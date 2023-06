Stylový a svižný parťák na každý den, to je malý francouzský crossover s příjemným mild-hybridním pohonem. Pod líbivým zevnějškem navíc skrývá velmi praktickou povahu.

Je tak akorát velký, aby představoval vstupní bránu k rodinnému autu. Pokud nemáte velké nároky na prostor a vaše běžné výjezdy nepřipomínají stěhování, dokáže Captur fungovat jako jediné auto do rodiny. Zároveň však se svými kompaktními rozměry poslouží i jako „to druhé“, například na nákupy a další pochůzky. V obou rolích má toto kompaktní SUV co nabídnout, s nejsilnějším benzínovým motorem a výbavou R.S. Line bude navíc každá jízda potěšením.

Pro začátek se hodí říct, že zmíněný motor a výbava tvoří nerozlučnou dvojici, jedno bez druhého tedy nekoupíte. Chcete-li jiný stupeň výbavy, musíte se spokojit se slabším benzínem, nebo naopak sáhnout po plug-in hybridu. A chcete-li jinou motorizaci, musíte se zase vzdát sportovně střižené vizáže R.S. Line. Tak to zkrátka je. Na druhou stranu jde o kombinaci velmi povedenou, za kterou si možná rádi připlatíte - zejména pokud máte rádi svižnější svezení, ale plug-in hybrid se pro váš způsob užívání auta nehodí. Určitě doporučuji zkušební jízdu.

Nadčasový design

Po stránce designu se Renault nepouští do žádných experimentů. Captur je typický zástupce značky i francouzské školy - hezky zaoblený, s výraznými světly a zajímavými, leč vkusnými detaily. Přestože se na trhu nachází už pár let, nikterak nezastarává. Tak se pozná dobrý, nadčasový design.

Verze R.S. line je samozřejmě lehce přikrášlena ve sportovním stylu, naštěstí ale decentně a bez přehnaného tlaku na závodnický vzhled, který občas u sportovních paketů působí úsměvně. Dostupné jsou různé barvy, ale červená, zde navíc s černou střechou, to je prostě sázka na jistotu.

Sportovně laděná kabina

Tahle kombinace bude navíc perfektně ladit ke stejně barevnému interiéru. V něm najdeme černé sedačky s červeným prošitím, pásy s červenou linkou a další detaily, jako je třeba R.S. plaketka na volantu nebo obložení připomínající karbon. Opět nejde o žádné laciné efekty a celek vytváří velmi příjemné místo k posezení, které si můžete dále zpříjemnit různými barvami ambientního osvětlení.

Místa pro čtyři pasažéry je dostatek, pokud se nejedná o extrémně narostlé lidi. Trochu variability přidávají posuvná zadní sedadla, díky nimž můžete upřednostnit místo v kabině, nebo naopak v kufru. Za zmínku stojí spousta chytře řešených úložných prostor - od slušně velkého boxu pod středovou loketní opěrkou, přes dvoupatrovou „poličku“ ve středovém tunelu a držáky na pití až po dostatek místa ve dvěřních kapsách.

Ergonomicky bez chyby

Pochválit musím také příkladnou ergonomii - za celý týden testování jsem nenašla nic, co by mě při používání iritovalo nebo obtěžovalo. Částečně to bude tím, že pro všechny důležité funkce zde zůstaly fyzické ovladače. Například kolečka pro klimatizaci jsou naprosto parádní, své tlačítko má i vyhřívání sedaček nebo start-stop. Dobře však funguje i velký displej infotainmentu, který má rychlé reakce a pěknou grafiku i kvalitu zobrazení. Zrcadlit si na něm můžete i vlastní telefon a používat navigaci, na jakou jste zvyklí.

Prohlédněte si Captur zvenčí i zevnitř na tomto videu:

Zdroj: Youtube

S výbavou se nešetřilo

Výbava R.S. Line již obsahuje celou řadu funkcí a asistentů. Jsou tu například přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, asistent pro jízdu v pruzích, aktivní nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů, rozpoznávání dopravních značek, upozornění na dodržování bezpečné vzdálenosti, dešťový a světelný senzor nebo bezdrátová nabíječka. Příjemný bonus je ten, že u asistenčních systémů, které řidiče na něco upozorňují si můžete zvolit typ i hlasitost tohoto upozornění. Taktéž u bezklíčového vstupu si vyberete, jestli se má auto zamykat samo automaticky, když od něj odejdete, nebo si vyžádá zamčení tlačítkem na kartě.

V tomto konkrétním autě se připlácelo ještě například za paket City premium (15 tisíc), obsahující 360stupňovou kameru a inteligentní parkovací asistent, paket Advanced driving assist R.S. Line (23 tisíc) s adaptivním tempomatem, sledováním mrtvého úhlu a asistentem pro jízdu v koloně nebo paket Winter (10 tisíc) s vyhřívaným čelním sklem a sedačkami.

S elektrickou dopomocí

Jak již bylo řečeno, o pohon se stará nejsilnější benzínový motor, kterému pomáhá mild-hybridní systém. Výkon 160 koní je na auto s hmotností pod 1,5 tuny téměř velkorysý, takže vám vždycky zbyde rezerva na bezpečné předjíždění či přibočování. Ve městě je auto mrštné a obratné, neztratí se ale ani na dálnici, kde bez potíží udrží komfortní cestovní rychlost.

Řazení zajišťuje sedmistupňová dvouspojková převodovka, která má sklony držet otáčky možná až příliš nízko a také při podřazování občas váhá. Není to nic hrozného, ale v případě potřeby pomůže přepnutí do režimu Sport či řazení pádly pod volantem. Při dynamičtější jízdě, k níž projev motoru svádí, si motor vezme kolem 8 litrů paliva, s lehčí pravou nohou se dostanete k sedmi.

Stabilní v zatáčkách

Podvozek je, podobně jako u většiny Renaultů, naladěný spíš pevně než houpavě. Nedá se říci, že byl nepohodlný, ale o nerovnostech pod sebou se - zejména na více rozbité silnici či retardérech - rozhodně dozvíte. Na druhé straně však získáte sebejistotu v zatáčkách, která je na kompaktní SUV nadprůměrná. Také náklony karoserie jsou menší, než by se dalo vzhledem k vyššímu těžišti očekávat. Díky tomu se můžete po okreskách svézt i hezky svižně.

Kolik za něj dáte

Základní cena modelu je 465 000 Kč v nejnižší výbavě Equilibre a s devadesátikoňovým litrovým benzínem. Verze R.S. Line s nejsilnějším mild-hybridem pak startuje na 706 tisících. Stojí za to zmínit, že Captur již sice neseženete s dieselem, stále se však nabízí s pohonem LPG a kromě benzínu také jako klasický hybrid či plug-in hybrid.