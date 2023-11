Největší SUV od Mazdy je charismatickou směsicí moderny a staré školy. Pod kapotou má naftový šestiválec, jízdou připomíná americké koráby. Zároveň jí nechybí nic ze soudobé výbavy a spotřebou nadchne každého dobrého hodpodáře.

Foto: Viola Procházková

Konejšivý komfort a bezpečí. To jsou asi nejvýraznější pocity, které jsem si odnesla z testování majestátního SUV japonské automobilky. Svou pozornost byste ně ni měli zaměřit zejména v případě, že s rodinou často podnikáte dlouhé dálniční cesty, protože právě na těch vám poskytne příjemnou ochranitelskou náruč, izolovanou od okolního světa. Krásnou, designově čistou kabinou uspokojí i náročné estéty, třílitrový motor potěší mimořádnou kultivovaností a fantastickou úsporností, která u auta podobné velikosti nebývá zvykem.

Už při pohledu zvenčí budí CX-60 pozornost úctyhodnými rozměry a mohutnou stavbou. Dlouhá, téměř vodorovná kapota, ladné linie bez zbytečných ozdob, nadprůměrný rozvor a majestátní příď s nezaměnitelnou maskou, to vše činí z velkého SUV ztělesnění respektu.

Kvalita a pořádek uvnitř

Vnitřek kabiny kupodivu není tak obří, jak by se při pohledu zvenčí mohlo zdát. Na předních sedadlech je samozřejmě velkorysý prostor, sedačky samotné mají rozměr obývákových křesel a pohodlně se do nich usadí jakákoliv nekonfekční postava. Boční vedení je sice slabší, ve velkém SUV bez sportovních ambicí se však něco takového nedá považovat za chybu. Středová konzole má dostatečnou šířku na to, aby loketní opěrka bez potíží posloužila řidiči i spolujezdci, tady je zkrátka místa na rozdávání. I do druhé řady se vejdou dospělí, vyšší jedinci ale můžou na nějaké rozvalování zapomenout. Napadá mě, není-li trochu škoda, že zadní sedačky nejdou posunout na úkor zavazadelníku. Ten je totiž tak velký (570 litrů), že by z něj člověk příležitostně pár desítek litrů klidně oželel. Pod jeho podlážkou alespoň nacházím dojezdovou rezervu, což mi vždycky udělá radost.

Když si sednu za volant (ten je mimochodem docela tenký, což bude lidem s menší rukou vyhovovat), mám před sebou přístrojovou desku, kterou sice kompletně tvoří displej, zobrazení je však tradiční budíkové. Jeho podoba se trochu mění při nastavování různých jízdních režimů, jinak se výrazně konfigurovat nedá. Grafika je povedená a žádný důležitý údaj nechybí, ty základní pak zobrazuje i jednoduchý průhledový displej. Velmi šikovnou funkci představuje schopnost rozpoznat podle tváře různé řidiče a automaticky jim nastavit sedačky, volant, zrcátka i polohu head-up displeje.

Prochlédněte si Mazdu CX-60 v pohybu na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Úložných prostor by vzhledem k velikosti auta mohlo být klidně víc, ale nechybí držáky na pití, nabíjecí přihrádka na mobil ani schránka v loketní opěrce. Další potřebnosti můžete odložit do kapes ve dveřích. Pořádkumilovné řidiče potěší, že většinu přihrádek lze zavřít a případný binec uvnitř odstranit z očí. Použité materiály snesnou srovnání s prémiovou konkurencí, ergonomie nikdy nekulhá a celkový dojem z kabiny je velmi příjemný.

Tradiční ovládání

S infotainmentem si jde Mazda svou cestou a stále se drží klasického otočného ovladače, umístěného po řidičově pravé ruce vedle řadicí páky. Kdo není zastáncem tlapkání po displeji, bude spokojen, jiný si možná pomyslí něco o zastaralosti. Jelikož patřím spíš do prvního tábora, nemám s kolečkem problém, při jízdě mi připadá bezpečnější, navíc umožňuje lepší umístění displeje v zorném poli řidiče. V některých případech lze displej ovládat i dotykově – to když máte aktivované zrcadlení telefonu, které funguje i bezdrátově. Pak se ovšem musíte smířit s tím, že se k obrazovce možná bude třeba natáhnout.

V jednoduchém menu se není možné ztratit, a když si oblíbené funkce umístíte pod dedikované tlačítko, dostanete se k nim jedním krokem. A když už jsem u tlačítek – na středové konzoli je jich stále požehnaně. Postarají se o veškeré funkce klimatizace, vyhřívání i ventilaci sedaček. Speciální pochvalu si zaslouží tlačítko výstražných blikačů, které je obrovské a najdete ho navrchu palubní desky. V případě nouze ho nahmátnete na první dobrou.

Šest válců v hlavní roli

Naftový šestiválec pod kapotou, to je dnes velká extravagance. Dlužno říci, že velmi příjemná. Věřím, že právě motor bude pro leckoho důvodem, proč si CX-60 pořídit. Má příjemný, sytý, hutný zvuk a k charakteru auta skvěle sedne. Většinu času si sotva slyšitelně duní v nízkých otáčkách, v případě potřeby však dokáže zatáhnout s působivou silou. Výkon 254 koní na první pohled možná neslibuje kdovíco, v reálu však těžko pocítíte nedostatek. A nejen proto, že s tímto ladným korábem nebudete mít puzení k prudkým pohybům, ledaže by to bylo zcela nezbytné. Zrychlení z nuly na sto za 7,4 vteřin je s ohledem na rozměry vozu velmi slušné.

Pro vykrytí turboprodlevy a lepší rozjezdy je navíc přítomen elektromotor o výkonu 12,4 kW, napájený z malého akumulátoru s kapacitou 0,33 kWh. Nejde o klasický hybrid, který by byl schopen pohybu výhradně na elektřinu, přispívá však k celkové hospodárnosti pohonu. A ta je skutečně překvapivá. Mazda CX-60 dokáže při klidné a plynulé jízdě dosáhnout spotřeby pod 6 litrů nafty – navzdory téměř dvoutunové hmotnosti a třílitrovému motoru. Když auto hodně naložíte a poženete po dálnici takříkajíc svinským krokem, nebo naopak budete jen popojíždět ve městě, dostanete se nejspíš někam k 8 litrům.

Komfort a přesné řízení

Nikoho asi nepřekvapí, že příjemným parťákem bude CX-60 zejména na dlouhých dálničních trasách. Podvozek sice není vysloveně obláčkový, běžné nerovnosti však filtruje nekompromisně. Navíc má v sobě špetku americké houpavosti, která při dlouhém cestování spolehlivě uspává cestující na zadních sedačkách. Z každého pohybu je zkrátka cítit, že řídíte velké auto. V městském provozu může působit trochu těžkopádně, když však vyjede na okresky, projeví své mazdí geny a důraz na sebejistou jízdu v zatáčkách. Ani v těch utažených se karoserie téměř nenaklání a čtyřkolka s preferencí zadní nápravy elegantně vytáhne auto z oblouku ven. Díky poměrně krátkému převodu řízení si navíc na rukou neumotáte uzel.

Kolik za ni zaplatíte

Naftová Mazda CX-60 je k dispozici ve dvou verzích. Ta základní má pohon zadních kol, výkon 200 koní a točivý moment 450 newtonmetrů. Její cena začíná na částce 1 257 590 Kč ve výbavě Prime-Line. Silnější variantu s pohonem všech čtyř kol, výkonem 254 koní a točivým momentem 550 Nm pořídíte od 1 425 990 Kč s výbavou Exclusive-Line.