Pod názvem Royal Enfield si většina českých zákazníků představí klasický cruiser, tedy typ motorky, jaké značka vyrábí více než sto let. V nabídce však nechybí ani cestovní enduro, jako stvořené pro pestré trasy složené kromě lepších či horších asfaltek i z nezpevněných cest.

Historie Himalayanu není tak úctyhodná jako u jiných modelů, jeho kariéra započala až v roce 2016. O první generaci navíc zlí jazykové tvrdili, že byla zastaralá už ve chvíli, kdy započal její vývoj. Jenže čas letí mílovými kroky a „dvojka“, jež se u dealerů objevila v letošním roce, boří předsudky jako vetché domečky z karet.

Himalayan - motorka prakticky pro každého

Nový Himalayan je dokonale moderní motorka, která má s nižší kubaturou a více než přátelskou cenovkou šanci zasáhnout širokou cílovku. Postrádá sice finesu některých německých či japonských konkurentů, boduje však všestranností, skvělou výbavou a mimořádnou schopností přepravit jezdce v pohodlí i přes hrbolaté cesty.

Himalayan - jízdu si užijete:

Výkon necelých 30 kW odpovídá řidičskému oprávnění A2, Himalayan tedy představuje ideální vstupní bránu do světa cestovních endur. Nejde o obří stroj s hmotností čtvrt tuny, zároveň je však plnohodnotnou motorkou, která si bez námahy poradí s dlouhými trasami, ať už vedou po okreskách, dálnicí, šotolině nebo lehkým terénem.

Cokoliv jste si o předchůdci aktuálního Himalayanu přečetli, klidně to zase zapomeňte. Tohle je úplně nový a velmi dobře postavený stroj, schopný dostát všem evropským standardům. Pokud zde indický původ hraje nějakou roli, pak pouze tu pozitivní - motorka vyvíjená a laděná na indických silnicích totiž musí vydržet všechno.



Himalayn není ani malý, ani velký

První oblastí, se kterou si Himalayan poradil excelentně, je ergonomie. Samozřejmě je to pořád motorka, takže nesedne stejně dvoumetrovému rugbystovi a padesátikilové dámě, ale škála postav, které se na něm budou cítit dobře, je skutečně široká. Svou roli zde hraje sedlo, které je už v základu nastavitelné do dvou výšek - 825 nebo 845 mm - a to jednoduchým kotvením. Ve výbavě na přání pak najdete ještě sedlo s polohami o 2 centimetry níž. Navíc je sedací plocha celkem dlouhá, můžete se na ní tedy o značný kus posunout a zaujmout vzpřímenější pozici nebo se naopak přikrčit za plexištítek.

Rovná pevná řidítka mají šířku tak akorát a člověk snadno zaujme přirozenou polohu, v níž dokáže vydržet dost dlouho. S hmotností 196 kilo včetně paliva jsem neměla žádný problém a s klidem tak můžu motorku doporučit těm, kdo mají (tak jako já) z vysoké váhy trochu respekt. V neposlední řadě mě potěšil i boční stojan, který působí fortelně a při vykopávání ho nemusím lovit kdesi pod stupačkou.

Royal Enfield Himalayan 450 - první jízda:

| Video: Youtube

S motorkou i nečekaná porce výbavy

Dalším milým překvapením je konektivita a výbava moderními funkcemi. Kulatý barevný displej má dvě možnosti zobrazení - klasický budík se stupnicí otáčkoměru nebo rozvržení s čísly a velkou mapou. Mapová navigace se v této cenové hladině jen tak nevidí, a i když má své mouchy (například kompromisní podporu češtiny), rozhodně přijde vhod. Nevýhodou je fakt, že pro zobrazování mapy nesmíte zamknout telefon, takže jsem používala převážně šipkovou navigaci, které zamčení (a tím pádem větší výdrž baterie) nevadí a která pro naše civilizované podmínky bohatě stačí. Na druhou stranu - hned kousek od displeje máte k dispozici nabíjecí USB port.

