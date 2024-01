Říkáte si, proč psát o něčem tak banálním, jako je oblečení? Statistiky ukazují, že i v takové banalitě se mnoho rodičů dopouští vážných chyb. Nejde přitom jen o teplotní komfort dítěte, nýbrž i o jeho zdraví a život v případě nehody.

Takhle ne! Silná zimní bunda a na ní jen volně zapnuté pásy, navíc ve špatné pozici, představují v případě nárazu velké nebezpečí. | Foto: Freepik

Správně se obléknout na cestu autem mají občas problém i dospělí. Víte například, že objemná zimní bunda značně snižuje účinnost bezpečnostních pásů, které nemohou pevně přilnout k vašemu tělu?

Spoustu chyb tak lidé dělají i při oblékání svých dětí, které je ještě komplikovanější, neboť v autosedačce je dítě zapasované, nemá příliš velkou svobodu pohybu a svou nespokojenost s teplotou nebo čímkoli jiným se nerozpakuje dát najevo hlasitým křikem. Na co všechno při oblékání myslet, aby bylo cestování pro všechny co nejpříjemnější a hlavně bezpečné?

Kombinéza do sedačky nepatří

I u dětí platí, že nadýchané bundy a kombinézy jsou pro cestování v autě naprosto nevhodné, neboť znemožňují správnou funkci bezpečnostních pásů. Kromě toho, že pásy nelze správně dotáhnout, většinou přemíra oblečení společně s hladkým povrchem způsobuje jejich špatnou polohu na těle. „Velká vrstva oblečení v autosedačce je velmi častý zlozvyk,” podotýká Radek Čos, majitel specializovaného e-shopu, který se na problematice sedaček věnuje řadu let. „Jenže po silné bundě, která je navíc třeba rozepnutá, pásy snadno sklouznou. Při nárazu pak mohou dítě „svléknout“ a tělíčko ze sedačky může vyletět. Důrazně doporučuji, aby byla svrchní vrstva oblečení nerozepínatelná.” Expert varuje i před svršky s kapucí, která někdy způsobuje vytlačování hlavičky z opěrky a její přílišné vysunutí dopředu.

Na videu se můžete podívat, jak se testuje správné poutání dítěte do sedačky:

Zdroj: Youtube

Jak tedy dítě obléknout? Použijte raději více tenkých vrstev než jednu silnou, jednotlivé kousky by navíc měly přiléhat k tělu a neplandat. Všechna nadbytečná látka bude bezpečnostním pásům ztěžovat práci.

Pomůže deka či speciální vložky

Pokud je venku velká zima a vy nemáte možnost parkovat v garáži, přirozeně musíte dítě obléct lépe na cestu do auta a na krátký čas, než se kabina vytopí. „V případě vajíčka máte možnost se rozhodnout, jestli prcka budete nosit domů v sedačce, nebo ji necháte v autě a budete dítě přenášet v náručí,” říká Radek Čos. „Lepší varianta je určitě přesun v sedačce. Je to bezpečnější, a získáte možnost dát dítě do správné pozice ve vyhřátém bytě. Nemusíte mu tudíž navlékat tlustou bundu a stačí použít deku, nebo pončo přehozené přes sedačku.”

Jestliže dítě do auta nesete, nezbývá než ho na cestu obléci či zabalit do deky, pak upoutat do sedačky v optimálním ošacení a opět důkladně přikrýt dekou. „Často se stává, že děti deku odkopávají. Pak je možné využít speciální fusak do autosedačky, který má otvory na pásy, nebo nánožník,” pokračuje expert. „Velmi vhodnou pomůckou je vložka z Merina, která perfektně dítě odizoluje zespoda.”

Pokud se ocitnete v situaci, kdy nemáte k dispozici žádnou přikrývku, můžete díteti po zapnutí do pásů obléci zimní bundu naopak, tedy zadní částí dopředu, takže poslouží jako deka a zároveň nebude z těla sjíždět.

Pár tipů na závěr: