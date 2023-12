Nejmenší SUV od Mercedesu s nabíjecím hybridem je ideálním řešením do města a okolí. Bude vás hýčkat prémiovým komfortem a tichou elektrickou jízdou, potěší i nečekanou praktičností.

GLA s hybridem do zásuvky je ideální volbou do města a okolí. | Foto: Viola Procházková

Nabíjecí hybrid sice není pro každého, pokud však máte vhodné podmínky pro jeho provozování, těžko najdete lepší auto. Při pravidelném nabíjení můžete jezdit v tichosti a za pár korun na kilometr, přitom se nemusíte bát omezeného dojezdu - záda vám stále hlídá spalovací motor a nádrž s benzinem.

Hybridní ústrojí v Mercedesu GLA funguje velmi dobře, ať už jste řidič-hračička, který si všechno rád nastavuje a řídí, nebo řidič-salámista, který chce prostě jezdit a nic neřešit. Přes týden budete jezdit na elektřinu, o víkendu pak leckdy oceníte zálohu v podobě klasického spalovacího pohonu. Auto navíc poskytne dost místa celé rodině, a to v prostředí designového VIP salonku.

Na malé ploše spousta prostoru

Kompaktní rozměry a zaoblené tvary budou lákat především - i když jistě ne výhradně - ženy. Design je uměřený a ničím nevyčnívá, nenajdete však na něm žádnou nedotaženou linku ani rušivý element - zkrátka pravý Mercedes, byť maličký.

A když se posadíte dovnitř, zjistíte, že vlastně tak maličký není. Na úsporném půdorysu se našla hromada prostoru, a naložíte-li čtyři dospělé pasažéry, nebude mít žádný z nich problém s místem, ať už v podélném nebo příčném směru. Cestující mají zároveň k dispozici dostatek odkládacích prostor a ani vzadu nechybí sklopná loketní opěrka s držáky na pití. Navíc je tu praktické řešení v podobě zadní řady sedadel, posuvné o zhruba 15 centimetrů. Můžete si tedy vybrat, jestli využijete víc místa v kabině, nebo v kufru. Ten nabídne vcelku velkorysých 420 litrů objemu.

Když se řekne Mercedes, člověk si představí v první řadě komfort a prémiovou atmosféru. Obojího se kabině GLA dostává měrou vrchovatou, i když jde o nejmenší, takříkajíc vstupní model značky. V pohodlných sedačkách se můžete příjemně uvelebit bez ohledu na svou konfekční velikost a materiály jsou v místech, kterých se budete dotýkat, kvalitní a příjemné. Ze středové konzole zmizel touchpad pro ovládání infotainmentu, zůstala jen pohodlná loketní opěrka, držáky na pití, přihrádka s bezdrátovou nabíječkou, mělká odkládací ploška a ovladač jízdních režimů, hlasitosti a parkovací kamery.

Klasické kulaté výdechy ventilace dávají interiéru typicky mercedesí šmrnc, k novinkám nedávného faceliftu pak patří „hvězdičkové“ obložení na dveřích a palubce. V tomhle prostředí se vám bude cestovat s dobrou náladou, ať máte namířeno kamkoliv.

Klasika i moderní vychytávky

Komunikaci s vozidlem zajišťuje dvojice propojených displejů - přístrojovky a infotainmentu. I ony přispívají k prémiové atmosféře ve voze, protože mají parádní zobrazení a vytříbenou grafiku. Někomu by mohla připadat až příliš tradicionalistická, ale k Mercedesu to prostě patří. Ovládání už probíhá výhradně přes displej, klimatizaci však zůstala lišta tlačítek, což velmi oceňuji. A pak je tu samozřejmě ovládání hlasem, které u Mercedesu patří k těm nejlepším. Občas sice dochází k vtipným situacím, celkově to však funguje velmi dobře.

