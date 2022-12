„V kalendáři jsem se chtěla vrátit k etymologickému původu slova múza,” vysvětluje Emma Summerton. „Múza původně představovala zdroj, který nejen inspiroval, ale také disponoval talentem v oblasti literatury, vědy a umění. Fascinují mě ženy, které dělají výjimečné, tvůrčí věci, ženy, které mě, počínaje mou matkou, inspirovaly po celý můj život a celou mou kariéru: spisovatelky, fotografky, básnířky, herečky a režisérky.“

Pro ročník 2023 vybrala fotografka modelky, které mají z nějakého důvodu blízko k múzám, jež na snových snímcích zvárňují. Například Guinevere Van Seenus je nejen supermodelka, ale také fotografka; Lauren Wasser je aktivní sportovkyně; Ashley Graham je známá pro svou podporou pozitivního přístupu k tělu; Precious Lee píše scénáře a příběhy.

„Na mých snímcích není jasně vymezena hranice mezi rolí, kterou modelky hrají, a tím, kým skutečně jsou, vše se prolíná a vytváří snímky, které opěvují magický realismus,“ vysvětluje fotografka, která režírovala také video přibližující tvorbu kalendáře i modelky, jež se v něm objevují.

Samotná Emma Summerton je teprve pátou ženou, která měla možnost ikonický kalendář nafotit. Jejími předchůdkyněmi byly v roce 1972 Sarah Moon, v roce 1989 Joyce Tenenson, v roce 2007 Inez Van Lamsveerde a v letech 2000 a 2016 Annie Leibovitz.

Australská fotografka zaujala produkční tým společnosti svou schopností spojovat reálné a surrealistické a vnášet tak do fotografie svět malířské stylizace. Jejími oblíbenými uměleckými tématy jsou surrealismus a magický realismus, krása a divoká příroda, láska ke květinám, větvím i zvířatům. V neposlední řadě pak symbolika v umění, poezii, hudbě a literatuře.

Prvotní myšlenkou kalendáře se stala múza – fotografka, pro kterou Emma Summerton vybrala Guinevere van Seenus. Dále přišla na řadu Sasha Pivovarova, modelka, ale také malířka. Modelka, herečka a hudebnice Cara Delevingne se stala performerkou, Karlie Kloss je vědkyní, která učí kódování v virtuální reality; Bella Hadid je vílou, která ze sebe odhaluje jen tolik, kolik chce, abyste věděli.

Ashley Graham, oblečená do brnění, v roli aktivistky vyzývavě hledí do kamery; Lauren Wasser je atletkou zobrazenou na pusté, téměř měsíční krajině, Adut Akech je lovkyní snů, Adwoa Aboah královnou, Lila Moss věštkyní, Emily Ratajkowski spisovatelkou Kaya Wilkins hudebnicí, Precious Lee vypravěčkou a He Cong je mudrcovnou.

Kalendář Pirelli se v Česku bude dražit 7. prosince na portálu Idnes.