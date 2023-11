Dostatek vnitřního prostoru, nepříliš žíznivý motor a slušná výbava? To je nový Crossland HIT, crossover s hezkou vizáží a prověřenou technikou. Cenovkou navíc těžko hledá konkurenci.

Crossland HIT představuje skvělou nabídku poměru cena-výkon. | Foto: Viola Procházková

Ceny nových aut v posledním roce prudce narostly a sehnat rozumně velké auto pod půl milionu je těžké. Čas od času se však nějaká zajímavá nabídka objeví - jako třeba v případě Opelu Crossland, který přichází ve speciální edici HIT, zaměřené na skvělý poměr „cena výkon“. Jeho cenovku automobilka stanovila těsně pod hranicí 400 tisíc korun, a i když neoplývá technologiemi ani komfortními funkcemi, nechybí v jeho výbavě nic podstatného. Trváte-li na tom, že si auto odvezete přímo od dealera a nikoli z autobazaru, rozhodně stojí za bližší pozornost.

S uhlazenou čelní maskou Opel Vizor a jednoduchými tvary je Crossland pohledné auto, „kapesní“ rozměry (na délku měří 4,2 metru) mu navíc dávají i jistou porci roztomilosti. Bezpříplatková červená barva představuje další plus a celkově nelze o jeho vzhledu říci špatné slovo. Zvláštní pochvalu si pak zaslouží přední světla, která nejen skvěle vypadají, ale také skvěle fungují při automatickém přepínání z dálkového na běžné svícení.

Prostorná a praktická kabina

Navzdory vnějšímu dojmu je v kabině překvapivě hodně místa. I na zadní sedačky se v pohodě vejdou dospělí, pokud nejde o mimořádné čahouny. S prostorem na šířku už to taková sláva není, neboť auto je poměrně úzké, cestování ve čtyřech ale bude příjemné pro všechny. A pak tu máme kufr s objemem až 520 litrů, což je u primárně městského vozu s kompaktními rozměry docela pecka. Jeho kryt se mi sice během týdne několikrát zasekl v horní poloze a musela jsem ho vysadit a zapasovat znovu, ale to se dá odpustit. Příjemným bonusem je fakt, že zadní řadu lze posunovat a vytvořit si tak více místa na sedadlech, nebo v kufru - podle toho, co zrovna potřebujete víc. Sedačky - aspoň ty přední - navíc u Opelu patří k přednostem.

Úložných prostor v kabině je také dostatek, i když mi trochu chybí krytá přihrádka ve středové konzoli. Určitě bych si připlatila za loketní opěrku řidiče (2500 korun), která aspoň lehké zakrytí vytvoří. Ale jsou tu dva držáky na pití, přihrádka na mobil a ještě vanička mezi sedačkami, což spolu s kapsami ve dveřích už dává hodně možností.

Sezení za volantem je poměrně vysoké, což sice neumožňuje příliš sportovní posez (jako by to někoho v tomto typu crossoveru zajímalo…), zato se příjemně nastupuje i vystupuje a taky je při řízení dobře vidět ven dopředu i do stran.

Konzervativnější zákazníky potěší množství tlačítek, navíc dobře ergonomicky rozmístěných. Jediným stiskem vypnete start-stop nebo asistenta pro udržování v pruhu, jehož pípání je místy poněkud otravné, tradičními kolečky se nastavuje teplota i foukání ventilace nebo hlasitost audia. Stejně příjemná, solidní tlačítka jsou i na volantu.

Výbava neoslní, avšak neurazí

Testovaná specifikace HIT se netají tím, že jejím cílem bylo stlačit prodejní cenu co nejníže, aniž by však bylo auto ochuzeno o prvky výbavy, které dnes většina lidí považuje za standard. Infotainment obsahuje pouze základní funkce a nemá například navigaci, to však vzhledem k přítomné podpoře Apple Carplay a Android Auto nemusí nikoho trápit. Prostě si připojíte telefon (pouze přes kabel) a vyberete navigaci dle svého gusta. Základní audio sice nepředstavuje zvukařský majstrštyk, rozhodně však nepatří mezi nejhorší na trhu. Klimatizaci dostanete pouze manuální a jednozónovou, k tomu si můžete připlatit za Sadu konfort HIT s vyhříváním sedaček a volantu.

Co mě zprvu trochu překvapilo, je nepřítomnost zadních parkovacích senzorů. I za ty si samozřejmě můžete připlatit (sada Tech HIT se senzory a parkovací kamerou za 15 000 Kč) a osobně bych to asi udělala, neboť právě dozadu není nejlepší výhled.

Ve výbavě dále najdete třeba vyhřívaná zrcátka, tempomat, šest airbagů, asistent pro rozjezd do kopce nebo čtení dopravních značek.

Cílem je pohodová jízda

Pod kapotou má Crossland HIT přeplňovaný benzinový tříválec o výkonu 110 koní, který si s malým autem ve většině situací poradí velmi dobře, snad jen s plně naloženým autem už budete muset trochu víc přemýšlet nad předjížděním. Jinak ale není problém držet i svižné dálniční tempo, byť v takové situaci nečekejte mnoho pružnosti k dalšímu zrychlování. Slibované spotřeby 5 litrů se mi sice během testování dosáhnout nepovedlo, ale dostala jsem auto s nájezdem pouhých 200 kilometrů, bylo tedy zcela nové a nezajeté. Stěžovat si nemohu ani na šestistupňový manuál, jehož dráhy nevynikají geometrickou přesností, potíže s trefováním kvaltů jsem však také neměla. Jedinou muškou tak zůstává horší odhlučnění motoru, jehož charakteristické tříválcové vrčení si při zrychlování poslechnete, ať chcete, nebo ne.

Jízdně je auto stavěné spíš na běžné cestování, žádné lámání rekordů. Vzhledem k úzké stavbě a vyššímu těžišti si v zatáčkách neušetří náklon, pokud to přeženete s nájezdovou rychlostí. V rychlém tempu začne být podvozek na větších nerovnostech trochu nervózní, což platí i na dálnici, pokud se rozjedete nad rychlostní limit. Pokud však auto přehnaně neženete, dokáže drobné výmoly docela příjemně filtrovat a zachová posádce dostatečné pohodlí.

Opel Crossland HIT je jednoduché auto, které však nenáročnému řidiči poskytne potřebný výkon i pohodlí, navíc s velkorysým vnitřním prostorem. S ohledem na ceny na trhu, stoupající do kosmických výšin i u malých a spoře vybavených vozů, jde o velmi zajímavou nabídku.