V přehledném menu si můžete nastavit první poslední, od celé plejády barev ambientního osvětlení až po hlasitost upozornění bezpečnostních asistentů, a nikdy se při tom neztratíte. Najdete tam třeba i hry jako sudoku, pexeso nebo kvízy. Zrcadlení v podobě Apple Carplay nebo Android Auto dostanete za malý příplatek a testované auto ho nemělo, což mě přinutilo si místo Waze, na nějž jsem léta zvyklá, poradit s navigací systému MBUX. A byla jsem mile překvapena. Mapové podklady jsou „živé“, pracují tedy s aktuální dopravní situací, mapa navíc neustále ukazuje i alternativní trasy spolu s informací o jejich časové výhodnosti či nevýhodnosti. Zvykla jsem si rychle a ochotně.

Pochválit musím i funkci semaforové kamery, která po zastavení na světlech ukazuje stav semaforu přímo na obrazovce. Je to sice drobnost, ale když si nemusíte na každém semaforu vykroutit krk, docela si ji oblíbíte.

Ve městě na elektřinu

Pod kapotou GLA můžete mít celkem 11 motorizací, což je parádní výběr, v němž nechybí benzin, nafta a samozřejmě hybrid. Testované auto s označením GLA 250e poháněl plug-in hybrid složený z benzinové třináctistovky, elektromotoru a baterie s kapacitou 15,6 kWh. Podle tabulkových údajů by mělo zvládnout 69 km čistě na elektřinu, ve městě až 76 km.

Standardně dostanete auto s 11kW palubní nabíječkou pro nabíjení střídavým proudem z domácího wallboxu výkonem 7,4 kW, což trvá zhruba dvě hodiny. Za 15 tisíc si můžete dokoupit nabíječku 22 kW pro stejnosměrný proud, cž bych osobně určitě udělala, neboť pak máte z nuly do plna nabito za něco přes půl hodiny, což je tak akorát k většímu nákupu, návštěvě doktora nebo krátké byznys schůzce u kafe.

Jestli se omezíte výhradně na domácí nabíjení, samozřejmě záleží jen na vás a také na množství kilometrů, které přes den najedete. I v mrazech, kdy jsem auto testovala, dokázalo ve městě ujet na elektřinu kolem 50 kilometrů, což je super výsledek a leckomu bude pro každodenní používání stačit. Elektrická jízda je parádně svižná a samozřejmě zcela bezhlučná, což jsou další věci, na které si rychle zvyknete.

Na sněhu se neztratí

Když elektřina dojde, přichází na řadu benzinový čtyřválec. Ten už o sobě sice dává znát, pořád je ale dobře odhlučněný a při jízdě nijak neobtěžuje. Přesto si myslím, že jakmile jednou přijdete na chuť elektřině, budete si dávat dobrý pozor, abyste měli stále nabito. Se zcela prázdnou baterií se auto chová jako mild-hybrid. Čistě na elektřinu už samozřejmě jet nemůže, pořád mu ale elektromotor pomáhá při rozjezdech nebo posunování na parkovišti - tam si vystačí s elektřinou získanou pomocí rekuperace. V čistě spalovacím režimu si motor řekne o něco mezi šesti a osmi litry. Není to špatná hodnota, ale v kombinaci s malou nádrží (35 litrů) moc velký akční radius neposkytuje. Tady se zkrátka počítá s nabíjením.

Samotná jízda je tak komfortní, jak byste od Mercedesu čakali. Přirozeně to není obláček jako limuzína se vzduchovým odpružením, na nepohodlí si ale nikdo stěžovat nebude. Vzhledem k tomu, že testovací týden vyšel zrovna na období s mohutným sněžením, mohu dát k dobru i zkušenost z extrémnějších podmínek. Mimořádně dobrou zkušenost! Malý Mercedes bez potíží vyjížděl zasněžené kopce, i na neprotažené silnici bravurně zatáčel a z parkovišť s nahrnutými hromadami se vždycky dokázal dostat ven. Na předokolku úctyhodný výkon!

Kolik vás bude stát?

Mercedes-Benz GLA s plug-in hybridní motorizací začíná na částce 1 213 630 Kč a pak už se nekladou meze fantazii ani vašim nárokům na komfort. Balíček příplatkové výbavy AMG Plus za 167 895 Kč, kterou testované auto obsahovalo, zahrnuje standardně například navigaci MBUX Premium, digitální sdružený displej, vyhřívané přední sedačky, couvací kameru, automatickou klimatizaci, asistent ro hlídání mrtvého úhlu nebo čtyřsměrně nastavitelné bederní opěrky.