Přestože je moderním autem se vším všudy, přináší Mazda 3 závan starých časů. Nabízí charakterní benzinový motor, v kabině klasická tlačítka a k tomu jídzní vlastnosti, které nadšenému řidiči vykouzlí úsměv na tváři.

Mazda patří k několika málo výrobcům, kteří stále nabízejí atmosférické motory. | Foto: Viola Procházková

Do dealerství Mazdy často míří lidé, pro které je cesta autem něco víc než jen dopravou z bodu A do bodu B. Zkrátka ti, kdo rádi řídí a hledají auto, které jim poskytne kromě bezpečnosti a pohodlí i trochu řidičského potěšení. Mazda 3 je v takovém případě skvělá volba. Nesnaží se vás okouzlit digitálními technologiemi ani superpraktickými vychytávkami nebo mořem prostoru. Nepodbízí se dokonce ani cenou, byť za své peníze dostanete už v základu slušně vybavené auto. Za jejím volantem vás však čeká čirý požitek z jízdy, jaký už dnes mnoho aut nenabízí.

Velikostně vyhoví spíš párům než rodinám, i když jako druhé auto jistě může fungovat skvěle i pro ně. Má tichý a dostatečně silný benzinový motor, jehož spotřebu udržíte mezi 6 a 7 litry, k tomu útulný interiér s příjemnými a kvalitními materiály. Vrcholnou disciplínou Mazdy 3 je však jízda samotná. Pokud toužíte mít cestu hlavně co nejrychleji za sebou a nemáte zájem se źa volantem příliš angažovat, tomuhle autu se obloukem vyhněte. Pokud však chcete mít věci pod kontrolou a občas dobrovolně vyměníte dálnici za zakroucené okresky, jste tu na správné adrese.

Souhra čistých linií

Mazda 3 zaujme v první řadě všechny, kteří nepřišli na chuť bachratým tvarům SUV a crossoverů. Zůstává klasickým hatchbackem, popřípadě ji můžete pořídit i s karoserii sedan. Ať se rozhodnete pro kteroukoliv variantu, každý pohled na auto vás bude těšit - je totiž bez nadsázky krásné. Jeho krása navíc není prvoplánová a jen tak se neokouká, naopak ji budete objevovat znovu a znovu po každém zaparkování.

Prohlédněte si ladné tvary Mazdy 3 v pohybu:

Zdroj: Youtube

Na karoserii zkrátka nenajdete linku, která by nebyla ladná, neexistuje úhel, který by jí nelichotil. V neokoukané zlatavé barvě Platinum Quartz ji navíc nepotkáte na každém kroku. Lakování jde skvěle dohromady s černými doplňky a celkově dělá trojka velmi elegantní dojem. Vpředu je navíc opatřena LEDkovými světlomety s funkcí Matrix, které fungují perfektně za každého počasí.

Kvalitou a výbavou nešetří

Stejně jako zevnějšek působí kabina minimalisticky a „uklizeně“, brzy však přijdete na to, že má promyšlenou ergonomii a z hlediska pohodlí ani ovládání potřebných funkcí jí není co vytknout. Sedí se příjemně nízko a sedačky poskytují dobré boční vedení, řidičskou pozici si tu najdete naprosto přirozeně. K dispozici budete mít i dostatek odkládacích prostor včetně kryté přihrádky pod loketní opěrkou.

Na zadní sedačky se usadí i dospělí, pokud mají víceméně konfekční postavu, dlouháni už mohou mít potíže jak v oblasti kolenou, tak nad hlavou. Pro standardní transport čtyř dospělých pasažérů však trojka nejspíš sloužit nebude a také do pozice primárního rodinného vozu se příliš nehodí. Tomu odpovídá i zavazadelník o objemu 330 litrů, do nějž se na víkend sbalíte spíš ve dvou než ve čtyřech.

Interiér potěší kvalitními materiály a bezchybným zpracováním, budete se v něm cítit téměř prémiově. Za kožené čalounění si v tomto případě připlatíte (53 tisíc za paket komfort, který obsahuje ještě kožený vyhřívaný volant, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, odmrazování stěračů a vnější zrcátka s pamětí), neboť součástí dané výbavy nejsou. Jinak však výbavový stupeň Exclusive Line - byť druhý nejnižší - obsahuje víceméně všechno, co můžete k pohodlnému cestování potřebovat, ať je to dvouzónová klimatizace, bezklíčový přístup, parkovací kamera i senzory nebo dešťový senzor a bezdrátová nabíječka.

