Technické inovace a designové finesy leckdy upozaďují fakt, že auto je především prostředkem dopravy lidí a věcí. Malá dodávka od Renaultu v této disciplíně exceluje a potěší řadou praktických vychytávek.

Foto: Viola Procházková

Chcete co nejvíc auta za co nejméně peněz? Pak byste měli vyhledat dealerství Renault a vyzkoušet minidodávku Kangoo v osobním provedení. Soutěž krásy s ní sice nevyhrajete, v oblastech, jako je praktičnost, nákladní kapacita a uživatelská přívětivost, však tento zapálený pracant vítězí na celé čáře. Zejména rodiče malých dětí, kteří jsou nuceni převážet kočárek i další nezbytnosti a k tomu nakládat a vykládat své ratolesti několikrát za den, si zamilují prostou účelnost auta, které si na nic nehraje a nesnaží se dělat dojem na sousedy, zato dělá skvěle všechno, co se od něj očekává.

Vzhledem k tomu, že praktické vozy MPV se dnes nacházejí na trhu v minimálním počtu, nabízí Kangoo vítanou šanci získat spoustu užitné hodnoty za vcelku rozumné peníze. Pro vícedětné rodiny bude v první polovině příštího roku k dispozici i sedmimístná varianta, tentokrát se však podíváme na provedení krátké se standardními pěti sedačkami.

Dieselový Opel Mokka klame tělem. Pod šik povrchem se skrývá klasik a šetřílek

Prostor všemi směry

Malé dodávky již tradičně bodují ve využití omezeného půdorysu. Díky vysoké karoserii dokáží usadit i lidi vysoké postavy bez nejmenších kompromisů a Kangoo není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Co víc - místa je dost i na šířku a na délku. Zadní sedačky budou sice při obsazení třemi dospělými trochu těsné, ale kolena si cestující pohodlně narovnají.

Detailní prohlídku Kangoo nabízí následující video:

Zdroj: Youtube

Ještě víc pak nadchne zavazadlový prostor, který pod roletkou nabídne 775 litrů a v případě využití až po strop rovný metr krychlový. Do takového kufru snadno naskládáte kompletní rodinnou výbavu na dovolenou a během každodenních jízd můžete nakládat kočárek, odrážedla i další potřeby bez komplikovaného rovnání. Potřebujete ještě víc? Po sklopení zadních sedadel získáte jen lehce nakloněnou podlahu a přes dva kubíky místa pro náklad. V tomto světle ani nezamrzí, že zadní sedačky nejdou snadno vymontovat. Kdyby vám stále zůstalo pár věcí k naložení, ve střešních lištách najdete zabudované příčníky, které jen vyklopíte, a můžete namontovat „rakev“.

Praktičnost nade vše

Zadní posuvné dveře jsou požehnáním pro rodiče malých dětí i pro lidi, kterým se třeba z důvodu horší pohyblivosti špatně nastupuje a vystupuje. Přední dveře lze naopak otevřít hodně doširoka - až do pravého úhlu, což zase usnadní soukání se zpoza volantu.

Díky „šoupačkám“ není na parkovišti třeba mnoho místa po stranách, a přitom naložíte své potomky do autosedaček bez větší námahy. Větší děti potěší, že posuvné dveře mají otevírací okna a opěradla předních sedaček jsou zezadu opatřena výklopnými stolky. Rodič má zase k dispozici panoramatické zrcátko, v němž může skvěle kontrolovat situaci na zadních sedadlech. Vhod přijde ISOFIX na sedadle spolujezdce.

Až překvapivě normální, navíc prostorný: Test rodinného hatchbacku Fiat Tipo

Také kufr nabízí praktické drobnosti jako háčky, oka na upevnění nákladu nebo 12V zásuvku. Jen na víko kufru je třeba dát pozor - jednak je obrovské a k jeho otevření budete potřebovat dost místa, jednak je těžké a otevírá se dost prudce. Za příplatek 3500 si můžete objednat dveře dvoukřídlé, takže volba je na vás.

