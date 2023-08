Na první pohled zaujme odvážným, neokoukaným designem, v rukávu má však mnohem zajímavější trumfy. Kromě mimořádně úsporné hybridní motorizace se spotřebou i pod 4 litry nadchne přepychovou výbavou.

Foto: Viola Procházková

V úvodu článku se musím podělit o jednu zajímavost. Už dlouho se mi nestalo, abych během testovacího týdne zaznamenala tolik pozitivních reakcí, a to ani u aut výrazně dražších, větších a excentričtějších. Automobilce Kia tímhle crossoverem povedlo trefit se do vkusu široké skupiny lidí, mladých i starých, žen i mužů. Což je o to zajímavější, že design není právě mainstreamový…

Ve srovnání s jinými modely značky u nás Niro vždycky stálo trochu v pozadí, nejspíš kvůli důrazu, který klade na různou měrou elektrifikované pohony. V Evropě boduje o poznání víc - dva roky za sebou bylo nejprodávanější Kiou a letos v březnu si připsalo titul ženského světového auta roku.

S kombinací nepřehlédnutelného vzhledu, uživatelské přívětivosti a optimální velikosti dokáže Niro zastat celou škálu různorodých rolí, ať už jde o stylové auto pro mladé páry, rodinný přepravník nebo pracanta ve firemních barvách. S hybridním pohonem, o kterém bude v tomto článku řeč, je to dokonalý univerzál.

Odvaha se vyplatila

Kia se v poslední době nebojí vyčnívat z davu a Nira si na silnici zaručeně všimnete. Ať už jde o atypicky tvarovaná přední světla, úzkou masku chladiče nebo příplatkový kontrastní C-sloupek, vzhledem zaujme každého. A i když jednotlivé části působí jako notná divočina, dohromady všechno funguje jako vyvážený celek. Nebojím se použít označení stylovka - Niro si ho zaslouží, přestože má veskrze praktickou velikost i tvar karoserie. A praktické skutečně je.

Z celkové délky 4 420 mm dokáže auto vyčarovat velmi prostornou kabinu a k tomu kufr o objemu 451 litrů. Na zadní sedadla se vejdou běžně rostlí dospělí lidé a nebudou strádat nedostatkem místa ani pohodlí. V hybridní verzi navíc můžete mít v kufru dojezdovou rezervu.

Výbava all inclusive

V posledních letech Kia boduje kvalitou zpracování a hlavně prvotřídní výbavou. Už v základu dostanete například automatickou dvouzónovou klimatizaci, zadní parkovací kameru i senzory, asistent pro udržení v jízdním pruhu, automatické přepínání dálkových světel nebo tempomat.

Do testu jsme dostali nejvyšší výbavu Premium a marně přemýšlím, co by mi zde mohlo chybět. Vyhřívaná jsou všechna čtyři sedadla i volant, přední sedačky mají rovněž ventilaci. 10,25" infotainment s navigací doplňuje skvělý head-up displej, který kromě rychlosti a pokynů navigace ukazuje třeba i auta nacházející se v mrtvém úhlu.

Nechybí bezklíčový vstup i startování, elektricky ovládané víko kufru, Full LED přední světla, adaptivní tempomat a armáda asistentů včetně hlídání příčného směru nebo asistentu pro jízdu po dálnici. Celou nálož doplňuje výborné audio Harman/Kardon. Na takovou výbavu jsme zvyklí spíš z větších modelů, ale přesně taková je filozofie Nira - proč si kupovat obří (a nezřídka žíznivé) auto, když můžeme mít veškeré pohodlí ve voze kompaktnějším a výrazně úspornějším?

Na videu se podívejte, jak funguje asistento pro jízdu po dálnici:

Zdroj: Youtube

Příkladná kvalita i ergonomie

Větší modely připomínají i kvalitní materiály v kabině, jimž se navíc dostalo skvělého zpracování. Umělá kůže na sedačkách sice nevoní jako pravá, pohodlím se jí však vyrovná. Středový tunel s otočným voličem převodovky - ten se mimochodem používá velmi příjemně - nabídne dva držáky na pití, bezdrátovou nabíječku a uzavřenou schránku v loketní opěrce. Kolem řadičky bylo zachováno pár fyzických tlačítek pro výhřev a ventilaci sedadel a parkovací funkce.

Ergonomie je skvělá, jak je u Kii standardem. Zvyknout si možná budete muset jen na dotykovou lištu pod výdechy ventilace. Ta má dva módy - v jednom zobrazuje funkce klimatizace, ve druhém základní položky menu, jako je navigace, radio nebo media. Dvojí funkce se týká i otočných ovladačů, takže třeba levé kolečko jednou zvyšuje hlasitost radia, podruhé reguluje teplotu. Je to nezvyklé, ale vlastně docela funkční řešení, které je jen třeba si trochu osahat.

Nenápadný hybrid

Pod kapotou testovaného Nira se nachází atmosférický benzinový motor o objemu 1,6 litru, kterému napomáhá elektromotor napájený z baterie o kapacitě 1,32 kWh. Celkový výkon soustavy činí 104 kW neboli 140 koní, což je na velikost a hmotnost auta tak akorát. V případě Nira jde o nejméně elektrifikovanou variantu - kromě hybridu můžete mít ještě PHEV a čisté elektro.

Právě full hybrid je ideální verze pro všechny, kteří nechtějí řešit nabíjení, režimy ani hospodaření s elektřinou. Dobíjení baterie si auto řeší samo za jízdy rekuperací, vy jen jezdíte a radujete se z nízké spotřeby. Ani ve sportovním režimu, při jízdě stylem brzda plyn nebo na dálnici se mi nepodařilo dostat výš než na 6,2 litru benzínu. Když pojedete v klidu s lehkou nohou, stlačíte spotřebu klidně i pod 4 litry. S 45litrovou nádrží tedy dojedete přes tisíc kilometrů.

Svižně i na pohodu

Hybridní Niro je ve městě hbitým a svižným společníkem, který má výhodu bleskových „elektrických“ rozjezdů. Ani na dálnici se z něj ale nestane louda, takže můžete bez problémů ukrajovat kilometry a neztrácet čas. Příjemné je, že ani vyšší rychlosti auto nepromění v otravně uřvaný stroj, což je problém nejednoho konkurenčního hybridu. Svůj podíl na tom má jistě i dvouspojková převodovka, která řadí hladce a neznatelně.

Podvozek má za všech okolností na zřeteli hlavně komfort posádky. Izolace od vozovky není extrémní, stále máte trochu představu, co se děje pod koly, ńerovnosti ale tlumiče odfiltrují velmi dobře. Řízení přitom zůstává přesné a v každém okamžiku budete mít pocit, že máte situaci pod kontrolou. Hladká, příjemná a pohodlná jízda je disciplínou, v níž Niro exceluje.

Kolik za něj zaplatíte

Základní cena s výbavou Comfort, hybridní motorizací a automatem (manuální převodovku v nabídce vůbec nenajdete) aktuálně činí 764 980 korun. Přitom se nemusíte bát, že by šlo o auto oholené až na kost, jak bylo napsáno výše. Prostřední výbava Style stojí 834 980 Kč a nejvyšší Premium 949 980 Kč.

V nabídce je Niro rovněž jako plug-in hybrid se startovní cenou 1 054 980 Kč a čistý elektromobil za 1 414 980 Kč.