Ovládání postaru

Centrální displej je u Mazdy zajímavý tím, že jeho ovládání je stále primárně nedotykové a používá se k němu otočný ovladač na středovém tunelu. Díky tomu může být obrazovka poměrně daleko, což je podle konstruktérů výhodné v tom, že řidič nemusí adaptovat zaostření zraku, když přejíždí pohledem ze silnice na displej. Jak vám bude tato skutečnost vyhovovat, si musíte vyzkoušet sami, osobně s ní nemám žádný problém. V režimu Apple Carplay pak displej dotykově ovládat můžete. Vlastní menu je velmi jednoduché a bez potíží v něm najdete, co je třeba.

Klimatizace si ponechala samostatný panel s fyzickými tlačítky a dvojicí otočných ovladačů, což je pro řadu řidičů - včetně mne - stále preferovaná varianta. Své vlastní tlačítko má rovněž vyhřívání sedaček a volantu.

Ještě jedna záležitost stojí za zmínku. Auto je v souladu s evropským nařízením vybaveno varováním při překročení povolené rychlosti, které se ohlašuje nepříjemným pípáním. Vzhledem k tomu, že čtení dopravních značek není stoprocentně spolehlivé, si budete zvuk leckdy „užívat“ i v případě, že limit dodržujete, jde tedy o poměrně otravnou funkci. Naštěstí Mazda umožňuje vypnutí všech zvukových signálů pomocí tlačítka vlevo vedle volantu, což je pohodlné řešení. Jen musíte tlačítko stisknout po každém nastartování. Nad vaší bezpečností dále bdí třeba asistent pro hlídání mrtvého úhlu, lane-assist nebo kontrola pozornosti řidiče.

Atmosféra v moderní podobě

Pod kapotou má testované auto unikátní atmosférický motor Skyactiv-X, který spaluje benzin, vznícení paliva ve válcích však probíhá pod tlakem podobně jako u motorů dieselových. Cílem je - jak jinak - co nejnižší spotřeba a emise při co nejvyšším výkonu. Dlužno říci, že 186 koní je na vcelku malé a lehké auto dost a nejspíš se nedostanete do situace, kdy byste pocítili výkonový nedostatek. Příjemnou vlastností je také ochota táhnout i v nízkých otáčkách, což se u atmosfér příliš nevidí. Když se mi jednou povedlo zapomenout, že řídím auto s manuální převodovkou, po sjetí z dálnice jsem až při nájezdu na kruhový objezd zjistila, že mám stále zařazenou šestku. Počítejte však s tím, že pro prudší zrychlení budete muset podřazovat, a to spíš o dva stupně než o jeden.

Benzinový čtyřválec je mimořádně kultivovaný. Při jízdě o něm téměř nevíte, na čemž má jistě svůj podíl i dobré odhlučnění. Jak otáčky stoupají, ochotně táhne a přitom si zachovává stále stejně sametový chod. Pokud ve vás dřímá nadšený řidič, budete si s radostí užívat jak vytáčení motoru, tak řazení s krátkými přesnými drahami nebo precizní vedení volantem. Ten má mimochodem celkem úzký věnec, dobře padnoucí i do menší ruky.

A jakou čekat spotřebu? Výrobce udává hodnotu 5,4 litru na sto kilometrů, té se mi však dosáhnout nepodařilo. Přiznávám, že se ráda svezu svižně a charakter auta k tomu přímo vybízí, výslednou hodnotu kolem 7 litrů tak považuji za poměrně příznivou.

Trocha sportovního svezení

Pokud hledáte auto, které vás dokonale odizoluje od okolního světa, Mazda 3 nejspíš vaše nadšení nevzbudí. Stejně jako motor a řízení je i podvozek na dnešní poměry docela „komunikativní“, což znamená, že budete stále vědět, co se pod koly děje. Ne že by byl tvrdý - tlumení dobře odfiltruje nerovnosti i na rozbité silnici, představu o jejím povrchu, vám však ponechá. Zároveň i na nerovném asfaltu výborně drží a kola neztrácejí kontakt s vozovkou.

Ani v zatáčkách se nemusíte bát rychlosti, a auto bez odmlouvání pojede vámi zvolenou stopou. Na to, že je zde poháněna pouze přední náprava (pohon všech čtyř kol ovšem v nabídce nechybí), je zatáčení agilní a radostné, bez jakéhokoliv uskakování nebo přílišné nedotáčivosti. Mazda 3 je při běžném cestování pohodlným autem, když však zatoužíte po troše sportovní jízdy, promění nudnou cestu z práce v zážitek plný zábavy.

Kolik za ni zaplatíte

Základní cena Mazdy 3 s manuálem, devadesátikoňovým benzinem a pohonem předních kol je 635 900 Kč v nejnižší výbavě Prime Line. S testovanou motorizací cena začíná na 687 900 Kč, kombinace s testovanou výbavou Exclusive Line pak vyjde na 735 900 korun.