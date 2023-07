Jedna z mála top manažerek současného automobilového průmyslu se s námi podělila o své zkušenosti. Co jí pomohlo uspět v oblasti, která je od pradávna doménou mužů?

Foto: DS Automobiles

Béatrice Foucher stojí od roku 2019 v čele prémiové francouzské značky DS Automobiles. Ve světě automotive se však drobná brunetka, která okamžitě zaujme svým laskavým projevem, pohybuje už více než třicet let. Jakým výzvám musela čelit? Jak zvládala náročnou práci a současně péči o rodinu? A co by poradila ženám v podobné situaci? O tom všem jsme si povídaly v nezvykle osobním rozhovoru.

Musela jste jako žena v automobilovém průmyslu čelit nějakým zvláštním výzvám? Přece jen jde o spíše mužské prostředí.

Když jsem se rozhodla nastoupit do automobilového průmyslu, trochu jsem riskovala. Přesvědčila mě kamarádka, která stejné rozhodnutí učinila o něco dřív. Prostředí ve firmě bylo od začátku příjemné a jako žena jsem si tam našla své místo. Říkala jsem si, že když budu pracovat stejně dobře jako muži, musí to stačit. Časem jsem ale zjistila, že to tak snadné nebude.

V čem byl problém?

Ne že by snad ženy byly znevýhodňovány, to vůbec ne. Neměla jsem s kolegy žádné konflikty, všichni mě velmi podporovali. Ale ve firmě, kde pracují převážně muži, je většinové chování zkrátka jiné. Silovější, hlasitější, s výraznějšími projevy moci. My ženy jsme obvykle plašší, chybí nám sebevědomí. Došlo mi, že navenek neukazuji dost sebejistoty a síly, neboť nejsem tak slyšet. Zprvu jsem tím byla zaskočená, neboť jsem měla obavy, že se v tomto ohledu nedokážu změnit - nebyla bych to já, pouze bych hrála jakousi roli.

Jak jste situaci nakonec vyřešila?

Rozhodla jsem se podstoupit speciální trénink, abych pochopila, jak takové prostředí funguje, jak v něm můžu být sama sebou a zároveň projevovat dostatek sebejistoty. Byla to velmi zajímavá cesta a hodně mi pomohla. Být sama sebou - to je zlaté pravidlo, z nějž jsem nikdy nechtěla slevit. K tomu je ale důležité poznat prostředí, pochopit „hru” a umět se v ní pohybovat. Když jsem pak pracovala na personálním oddělení, rozhodla jsem se zřídit trénink zaměřený speciálně na ženy - na jejich vedoucí schopnosti, pochopení prostředí a nalezení vlastního místa.

Co byste poradila ostatním ženám, které se snaží uspět v převážně mužských oblastech?

Zůstaňte samy sebou a nepokoušejte se překrucovat svou osobnost. Rozvíjejte sebejistotu a snažte se pochopit svět kolem sebe, váš konkrétní ekosystém. Přesně to se snažím učit i svou dceru.

Jak jste dokázala skloubit náročné zaměstnání s osobním a rodinným životem?

Někdy to bylo opravdu těžké, to upřímně přiznávám. Osobně si myslím, že zvládat těžkou práci a k tomu děti sama není dost dobře možné. Mně naštěstí v kritickém období pomohli rodiče. Teď už je to mnohem lepší - děti jsou dospělé, manžel je moc milý a kočka taky (smích). Taky už jsem starší a zkušenější - vždyť je mi devětapadesát! - a vím, jak pracovat s obtížemi. Momentálně tedy prožívám moc hezké období, i když práce je pořád hodně.

Máte pocit, že ženy chtějí jiná auta než muži? Jaké jsou vaše zákaznice?

