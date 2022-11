Co je malé, to je milé. Potvrzuje to i nejmenší ze současných Lexusů, který je v rámci značky evropským bestsellerem. Již čtyři roky, co je na světě, navíc skvěle plní funkci, kterou mu automobilka předurčila - totiž získávat pro značku Lexus nové zákazníky z řad mladších řidičů, toužících po prvním luxusním vozu.