Občas mi zavolá některá z kamarádek, abych jí poradila s výběrem auta. Dosluhuje jí oktávka, kombíkový peugeot nebo golf a otázka zní: “Je vůbec dneska na trhu normální auto? Takové, co jezdí na konvenční palivo a má klasické rozměry? Takové, u kterého v kabině na první dobrou poznám, jak se odmlžuje okno a pouští rádio?” Naprosto chápu, že někdy chce člověk zkrátka jen přesednout do auta nového, neopotřebovaného, spolehlivého a v záruce, aniž by nějak zásadně měnil svoje řidičské zvyky. Voilá, milé dámy, mám tu jeden kousek přesně pro vás.