Nikdy dřív neměla dobře známá třistaosmička takový sexappeal! Hybridní pohon jí navíc poskytuje výkon, jaký se k dravému designu dokonale hodí. Jako každé PHEV však vyžaduje to správné zacházení.

Třetí generace “třistaosmičky” byla prvním Peugeotem, který se představil s novým logem. To však není jediná věc, kterou překvapil. Spoustu pozornosti si získal hlavně dovážným designem, který dělá z mainstreamového přibližovadla nepřehlédnutelný šmrncovní vůz s lehce sportovním nádechem. Oblíbený, ale v zásadě ordinérní model se proměnil v designový kousek, který si spousta lidí pořídí jen pro to, jak skvěle vypadá - zvenčí i zevnitř.

Dalším trumfem je množství variant, v nichž lze 308 koupit - můžete mít hatchback i kombi, k dispozici je benzín, nafta i nabíjecí hybrid. Právě poslední jmenovaný vám představím v tomto článku. Jde o zajímavý pohon, který nabídne nejlepší dynamiku a při správném používání i skvělé jízdní náklady.

Kvalita bez kompromisů

Po nasednutí do kabiny byste klidně hádali, že se nacházíte v některém z vozů, které se pyšní přídomkem „prémiový“. 308 je zářným důkazem skutečnosti, že hranice mezi mainstreamem a prémií je v posledních letech stále mlhavější. V nejvyšší výbavě GT je interiér tohoto Peugeotu pastva pro oči. Sedačky z alcantary jsou hebké na dotek, k tomu poskytnou dostatek opory i pohodlí. Na materiálech i kvalitě zpracování byste těžko hledali kompromis či chybičku. A minimalistické zpracování ovládacích prvků vypadá jako umělecké dílo, byť je to mírně na úkor praktičnosti, jak si povíme za chvíli.

Pokud jde o místo pro cestující, patří třistaosmička spíš k průměrným autům. Kabinu bych určitě popsala spíš jako útulnou než prostornou, což se týká hlavně zadní řady. Na sedačky vzadu se sice vejdou i dospělí, na dovolenou byste tam ale cestovat nechtěli. V případě malých dětí je zase horší manipulace s autosedačkami - ať už kvůli nízké poloze sedadel, nebo poměrně krátkým zadním dveřím, jež poskytují omezený přístup.

Karoserie hatchback, kterou jsem dostala na test, nenadchne ani velikostí kufru, který je u plug-in hybridní verze ještě zmenšený baterií uloženou pod podlážkou. Objem 361 litrů naznačuje, že rodiny by měly raději sáhnout po kombíku.

Kabina plná technologií

Peugeoťácký i-Cockpit, tedy digitální přístrojová deska položená vysoko, až nad úrovní volantu, si zatím vysloužil dost kritiky, ale doporučuji udělat si vlastní názor. Peugeot tuto specialitu zdůvodňuje tak, že máte informace blíže zornému poli a nemusíte pro ně při jízdě tolik sklápět zrak Mnoho lidí si na ni těžko zvyká, mně však vyhovuje jezdit s volantem nízko, nemám tedy problém s tím, že by mi část displeje zakrýval. Záleží tedy hlavně na pozici, v jaké jste zvyklí jezdit. Samotná přístrojovka má prvotřídní grafiku a umí i velmi efektní 3D zobrazení.

Také infotainment vypadá na první pohled parádně, navíc rozhodně nezklame rychlostí, s jakou reaguje na pokyny. Spárování s telefonem proběhne bez sebemenšího zádrhele a zrcadlení je zde možné bezdrátově. Pod centrálním displejem pak najdete lištu, na níž je možné si předdefinovat zkratky k funkcím, které používáte nejčastěji, ať už je to konkrétní stanice radia, teplota pro klimatizaci nebo navigování domů. Ještě kousek níž zůstalo pár tlačítek, například pro odmlžování, vnitřní cirkulaci vzduchu nebo výstražné blinkry.

Jakkoli jsou uklizené plochy oku lahodící, přece jen mi tu chybí samostatné ovládání klimatizace. Při jejím nastavování na displeji si totiž musím na chvilku zakrýt mapu, a to se ne vždycky hodí.

Plug-in hybrid a jeho benefity

Jakmile se ovšem rozjedete, jsou všechny mušky zapomenuty. Nabíjecí hybrid je nejsilnější motorizací, jakou si do třistaosmičky můžete poručit, a jeho dynamika je působivá. Celkový výkon 225 koní dostane auto z nuly na stovku za 7,5 vteřiny a elektromotor poskytuje bryskní odpich, který si okamžitě zamilujete.

PHEV má samozřejmě svá specifika a nehodí se úplně pro každého. Nejvíce jeho benefity ocení ti, kteří během dne najedou kolem 50 kilometrů. Právě taková je totiž vzdálenost, kterou zvládnete ujet na elektřinu, pochopitelně v závislosti na jízdním stylu a také okolní teplotě. V zimě se musíte smířit s nižší hodnotou, za běžných podmínek a s lehkou nohou možná ujedete i více.

Z domácího wallboxu baterii o kapacitě 12,4 kWh dobijete za necelé dvě hodiny, z běžné zásuvky asi za šest hodin. Se zmíněným denním režimem a možností dobíjet tedy můžete během pracovního týdne jezdit výhradně na elektřinu.

Co se stane, když se baterie vybije? Auto dál funguje jako klasický hybrid, přičemž sii benzinová šestnáctistovka řekne o plus minus sedm litrů paliva. Ani to není nic hrozného, zamrzí jen čtyřicetilitrová nádrž, která vás požene k benzince častěji, než je milé.

Pokud nad pohonem a nabíjením odmítáte přemýšlet, sáhněte raději po benzinu či naftě. V opačném případě se vám však hybrid odmění tichou jízdou, fantastickou hbitostí a příjemnými provozními náklady. Přidejte perfektně naladěný podvozek, který odfiltruje většinu nerovností a zároveň velmi ochotně zatáčí, a máte auto, s nímž je každá cesta do práce příjemný zážitek.

Kolik za něj dáte?

Základní cena Peugeotu 308 s benzinovým motorem, manuální převodovkou a výbavou Active Pack je 576 600 korun. Ve výbavě dostanete například zadní parkovací asistent, automatickou dvouzónovou klimatizaci, multifunkční kožený volant, bezklíčové startování, digitální přístrojovku nebo infotainment s 10" displejem. Slabší plug-in hybrid startuje na částce 911 800 Kč s výbavou Active Pack, silnější se pojí výhradně s nejvyšší výbavou GT a cena činí 1 085 700 Kč.