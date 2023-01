I ženy mají své auto roku - v Česku pro něj letos hlasují už počtvrté. Stejně jako v minulých ročnících se volí na dvou paralelních “frontách”. První představuje hlasování patnáctičlenné poroty složené z novinářek, známých osobností a dalších žen, jejichž život a kariéra jsou s auty nějakým způsobem propojeny. Porota vybírá z osmnácti nominovaných vozů (jedná se o modely, které jsou v České republice uváděny do prodeje v období od 1. 3. 2022 do 1. 4. 2023) pět finalistů a z nich se posléze zvolí absolutní vítěz.

Jelikož některá auta získala shodný počet hlasů, postoupilo letos finalistů dokonce sedm. Kteří to jsou? Retro elektrická dodávka Volkswagen ID. Buzz, sexy italský crossover Alfa Romeo Tonale, dostupná rodinná Dacia Jogger, dvojice prémiových SUV Mercedes-Benz GLC a BMW X1, elektrická Škoda Enyaq Coupé a luxusní koráb Range Rover. Následujících několik týdnů budou porotkyně testovat a konečný verdikt bude vyhlášen v pátek 24. března odpoledne na veletrhu FOR BEAUTY v pražských Letňanech.

Dámská jízda: Ženy v Česku si zvolily elektromobil, ve světě zatím váhají

Svého vítěze však volí i ženy z řad široké veřejnosti, a to v doplňkové anketě Dámská auto volenka, jíž se účastní všech osmnáct nominovaných vozů. Hlasování už běží a bude otevřené do 24. března, výsledky budou známy o den později.

České ženy vybírají své “auto roku” již počtvrté. Anketu Auto mého srdce pořádá internetový magazín Žena v autě a inspirací pro její podobu se stala mezinárodní anketa The Women World Car of the Year (Světové ženské auto roku). Od roku 2020 v ní má totiž svou zástupkyni - mezi jednašedesáti novinářkami z celého světa - také Česká republika.

V loňském ročníku si vítězství poroty odnesl elektromobil Ioniq 5 korejské automobilky Hyundai. Vůz poháněný elektřinou překvapivě zvítězil i v hlasování veřejnosti, konkrétně šlo o Volvo C40.