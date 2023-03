Spokojíte se s malým autem, ale na výbavě nehodláte šetřit a chcete i trochu zábavy? Pak by mohl být malý Hyundai přesně to pravé.

Foto: Viola Procházková

Když se řekne malé městské auto, dost lidí si pořád ještě představí podmotorované chrastítko, jehož jediný komfortní prvek představují elektricky ovládaná okna. Hlavně aby jelo, bylo levné a moc nežralo. Jenže časy se mění a královská výbava se čím dál častěji objevuje i v “kapesních” modelech, kde byla dříve nemyslitelná. Některým lidem už došlo, že převážet metry krychlové vzduchu je zbytečné, většinu času v autě stejně cestují sami a dokazovat si status velikostí vozu už je trochu přežitý koncept. Automobilky jdou zákazníkům naproti a malé autíčko dokáží proměnit ve stylový doplněk vybavený veškerým myslitelným komfortem.

Hyundai i20 ve verzi N Line je právě takové. Jedná se o úplný vrchol nabídky určený řidičům, kteří chtějí auto nerozměrné, zato však hezké a výbavově až luxusní. Na první pohled zaujme atraktivní vizáží se sportovním nádechem. Přední maska se vzorem závodní šachovnice, plaketky N Line, zadní difuzor s mlhovkou uprostřed, dvojitý výfuk a efektní kola, to vše dělá z korejského drobka velmi šmrncovní kousek, který si na první pohled snadno spletete s ostrou verzí N. Jeho výraz je tak akorát nasupený, aby se před vámi v levém pruhu vytvářel volný prostor.

Ani po usednutí do kabiny vás neobklopí nuda a šeď. I zde mají své místo sportovní detaily N Line, třeba hlavice řadicí páky, parádní kožený volant s emblémem, kovové pedály a červené prošívání. Černočervené sedačky mají zvýrazněné boční vedení a jsou příjemně pevné, zároveň se však překvapivě dobře přizpůsobí vašemu pozadí.

Chybí vám tu něco?

Materiály nejsou žádné hogofogo, rozhodně ale neurazí a celkový dojem z kabiny je velmi příjemný. Navíc je tu hromada místa. Se svou konfekční výškou se sice usadím ledaskam, ale tady mám i v zadní řadě slušnou rezervu jak před koleny, tak po stranách. Čtyři pasažéry auto odveze v pohodě, v nouzi se vejde i pět. Cestující vzadu se bohužel musí podělit o jednu USB přípojku, zato si ale mohou v zimě ohřívat zadnice, neboť i zadní sedačky jsou vybaveny výhřevem. Pro úplnost dodám, že kufr nabídne 262 litrů úložného prostoru, po sklopení zadních sedaček 1075 litrů.

Řidičovo pracoviště je příkladně ergonomické - nikde nic nechybí ani nepřebývá, hned víte, kam pro danou funkci sáhnout. Pochvalu si zaslouží fyzická tlačítka pro ovládání nejen ventilace, ale třeba i hlasitosti audia, vyhřívání sedadel a volantu, jízdních režimů nebo systému start-stop. Přístrojovka je přehledná, perfektně čitelná a graficky velmi povedená. Pokud jde o infotainment, platí tu, že v jednoduchosti je krása - vždy se intuitivně dostanete, kam potřebujete. Občas by jen mohl být trochu rychlejší. Samozřejmostí je podpora Android Auto a Apple CarPlay, i když pouze po drátě.

Zastavme se ještě u výbavy, kterou jsem inzerovala na začátku. Najdeme tu třeba parkovací kameru, přední i zadní parkovací senzory, adaptivní tempomat s udržováním v pruzích, bezdrátovou nabíječku nebo skvělé audio od Bose. V noci potěší LEDky s automatickým přepínáním dálkových světel. Nedokážu přijít na nic, co by mi chybělo.

Spokojí se i s pěti litry

Po nastartování překvapí vysloveně sportovní zvuk, který se line z dvojité koncovky výfuku. Na první poslech by vás ani nenapadlo, že se pod kapotou skrývá jen litrový tříváleček, dokonce mírně elektrifikovaný. Mildhybridní systém dává benzínovému motoru ještě pár koníků navíc a sesbíranou - zejména brzdnou - energii si ukládá do baterky schované pod podlahou kufru. Elektrifikace si ale v praxi víceméně nevšimnete, snad jen v okamžicích, kdy po povolení plynového pedálu auto přibržďuje za účelem rekuperace.

Účelem je samozřejmě úspora paliva a při troše snahy to skutečně funguje. V jízdním režimu Eco umí auto zařadit neutrál a plachtit, což se v kombinaci s lehkou nohou na palubním počítači projeví hodnotou slabě přes pět litrů. Jenže jezděte na Eco, když máte i režim Sport… Ten zrychlí reakci na plyn, zajistí řazení ve vyšších otáčkách a při podřazení si pomůže zvučným meziplynem. Spotřeba sice naroste klidně i o tři litry na sto, autíčko ale může předvést svůj skutečný charakter, který se nebojím označit za zábavný a který dokazuje, že ke sportovní jízdě nepotřebujete stovky koní.

Když na zakroucených silničkách trochu přidáte, i20 srdnatě drží stopu a sebejistě zatáčí, aniž by se nechala rozhodit nerovnostmi na asfaltu. Sedmistupňový automat přitom řadí naprosto přirozeně, a kdybyste chtěli víc, zapojíte se do děje pádly pod volantem. A co je na tom nejlepší - auto zůstává v zásadě pohodlné a nesnaží se z vás vytřást duši. Jakmile přibočíte na dálnici, opět zvážní a chová se dospěle, jako by k žádným neplechám nikdy nedošlo.

Pokud se rádi svezete svižně a se špetkou zábavy, zároveň však nechcete krotit příliš početné stádo koní, nabízí i20 N Line naprosto ideální mix.

Kolik bude stát?

Zatímco běžnou i20 pořídíte “již od” 309 990 Kč, nejvyšší výbava N Line Style Premium a mildhybridní motor s automatem zvednou cenu na dvojnásobek. Za 629 990 ale dostanete v autě všechno, co můžete pro své pohodlí potřebovat, a k tomu lehkou sportovní úpravu, která nabídne zábavné svezení v mezích bezpečnosti. Je velmi pravděpodobné, že si tohle stylové “skoro enko” zamilujete.