Zobrazení displeje je přehledné a obvykle i dobře čitelné. Kromě rychlosti, otáček a zařazeného stupně si můžete zobrazit třeba i teplotu motoru a další údaje. Jen to prostředí menu by mohlo být intuitivnější a joystick pro ovládání přesnější. Přiznám se, že pro některé operace jsme musela povolat návod.

Na pravém řidítku pak nastavujete jízdní režimy, které jsou dva - Performance a Eco, vždy se zapnutým či vypnutým ABS. Takže vlastně čtyři.

Kolik vás bude stát? Základní cena modelu Royal Enfield Himalayan 450 je 146 990 korun.

Točit, točit, točit

Srdcem nového Himalayanu je vodou chlazený jednoválec o objemu 452 kubických centimetrů. Nyní poskytuje výkon 40 koní neboli 29,4 kilowattů v 8000 otáčkách a točivý moment 40 Nm v 5500 otáčkách. Na okreskách se má čile k světu a jeho nadšení z otáček je až překvapivé - nad čtyřmi tisíci ukáže, co v něm dřímá, a nadšeně táhne až do nějakých sedmi tisíc.

Stinnou stránkou je naopak neochota sbírat se z otáček nižších. Chcete-li z nich přidávat bez podřazení, musíte skousnout hrubší zemědělský projev a dávku doprovodných vibrací. Popojíždění v městském provozu je leckdy nutno realizovat na jedničku, na což si sice zvyknete, přesto budete mít radost, jakmile uvidíte město ve zpětných zrcátkách.

Převodovka se šesti stupni má příjemný chod a kvalty hezky zapadají. Jen z jedničky si místo dvojky občas hodím neutrál, ale možná je to jen prachobyčejná nešikovnost. Počítat je třeba také s tím, že spojka zabírá hodně nahoře.

Díky šesti stupňům, navíc docela dlouhým, není s Himalayanem problém ani cestování po dálnici. Velké překračování rychlostních limitů si nejspíš rozmyslíte hlavně kvůli maličkému plexištítku, který před větrem nijak zvlášť neochrání, motor však neztrácí dech ani pružnost. Lehký diskomfort způsobují jen vibrace ve stupačkách a řidítkách, vzhledem ke kubatuře a jednoválci je ale dálniční výkon velmi pěkný.

Pokud jde o spotřebu, na okreskách počítejte s třemi a půl litry, rychlejší dálniční jízda si vyžádá maximálně litr a půl navrch. Se sedmnáctilitrovou nádrží tedy nemusíte tankování nijak extra plánovat.

close info Zdroj: Deník/Viola Procházková zoom_in Vodou chlazený jednoválec má dost síly i na dálniční cestování.

To pravé na české tankodromy

Létání po dálnicích pochopitelně není účelem, pro nějž si pořizujete cestovní enduro. Tím je především schopnost vypořádat se s lehčím terénem, do nějž můžeme bez rozpaků zařadit i české venkovské silnice. A zde přichází disciplína, v níž Himalayan opět zazáří. Zdvih vidlice Showa i zadního centrálního tlumiče je shodně 200 milimetrů a svou práci odvádějí na výbornou, i když si můžete nastavit jen předpětí zadní pružiny.

Ani na nejvymlácenější asfaltce vám nebudou cvakat zuby a lesní cestou můžete uhánět stejně rychle jako po silnici, pokud vám to trakce dovolí. Drsnější terén hodnotit nemohu, neboť mé testování nasahalo dál než na zmíněnou lesní cestu, troufám si však odhadovat, že v rukách zkušeného cestovatele motorka projede a vydrží leccos.

Už v základu je navíc Himalayan vybaven padacím rámem nádrže a také krycím plechem chladiče, což jsou věci, které se hodí - a zdaleka ne jen na expedici do divočiny.