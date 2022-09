Jsou auta střízlivá a racionální, dávající dokonalý ekonomický i praktický smysl. A pak jsou tu taková, která okouzlí vaše srdce i smysly tak, že jim beznadějně propadnete. DS4 patří do druhé skupiny. Pokud chcete výběr pečlivě zvažovat s kalkulačkou a metrem v ruce, raději se autosalonu DS vyhněte obloukem. Mohlo by se vám stát, že po prvním usednutí do kabiny půjdou všechna rozumná předsevzetí stranou.

DS4 je totiž delikatesa pro opravdové fajnšmekry - na první pohled jiná a originální. Připravte se na nezvyklou pozornost okolí, neboť neokoukanou značku doplňuje stejně neokoukaný design. Protáhlá silueta s dlouhatánskou kapotou působí elegantně a dynamicky zároveň, během testu jsem několikrát zodpovídala dotaz, co to mám za luxusní auťák. Když pak přijdete blíž, začnete kromě pozoruhodných proporcí vnímat i jednotlivé detaily, každý jako malé umělecké dílo. Například na zadních světlech jsem mohla oči nechat, ta přední zase po odemknutí předvedou působivou světelnou show. Neviditelné kliky se samy vysouvají, když se přiblížíte s klíčem. Dokázala bych se na auto dívat snad hodiny a pořád nacházet nové ladné křivky a prolisy.

Materiály nadchnou i ty nejnáročnější

Je-li to vůbec možné, ještě větší pastva pro oči čeká uvnitř. Všude jen heboučká kůže a hliník, čisté linie a charakteristické kubistické detaily. Automobilka si zakládá na tom, že velká část interiérových prvků se vyrábí ručně, a je to znát. Každé tlačítko, šev či ploška je potěšením pro zrak i hmat. Z každé drobnosti dýchá důkladnost a poctivá práce, pečlivý výběr materiálů a snaha vyvolat v majiteli pocit výjimečnosti. Funguje to stoprocentně - jako když si koupíte kvalitní drahou kabelku a najednou si připadáte jako dáma z velkého světa.

Přestože by mimořádný důraz na estetiku mohl naznačovat opak, všechny ovládací prvky perfektně fungují. Bezdrátové propojení s telefonem po prvním spárování probíhalo zcela automaticky, displej infotainmentu má nejenom prvotřídní grafiku, ale i rychlou odezvu. Hlavní obrazovka je taky na spodní straně lemována širokým pásem měkké kůže, o který si můžete při ťukání do displeje pohodlně opřít ruku. Když k tomu připočítáte dostatek šikovných úložných prostor, je ergonomie jedním slovem příkladná. Při jízdě se navíc musíte k centrálnímu displeji obrátit jen výjimečně, neboť všechny důležité údaje včetně navigačních vám ukazuje head-up displej přímo před očima. Abychom měli výčet displejů kompletní, zmiňme ještě přístrojovou desku a nezvyklou, nicméně efektní dotykovou plošku uprostřed u voliče převodovky. Ta slouží k ovládání infotainmentu a její funkce si můžete nastavit, jak vám budou vyhovovat.

Prostoru na předních sedadlech budete mít dostatek na délku i na šířku, zadní sedačky se pak hodí spíš pro konfekční postavy, případně děti. Extrémním dlouhánům se nebude dostávat místa před koleny i nad hlavou. V kufru budete mít k dispozici 430 litrů objemu, což je vzhledem k velikosti auta tak akorát.

Jízdně překoná očekávání

Ke komfortní a bezpečné jízdě pomáhají všechny myslitelné moderní asistenty včetně adaptivního tempomatu nebo nočního vidění, které za tmy upozorňuje na případné chodce i zvířata v blízkosti silnice. Jen systém start-stop je maličko otravný, brzy jsem se ho ale naučila vypínat rychlým dvojklikem úplně automaticky.

Mohlo by se zdát, že při hovění v luxusních sedačkách, které dokáží hřát, chladit a dokonce i masírovat, už na ničem jiném nezáleží. Ale DS4 dokáže překvapit i jízdou. Podvozek nabízí dost neobvyklou kombinaci pohodlí a sebejistých jízdních vlastností. Přestože testovací auto není vybaveno příplatkovým systémem Active Scan Suspension (mám k dispozici výbavu Performance Line+, jež vyznává spíše sportovní image), který prostřednictvím kamery a lidaru sleduje silnici a dle potřeby okamžitě upravuje nastavení tlumičů, cestování je mimořádně komfortní. Poměrně nízká karoserie a široce rozkročená kola zase napomáhají tomu, že auto výborně sedí v zatáčkách a neznejistí, ani když to trochu přeženete s nájezdovou rychlostí. Ve městě oceníte obratnost a skvělý rejd, na dálnici zase stabilitu a dobré odhlučnění, které dává dostatek prostoru kvalitnímu audiosystému. Světlá výška 189 mm je srovnatelná s velkými esúvéčky, což se na rozbitých českých silničkách hodí každou chvíli.

Vyšší cenovku si obhájí

DS4 si můžete pořídit v benzínovém, naftovém a plug-in hybridním provedení. Do testu jsem dostala benzínovou šestnáctistovku s výkonem 225 koní, která se dle mého názoru k autu skvěle hodí. Není třeba se obávat, že by se vám nedostávalo síly na předjíždění, to ani náhodou. Jakýkoliv manévr můžete provést rychle a bezpečně, celkový dojem z pohonu je příjemně svižný. A spotřebu bez potíží udržíte kolem sedmi litrů. Automatická převodovka si s motorem výborně rozumí a její práce si ani nevšimnete, což je ta nejlepší vizitka.

Cena DS4 s benzínovým tříválcem o výkonu 130 koní a výbavou Bastille začíná na 750 000 Kč. Testovaný výbavový stupeň Performance Line+ začíná na 955 tisících, se silnějším motorem pak na částce 1 055 000 Kč. V každém případě dostanete za své peníze auto, které si na silnicích s žádným jiným nespletete a v jeho hýčkající kabině si budete užívat každou minutu cesty.