V kabině všechno na svém místě

Funkční a praktický, tak by se dal ve zkratce popsat interiér Kangoo. Nehýří nóbl materiály ani designovými prvky, ale hned se v něm pohodlně zabydlíte. Úložné prostory nemají konkurenci - ať už je řeč o kapsách ve dveřích, schránce před spolujezdcem (v podobě šikovného šuplíku), nebo výklopné přihrádce na palubní desce. Nechybí samozřejmě ani přihrádka v loketní opěrce a držáky na pití.

Sedačky nabídnou příjemné posezení, a i když boční vedení není právě výrazné, vzhledem k charakteru auta vám to nejspíš vadit nebude. Jednoduchý design a běžné, spíš tvrdší plasty myslí hlavně na účelnost, dotek útulnosti dodává imitace dřeva na palubce.

Nejvíce zdražila Fabia: Aktuální přehled dostupných modelů s automatem

Najít si ideální pozici za volantem trvá chviličku a ergonomie je celkově na vysoké úrovni. Klimatizace se ovládá postaru otočnými ovladači a několika tlačítky, ta jsou vyhrazena i dalším funkcím, jako je start-stop, jízdní režimy nebo vyhřívání sedaček. Jednoduchý tvar dodávky a bohaté prosklení usnadňují výhled ven.

Jakou výbavu?

Kangoo můžete pořídit ve dvou výbavových stupních - Equilibre a Techno. V nižší výbavě dostanete manuální klimatizaci, LED světla s automatickým přepínáním dálkového svícení, dešťový senzor, tempomat s omezovačem rychlosti, zadní parkovací senzory a asistenty pro čtení dopravních značek, kontrolu jízdního pruhu i sledování únavy řidiče. Vyšší výbava Techno (kterou vidíte na fotografiích) přidává automatickou dvouzónovou klimatizaci, automatické brzdění s detekcí chodců a cyklistů, sledování mrtvého úhlu, multimediální systém s funkcí zrcadlení telefonu nebo třeba handsfree kartu.

Dacia Jogger Extreme má šmrnc, ale zůstává praktikem. Za hubičku sveze 7 lidí

Do auta s automatickou převodovkou máte možnost doobjednat systém poloautonomního řízení Easy Pilot, tedy adaptivní tempomat, který dokáže v koloně zastavit a celkově funguje velmi příjemně.

Hlavně pohodlně

Pod kapotou testovaného auta se nachází přeplňovaná benzinová třináctistovka 1.3 TCe s výkonem 130 koní, spárovaná s dvouspojkovou automatickou převodovkou. Pro rodinné využívání Kangoo je to příjemná kombinace - síla stačí pro svižné cestování ve městě, na okreskách i na dálnici, zároveň se nemusíte zaměstnávat řazením. I s naloženým autem můžete jet svým tempem, jen na předjíždění budete možná potřebovat delší rovinku. Spotřeba kolem osmi litrů příliš nenadchne a možná vás přiměje uvažovat o naftě, ta však bude zase více trpět na krátkých trasách, třeba při městském taxikaření. Záleží tedy hlavně na tom, jak své auto využíváte.

Hyundai i30 zaujme cenou i prostorem. V bazarech jich najdete celou řadu

Na všech trasách bez rozdílu oceníte komfortní podvozek, kterému neubírají ani příplatkové sedmnáctky. Všechny běžné nerovnosti hezky filtruje a při jízdě o něm vlastně nebudete vědět. Na slušné úrovni je i odhlučnění, a to jak od kol, tak od motoru.

Kolik za něj zaplatíte

Základní cena Kangoo činí 610 000 korun se slabším benzinovým motorem 110 TCe, manuální převodovkou a výbavou Equilibre. Silnější „sto třicítka“ bude stát nejméně 665 tisíc s manuálem a 715 tisíc s automatem. Vyšší výbavu Techno už koupíte jen se silnějším benzinem za cenu 685 tisíc s manuálem a 735 tisíc s automatem. Všechny konfigurace jsou vybaveny pohonem předních kol.

K výbavě Techno si můžete připlatit paket Easy Park Assist s parkovací kamerou za 10 tisíc nebo třeba paket Easy Pilot s adaptivním tempomatem za 30 tisíc.