Každá žena - ať matka v domácnosti, či úspěšná podnikatelka - občas zatouží po bezpečné náruči, do níž by se mohla schoulit, zapomenout na nástrahy tam venku a prostě jen být. S trochou nadsázky právě takovou náruč představuje Subaru Forester. Není podmanivě krásný, není kdovíjak rychlý a nepřekypuje futuristickými technologiemi. Dá vám ale přesně to, co potřebujete v okamžicích, které nejsou zrovna ideální - když venku nasněží, udělá se ledovka a po celý den zůstává šero. Pocit bezpečí, jistoty a neochvějné spolehlivosti. Co je víc?

Když se řekne “auto na zimu”, Subaru je první značka, která mi vytane na mysli - a jistě nejen mně. Může za to samozřejmě legendární pohon 4x4, který sice v průběhu let doznal jistých změn, pořád ale patří k tomu nejlepšímu, co se dá na trhu sehnat. Pokud máte po nočním sněžení strach vyrazit na silnici, Subaru je přesně to, co potřebujete. A když máte rádi SUV, je Forester jasná volba. Chytrá čtyřkolka si poradí s blátem, sněhem, pískem i kamínky, dokonce i na ledovce se dostanete dál než většina ostatních aut. Přitom není třeba znát složité ovládací postupy, elektronika si docela dobře poradí sama. Maximálně otočíte kolečko ovladače X-Mode do polohy hluboký sníh a bláto nebo sníh a štěrk, a dál už nic neřešíte. Režim pro obtížné povrchy se při překročení rychlosti 35 kilometrů za hodinu sám vypne a při zpomalení opět aktivuje. Potká-li vás na trase prudký kopec dolů, s jeho sjížděním pomůže asistent Hill Descent Control, který udržuje plynulou rychlost, aniž byste museli přibržďovat.

Čtyřkolku však upotřebíte i jinde než na polních cestách nebo v zasněžených horských průsmycích. I při obyčejné jízdě po silnici dává vozu jistotu a skvělou přilnavost. V zatáčkách nemá auto tendenci pokračovat rovně, krásně se stáčí do požadovaného směru, a to téměř bez náklonů. Mimochodem, i řízení je velmi přesné, a přitom poddajné. Ani v městském prostředí auto nepůsobí těžkopádně, naopak je vzhledem ke svým rozměrům nečekaně obratné. Forester je zkrátka parťák do nepohody v jakýchkoliv podmínkách a nikdy se nestane, že by řidiče překvapil nějakou záludností. Řídit ho je jedním slovem radost

Elektřina pouze vypomáhá

Označení e-Boxer napovídá, že pod kapotou se nachází plochý motor, v tomto případě dvoulitrový čtyřválec, doplněný elektromotorem. V praxi si elektrifikace všimnete hlavně při rozjíždění, které je příjemně tiché. V nízkých rychlostech, například při manévrování na parkovišti, se auto dokáže pohybovat pouze na elektřinu, spalovací motor se přidává při potřebě většího výkonu. Celkový výkon 150 koní není kdovíco, ale pro běžnou jízdu stačí a charakter auta stejně láká spíš k pohodovému cestování než ke kvaltování typu “brzda plyn”. Bezestupňová převodovka má totiž sklony při důrazném šlapání na plyn motor přehnaně vytáčet, což provází zbytečný hluk. Při troše praxe se však brzy naučíte citlivé práci s plynovým pedálem a budete si užívat tichou, místy elektrickou jízdu. A když potřebujete lepší zrychlení, například při předjíždění, pomůže tlačítko S/I umístěné na volantu, které pohonné ústrojí přepne do sportovního módu. Spotřeba není na velké SUV vůbec špatná - většinou kolem 8 litrů benzínu, s lehkou nohou se dostanete i k nižším hodnotám.

Největším mistrovským dílem Foresteru je podvozek - mimořádně komfortní bez ohledu na to, po jaké silnici zrovna jedete. Na rozbitém asfaltu si všimnete jen tlumeného dunění od kol, kterým vaše pohodlí nijak neutrpí. Když přidáte velmi dobře odhlučněnou kabinu, je Forester jako dělaný na dlouhé cesty, a to i při plném obsazení.

