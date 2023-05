Hodně auta za relativně málo peněz. Tak bych ve zkratce popsala kompaktní crossover značky MG, který startuje pod hranicí 450 tisíc. Kromě dostatku prostoru nabídne i vcelku bohatou výbavu.

Model MG ZS patří k vůbec nejlevnějším kompaktním SUV, jaká v Česku koupíte. | Foto: Viola Procházková

Automobilka MG vstoupila na český trh teprve loni, vozy s jejím výrazným logem se však na českých silnicích rychle zabydlely. Nejspíš to bude tím, že v době výrazného zdražování napříč značkami přišlo MG s auty nabízejícími velmi zajímavý poměr ceny a užitné hodnoty. Model ZS, na který se dnes podíváme podrobněji, pak patří k vůbec nejlevnějším kompaktním SUV, jaká v Česku koupíte. Když k tomu přidáte záruku na sedm let (nebo 150 000 kilometrů) a velké skladové zásoby, díky nimž nemusíte na auto čekat, máte hromadu důvodů, proč MG přinejmenším zvážit.

Pohledné a prostorné

Původem britská značka MG má dnes čínského vlastníka, díváme se tedy na auto vyrobené a do velké míry i navržené v Číně. Tento fakt může vzbuzovat jisté předsudky, v případě ZS by však byla škoda jim podlehnout dřív, než auto uvidíte na vlastní oči. Od běžné evropské produkce se totiž tohle MG v ničem zásadním neliší.

Koukáte-li na auto zvenčí, vypadá jako normální crossover střední velikosti, s vyšší světlou výškou a nekonfliktním designem. Těžko bychom na něm hledali něco extra originálního - drží se spíš konzervativních linií -, zároveň však nic neruší a nevyčnívá. Oranžová metalíza mu navíc vysloveně sekne, a když vysvitne slunce, dokonce láká pohledy kolemjdoucích.

Ani uvnitř nečeká nic z toho, co byste snad u čínského vozu předpokládali. Plasty jsou kvalitně sesazené, nikde nic nevrže ani se neodchlipuje. Zkrátka standard, na jaký jsme zvyklí. Vnitřní prostor vzhledem k vnější kompaktnosti příjemně překvapí. Ve čtyřech jsme cestovali velmi pohodlně a kufr jsme na víkend ani nenaplnili. Jeho objem 448 litrů patří v tomto segmentu k nejlepším, navíc má šikovné dno, které lze uchytit do dvou pozic. Úplně dole se nachází lepicí sada na pneumatiky a také k ní ještě umístíte pár drobností. Po stránce prostorové je tedy ZS nadprůměrné.

Přehledný interiér

Usednete-li za volant, máte kolem sebe opět zcela běžný design a solidní materiály. Jen je jich na můj vkus možná až příliš, zejména lesklý plast na bočních výdeších ventilace bych si ušetřila, nicméně to je detail. Testovaný kus byl vybaven paketem Comfort s pohodlnými textilními sedadly s červeným prošíváním, která jsou dobře tvarovaná a - co je ještě důležitější - na rozdíl od koženkových, které jinak k testované výbavě Elegance patří, se vám na nich tak rychle nezapaří záda.

Zatímco řidičova sedačka je dobře nastavitelná, spolujezdec sedí trochu jako na bidýlku, místo nad hlavou mu však pravděpodobně chybět nebude, a to ani s panoramatickým střešním oknem, které dostanete k výbavě Elegance bez příplatku. Potěšila mě středová loketní opěrka se sundavacím potahem - drobnost, ale užitečná. Na kožený volant opatřený všemi potřebnými tlačítky si rychle zvykám, stejně jako na rozvržení a snadné ovládání přístrojové desky. Ta je tvořena jednoduchým displejem, který by si zasloužil snad jen o něco lepší čitelnost i za plného slunce.

Obrazovka zázraky nepředvede

Pojďme se podívat ještě na infotainment s desetipalcovou obrazovkou. V menu najdeme tři hlavní volby - audio, navigaci a klimatizaci. Osobně jsem zvyklá používat zrcadlení Apple Carplay, které systém podporuje, potud tedy spokojenost, jinak je však infotainment asi nejslabším místem celého auta. Logika sem tam zaostává, například pro návrat o krok zpět zde není volba a vždy musíte až na stránku „home“. Na to si ale člověk pravděpodobně zvykne, víc mu bude vadit celková pomalost a váhavé reakce. Pochvalu si naopak zaslouží couvací kamera, která sice nemá super zobrazení, navádět ale dokáže spolehlivě.

Pod displejem se nachází ještě řada tlačítek pro rychlé ovládání například zvuku nebo klimatizace. Zvlášť u poslední jmenované funkce tlačítko vítám, protože probíjet se k větráku a teplotě skrz displej je trochu otravné. Zaujalo mě, že zde nelze nastavit konkrétní teplotu, zkrátka jen přidáváte, nebo ubíráte. Je to zvláštní, ale naučila bych se s tím žít. Škoda jen, že stupnice vždycky zabere celou obrazovku na několik dlouhých vteřin. Raději tedy neupravujte teplotu, když zrovna potřebujete pozorně sledovat navigaci.

Klidná a pohodlná jízda

Pod kapotou mám přeplňovaný litrový tříválec o výkonu 111 koní, který představuje vrchol nabídky. S nepříliš těžkým autem si poradí bez problémů a brzdou provozu určitě nebudete. Připravte se jen na to, že ruka na řadicí páce si příliš neodpočine. Jakmile otáčky klesnou pod dva tisíce, dynamika klesá a kolem 1500 už auto na plynový pedál skoro nereaguje. Musíte zkrátka často řadit. Naštěstí jsou dráhy řadicí páky vcelku přesné, snad kromě gumové zpátečky, u té ale klidně přimhouřím oko.

Na dálnici auto v pohodě zrychluje do nějakých 130, pak už rychlost stoupá neochotně a na rychlejší manévry můžete zapomenout. Vzhledem ke kubatuře to ale není nic překvapivého. Výtku si tak zaslouží jen spojkový pedál, který má velmi dlouhou dráhu, zabírá však snad až v posledním centimetru. Tohle bude chtít trochu cviku.

Naopak mile překvapil podvozek, naladěný jednoznačně na komfort. Autu dává houpavý, velmi pohodový charakter a poradí si i s rozbitými silnicemi. Nějaká sportovní jízda by snad nikomu ani na mysl nepřišla, není tedy zásadní problém, že se vůz v zatáčkách naklání a do oblouku nijak nespěchá. Na rodinné cestování je to příjemný společník.

Kolik zaplatíte?

Základní MG ZS s atmosférickým čtyřválcem startuje na ceně 444 940 korun. Nejnižší výbava Essential přitom není vůbec špatná - obsahuje třeba šest airbagů, Bi-LEDková přední světla, zadní parkovací senzory, elektrická zrcátka s výhřevem, kožený volant, tempomat, klimatizaci, desetipalcový multimediální systém s podporou, Apple CarPlay a Android Auto nebo 17palcová litá kola.

Testovaný tříválec můžete mít od třetího stupně výbavy Elegance, která navíc nabídne panoramatickou parkovací kameru, střešní okno, bezklíčové ovládání, navigaci a audio se šesti reproduktory. Za tuto konfiguraci zaplatíte 517 940 Kč. Automatickou převodovku lze mít pouze v nejvyšší výbavě Exclusive za 549 940 Kč.