou převodovkou.

Většina ostatních prvků však zůstala věrna předloze, ať už jde o chromovanou kapkovitou nádrž, dlouhé blatníky, kastlíky po stranách sedla nebo ručně malované zlaté linky na vínovém laku. Povedená je také přístrojovka se stupnicí rychloměru a palivoměru. Nová Kývačka je prostě krásný kousek motorky a za jejími zářivými trubkami se vždycky rádi ohlédnete.

Jawa 300 CL – detailní test v češtině:

Zdroj: Youtube

Snadné ovládání a pár mušek

Díky kompaktní stavbě je motorka skvělou volbou pro začátečníky i jezdce malé postavy. Všichni dosáhnou ze sedla pohodlně na zem oběma nohama a poradí si i s hmotností 182 kilogramů. Jedinou nástrhu představuje boční stojánek, který nedrží ve vyklopené poloze a pružina ho z ní ihned vrací zpátky nahoru.

Při vystupování je tedy nejlepší motorku podržet vztyčenou a teprve potom ji opatrně opřít, zatímco stojánek držíte nohou. Dávejte si proto pozor, kde zastavíte, neboť parkování v kopci může celou operaci trochu zkomplikovat.

KVÍZ: Řidičské průkazy na motorku. Víte, jaké jsou v nich rozdíly?

Praktičností nevyniká ani přístrojovka. Což o to, na obrácenou stupnici rychloměru si docela dobře zvyknete, a nakonec se naučíte i odhadovat rychlost ze spodní části, na kterou není z běžného sedu dobře vidět.

Také u palivoměru se rychle naučíte, že jeho stav neukazuje šipka na ručičce, nýbrž její druhý konec. Víc mě potrápily kontrolky, jejichž viditelnost je na denním světle velmi chabá. Blinkry jsem tak nechávala puštěné ještě častěji než obvykle a o trefení neutrálu jsem se na světlech po několikátém chcípnutí přestala pokoušet. Tohle by sneslo ještě doladit. Posez i ovládání základních prvků jsou ale perfektní a nevadilo mi ani trochu tvrdší sedlo.

Jawa 300 CLZdroj: Deník/Viola Procházková

Jízda na kochačku

Jednoválec o objemu 294,72 ccm poskytuje výkon 17 kW a točivý moment 25 Nm v 5750 otáčkách. Má krásně sytý bublavý zvuk, který by klidně mohl patřit vyšší kubatuře, a příjemně mne překvapil svou pružností. Ochotně se sbírá i z nízkých otáček, a když se zrovna nechcete hnát, při pohodové jízdě si můžete užívat jeho téměř chopperovský projev.

Maximální konstrukční rychlost činí 125 kilometrů v hodině a skutečně není problém jí dosáhnout, krátké úseky tedy překonáte i po dálnici, i když se samozřejmě nejedná o vrcholnou disciplínu třístovkové Jawy. Mnohem víc si ji užijete na okreskách, kde díky svému kratšímu rozvoru příjemně zatáčí. Přední kotoučová brzda je vybavena systémem ABS a její účinek nastupuje plynule bez jakékoliv kousavosti, příjemně se používá také spojka, již bez problémů zmáčknu dvěma prsty.

Motocykl ČZ 500 model 860 měl na velká vítězství. Vznik se ale o 35 let opozdil

Pochválit musím taky pohodlí jízdy. Jak jsem zmínila, sedadlo není z nejměkčích, podvozek však počítá s horší kvalitou silnic (tady se asi zúročuje indická výroba, kde na tom budou s asfaltem podobně) a s dírami i kanály si poradí bez zbytečného trápení jezdcova zadku.

Pokud se ve vás při pohledu na ty klasické tvary zvedá vlna nostalgie a zároveň nejste motorkář, který potřebuje ke štěstí hlavně záplavu adrenalinu, určitě si Jawu 300 CL zajděte vyzkoušet. Je skvěle ovladatelná, manipulaci na omezeném prostoru zvládne každý a z vašich kochacích výletů udělá nezapomenutelné zážitky.

Doporučená maloobchodní cena Jawy 300 CL je 129 700 korun.