Do auta se v klidu vejde pět lidí, ve čtyřech budete cestovat jako králové a kufr k tomu nabídne pěkný objem 509 litrů od podlahy k horní hraně zadních opěradel. Kabina je skutečně velká na délku i na šířku, navíc působí mimořádně vzdušným dojmem. Subaru si zakládá na bezkonkurenčním výhledu ven z auta, což je při dnešním trendu masivních plechů a malých okének příjemná změna. Přece jen mnoho řidičů stále spoléhá nejraději na vlastní orientaci a parkovací asistenty vnímá jen jako bezpečnostní pojistku. Couvací kamera (dokonce s vlastním ostřikovačem) a parkovací senzory samozřejmě nechybí ani Foresteru, a aby byl přehled o okolí dokonalý, je na pravém zrcátku umístěna kamerka monitorující prostor kolem pravého předního kola. Právě toto místo je obvykle z pozice řidiče nejhůř viditelné.

V bezpečnosti je na špici

Bezpečnost představuje u moderních Subaru rozsáhlou kapitolu a Forester není výjimka. Začít můžeme vysokým podílem vysokopevnostní oceli a výbornou ochranou posádky při nárazu. V testech Euro NCAP získalo auto fantastických 97 % za ochranu dospělých pasažérů a 91 % za ochranu dětí, což je mimochodem nejlepší výsledek v dané kategorii. Nikdo z nás se nechce dostat do bouračky, ale když už se to stane, ať raději sedíme v robustním a bezpečném autě.

Pokud jde o elektronické asistenty, které řidiči pomáhají se kolizím vyhnout, subarácký systém EyeSight patří k těm nejlepším v současné nabídce. V aktuální 4. generaci má téměř dvojnásobné zorné pole a nabízí celkem jedenáct funkcí, mimo jiné automatické nouzové řízení, adaptivní tempomat s funkcí centrování v jízdním pruhu nebo předkolizní brzdový systém. Zejména na adaptivní tempomat si v městských kolonách i na dlouhých dálničních přesunech člověk rychle zvykne. Součástí systému je i funkce monitorování řidiče, která vás upozorní, když se na delší dobu zakoukáte někam jinam, než je při řízení žádoucí. Samozřejmostí je kontrola mrtvých úhlů a hlídání příčné dopravy vzadu při couvání. A ještě jedna milá perlička - auto si umí podle tváře zapamatovat až pět řidičů a automaticky jim nastavovat sedačky, zpětná zrcátka a třeba i klimatizaci.

Na závěr jsem si nechala dojmy z kabiny, jejíž výhody prostorností rozhodně nekončí. Rozměrné kožené vyhřívané sedačky poskytnou dost pohodlí libovolně velkému pozadí a potěší i značné množství odkládacích přihrádek. Materiály působí kvalitně, zároveň však odolně a trvanlivě. Až budete nakládat rozjívené děti v zablácených botách, ani vám nepřijde na mysl obava, že něco zničí či ukopnou (případně ty nejšpinavější věci naházíte do kufru s gumovou podlážkou). A co se zamaže, to se jednoduše otře. Naopak oceníte, že jdou zadní dveře otevřít opravdu hodně doširoka.

Displeje napočítáte rovnou tři, což může na první pohled působit přemrštěně, ale mají tak dobře rozdělené funkce, že to brzy začne dávat smysl. První je samozřejmě přístrojovka mezi budíky, dále tu máme hlavní displej infotainmentu a nad ním ještě jeden věnovaný pohonu a informacím o vozidle. Všechny obrazovky ukazují velké množství informací a chvíli trvá se v nich zorientovat, potom se ale zdánlivá nevýhoda překlopí v benefit. Všechno, co potřebujete vědět, máte na očích pořád a bez hledání. V kombinaci se starosvětskými tlačítky a točítky je ovládání funkcí velmi uživatelsky přívětivé.

Kolik to bude stát

Základní cena Subaru Forester je 925 000 korun s výbavou Active. I v úplném základu autu nechybí velké množství bezpečnostních asistentů a všechny funkce pro jízdu v terénu. Kousek z testu má nejvyšší výbavu Executive a ta přijde na 1 160 000 korun. Pokud jde o motorizaci a převodovku, nemusíte si lámat hlavu rozhodováním, protože na českém trhu je k mání pouze jedna varianta. Za zmínku stojí ještě fakt, že záruka je u všech Foresterů bezplatně prodloužena na 5 let.

Vzhledem ke své výbavě, jízdním vlastnostem a bezpečnosti, nabízí Forester vynikající poměr ceny a hodnoty. Chybičky jsem na něm hledala velmi těžko - slušel by mu snad jen o něco vyšší výkon a také větší nádrž.