Dlouho jsem pracovala v zákaznickém servisu a tam jsem se o klientech hodně naučila. Základní požadavky žen a mužů jsou podobné - pro všechny je důležitá například bezpečnost a dobrý výhled. Rozdíly jsou však v tom, co pro ně auto znamená. Pro muže je auto často demonstrace moci, takže musí být velké a silné. Ženy zase hledí na praktickou stránku věci. Pokud se ale zeptáte zákazníků, proč si vybrali právě značku DS, bez rozdílu pohlaví odpovědí, že kvůli designu a stylu. DS je zkrátka jiné a oni také chtějí být jiní.

V čem se značka DS odlišuje od konkurence nejvíce?

Prioritou je pro nás vysoká úroveň komfortu, v interiéru pak noblesa a luxus, vynikající řemeslné zpracování. Výjimečnost musí být už ve vůni, kterou ucítíte, když otevřete dveře. A pak je tu vyváženost mezi tradicí a inovací. Když se podíváte do módního průmyslu, všimnete si, že luxusní brandy si většinou drží klasickou linii a vedle toho linii moderní, dynamickou. Takový dvojí přístup vyznáváme i my - nechceme být příliš starosvětští, chceme si zachovat i svěží a moderní přístup. Pokud bychom se jednoho dne mohli být pro automotive tím, čím je Louis Vuitton pro módu, byla bych spokojená.

Jaký je váš oblíbený model z nabídky DS Automobiles?

Určitě DS7 a mám k tomu hned několik důvodů. Za prvé šlo o první moderní DS, které jsem řídila, když jsme ho v roce 2018 představili. Za druhé velmi dobře splňuje mé potřeby. Bydlím v centru Paříže, kde je dost divoká doprava, ale občas chci jet i někam dál. Potřebuji tedy auto, které zvládne obojí. Za třetí mi vyhovuje vysoký posez za volantem, neboť mám ráda dobrý přehled o situaci kolem sebe. A nakonec - tento model jsem já sama posunula dál, když jsem v roce 2020 přesvědčila Carlose Tavarese, že auto po faceliftu potřebuje i verzi s výkonem 360 koní a pohonem 4x4. Byl to můj první velký úkol na pozici šéfky DS.

Napadá vás přesto něco, co byste na DS7 vylepšila?

Na aktuální verzi se mi taková věc hledá velmi těžko. Líbí se mi podoba exteriéru i interiéru, jsem spokojena s pohony, takže mi chybí asi jen čistě elektrická verze. Ta by modelu velmi slušela.

Jedním z trademarků značky DS jsou luxusní materiály, například kůže. Jak se díváte na její stále častější nahrazování v zájmu udržitelnosti? A jaké kroky v této oblasti plánuje DS?

To je dobrá otázka, o které se svým týmem hodně diskutuji. Směřujeme k elektrifikaci a ekologie je velké téma, přičemž právě chov krav je pro klima problém. Z průzkumu mezi klienty ale vyplynulo, že změna bude chvíli trvat. Zákazníci prémiového segmentu si samozřejmě klimatickou krizi uvědomují a jsou srozuměni s tím, že časem budou řídit elektrická auta. Nechtějí však cítit žádné velké omezování.

Jak si s tím poradíte?

Náš první krok bude ten, že začneme nabízet tři varianty interiéru, z toho dvě s použitím alternativního materiálu. Pro konzervativnější lidi tu stále bude jedna verze s kůží. Od roku 2027 bychom chtěli kůži vyřadit úplně. Pro mladou generaci už jsou naštěstí ekologické materiály úplně normální, stejně jako omezená nebo žádná spotřeba masa.

Jaká je vaše vize do budoucna? Kam se bude DS Automobiles ubírat?

V první řadě musí značka růst. Nesmíme zůstat malí příliš dlouho. Další velké téma je samozřejmě úspěšná elektrifikace. A pak už zbývá jen udržet pozici, kterou jsme si vybudovali. Na té nechceme nic měnit. DS musí zůstat synonymem výjimečného stylu, luxusu a prvotřídního servisu.