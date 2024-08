Velkorysý prostor pro rodinu a její zavazadla, úsporný diesel a k tomu kabina plná promyšlených komfortních i praktických řešení? To všechno zabalila Kia Sorento do designu, který chytí za srdce.

Ještě před pár lety by nikoho nenapadlo hledat pohodlné obří SUV s bezpočtem prémiových prvků zrovna u značky Kia. Jenže časy se mění a mainstreamové automobilky dotahují na své luxusní protějšky stále těsněji.

Současná Kia Sorento nabízí rodinám - a to i těm početnějším, neboť se nabízí v pětimístné i sedmimístné verzi - mimořádnou porci prostoru, komfortu i praktických vychytávek a k tomu vzhled, za jaký by se nemusela stydět žádná prémiovka. Na první podívání je zřejmé, že primárním cílem modelu je americký trh, neboť jeho majestátní výraz připomíná tamní silniční koráby a rovněž rozměry jsou úctyhodné. Kromě skvělého prvního dojmu však Kia dokáže dělat svým pasažérům radost i při každodenním užívání. Vnitřní prostor obsahuje spoustu praktických řešení, které zpříjemňují i usnadňují život nejen unaveným rodičům malých dětí. Díky pohodlnému podvozku auto i po dlouhé cestě vysype své cestující svěží, nepolámané a plné energie. A v neposlední řadě je tu skvělý naftový motor, který si i v době elektrifikace udržel své místo v nabídce a dokazuje, že na dálkové trasy nic lepšího neexistuje.

Přestože už rozhodně nejde o auto, které by zákazníky lákalo primárně svou cenovkou, poměr cena-výkon je v případě Sorenta téměř bezkonkurenční.

Větší a důstojnější

Výrazného designu se Kia v posledních letech nebojí a faceliftované Sorento to jen potvrzuje. Jakožto největší spalovací SUV značky dostalo supermoderní vizáž po vzoru vlajkové lodi EV9, zároveň však působí důstojně a důvěryhodně - přesně tak, jak by mělo vypadat auto, kterému svěříte svou rodinu.

Nová přední maska připomíná americké trucky a nově jí sekunduje nezaměnitelné denní svícení ve tvaru písmene T, doplněné vertikálně seřazenými LEDkami po stranách. Logo následuje aktuální trend a přestěhovalo se z mřížky chladiče na kapotu, celkovému vzezření pomáhají i zajímavé dvacetipalcové lité disky. Marně hledám úhel, který by Sorentu nelichotil, je to po všech stránkách povedené auto.

Prémie z Koreje

Dobrý dojem nemizí ani po usednutí do kabiny, do níž si stále můžete objednat čalounění z pravé kůže, navíc zdobená efektním prošíváním. Sedačky však nenadchnou jen vzhledem, nýbrž i komfortem - poměr pohodlí a podpory těla se Kie povedl na jedničku. Přední sedadla mají vyhřívání i ventilaci, tomu řidičovu nechybí ani masážní funkce. Zajímavostí je podpora správného sezení, která se aktivuje při delší cestě a pomocí nafukování jednotlivých segmentů vás „srovná“ do vhodné polohy.

Třetí řada sedaček se vyklápí z podlahy kufru jednoduchým zatažením za popruh a přístup k nim je díky tlačítku pro sklápění druhé řady velmi snadný. Tlačítkem lze navíc posunovat a sklápět i sedačku spolujezdce, třeba když se dozadu usadí rodič vedle malého dítěte a potřebuje si vytvořit více prostoru.

Odkládacích prostor je dostatek, ať už v přihrádkách, či v obří loketní opěrce. Líbí se mi držáky na pití integrované v druhé řadě přímo do madla dveří - problém s uložením nápojů a svačinek tady rozhodně mít nebudete. Stejně veselá je situace s USB přípojkami pro nabíjení, které najdete ve všech řadách.

Inteligentní funkce

Komunikaci auta s řidičem zajišťují dvě obrazovky, propojené do jediného prohnutého pásu. Jednoduchou digitální přístrojovku doplňuje ještě head-up displej, který umí kromě rychlosti a údajů z tempomatu zobrazovat třeba i pohyb ve slepém bodě. Příjemnou funkci představuje i kamerové zobrazení, které se na přístrojovce aktivuje při zapnutí blinkru.

Přestože všemožných funkcí a nastavení je v autě bezpočet, orientace v menu zůstává intuitivní a jednoduchá. Do hlavního displeje můžete samozřejmě i zrcadlit svůj telefon. Na liště pod centrální obrazovkou se nachází ovládání klimatizace a multimédiíí, které je vyřešeno velmi originálně. Přepnutím se na liště změní volby a nastavovat pak můžete buď teplotu a foukání, nebo hlasitost a ladění radia.

Mezi asistenčními systémy najdete všechny, na něž si vzpomenete, včetně adaptivního tempomatu, hlídání příčného směru při couvání nebo detailní parkovací kamery. Vzhledem k úctyhodným rozměrům je navíc Sorento vybaveno ještě jednou šikovnou funkcí - popojíždět autem dopředu a dozadu lze i pomocí klíčku, když stojíte venku. Můžete si tak například „vyparkovat“ z těsné garáže nebo z parkovacího stání, na němž vás okolní vozy obestavily příliš natěsno. A nesmím zapomenout ani na čtečku otisku prstu, s níž je svázán váš uložený profil a jediným dotekem tak aktivujete své osobní nastavení.

Diesel dojede daleko

Sorento můžete koupit s hybridním, plug-in hybridním i dieselovým motorem, poslední jmenovaný se nacházel v testovaném autě. Po natankování získáte s nádrží o objemu 67 litrů dojezd přes 800 kilometrů, což je vzhledem k velikosti auta parádní hodnota - při běžném, nijak zvlášť šetrném způsobu jízdy, si motor řekne o 7-8 litrů nafty. Výkon 193 koní je pro velké SUV dostačující a nemusíte se obávat ani předjíždění na okreskách, případně si pomůžete přepnutím do sportovního režimu. Projev motoru přitom zůstává kultivovaný a neruší pasažéry hlukem ani při zrychlování.

Osmistupňová dvouspojková převodovka řadí neznatelně, logicky a hladce. Použít lze i pádla pod volantem, ale přiznám se, že za celou dobu testování jsem tuto potřebu neměla ani jednou.

Pohodlně do cíle

Nejen vzhledem, ale i jízdou připomíná Sorento velká americká SUV. Podvozek, jehož prioritou je jednoznačně pohodlí, vám umožňuje příjemné proplouvání krajinou s minimem rušivých vjemů - a to dokonce i na zapadlých rozbitých silničkách. Přestože ve standardu se Sorento prodává s pohonem přední nápravy, je možné ho vybavit i systémem pohonu všech kol, který automaticky rozděluje točivý moment dle potřeby.

Na středovém tunelu najdete volič jízdních režimů, v němž nechybí ani přizpůsobení se různým typům povrchu, například sněhu, blátu či písku. Více jistoty dodá také asistent pro sjíždění kopců. Sorento je zkrátka připraveno na všechny nástrahy, které mu vozovka během roku dokáže nachystat. Vy tak musíte hlídat pouze jeho vnější rozměry, zejména na uzkých silničkách bez krajnice. Tady si míjení protijedoucích vozidel žádá zvýšenou opatrnost.

Kolik vás bude stát?

Základní dieselové Sorento s pohonem přední nápravy začíná na částce 1199 980 korun, za čtyřkolku si připlatíte 50 tisíc. Testovaná výbava Top, která je dostupná pouze s pohonem 4x4, přijde na 1 489 980 Kč.