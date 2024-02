Land Rover Defender 130: luxusní koráb do terénu, na dovolenou, zkrátka kamkoliv

Nabízí to, co žádné jiné auto na trhu. Prostor jako v dodávce, komfort jako v prémiovém salonku a k tomu terénní schopnosti, s nimiž se nemusíte bát vydat na expedici do Afriky. Máte-li velkou rodinu a dobrodružného ducha, dál už nehledejte. Land Rover Defender 130 je volba právě pro vás.

