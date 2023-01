Taky máte Fabii zapsanou jako malé, milé a praktické auto, které poslušně vykonává každodenní úkoly? Žádný div – vždyť dlouho představovala nejmenší a nejekonomičtější volbu z nabídky domácí automobilky. Jenže časy se mění, škodovky si dávno nekupujeme proto, že by byly nejlevnější, a Fabia? Ta hraje úplně jinou ligu než před lety.

Pořád ji můžete mít za příznivý peníz – rozumnou, funkční a ničím nevyčnívající. Můžete ji však mít i jako vysloveně šmrncovní a stylové auto, za nímž se zálibně ohlédnete nejenom vy, ale i leckterý kolemjdoucí. V nejvyšší výbavě Monte Carlo s červeným lakem a černou střechou vypadá Fabia jaksepatří dravě a detaily, jako je malý zadní spoiler, průduchy v předním nárazníku nebo černý rámeček masky, fungují jako dobře dávkované designové koření. S tímhle autem se rozhodně neztratíte v davu, přestože jde o stejný model, jaký na silnicích potkáte každou druhou vteřinu. Troufnu si říct, že Fabia nikdy nebyla tak sexy.

I kabině vládne styl

Dobrý dojem zůstává i po usednutí za volant. Černý interiér je opět vtipně okořeněn červenými prvky (lišta před spolujezdcem dokonce červeně svítí) i drobnými detaily, které dodávají příjemný dojem, že nesedíte v tuctovce. Efektní ráměčky výdechů ventilace, kožené zakrytí řadicí páky, prvotřídně zpracovaný volant, kovové pedály, to všechno dohromady tvoří skoro luxusní dojem. Dokonce ani napodobenina karbonu ve dveřích a na pár dalších místech nepůsobí lacině a trapně, jak se občas v autech nižších tříd stává. Zároveň je design umírněný a nevyvolává kolotočářské asociace, čehož s omezenými prostředky taky není snadné docílit. Jak by řekla moje dcerka, zaslouží si jedničku s hvězdičkou, dvakrát podtrženou.

Zároveň je to ovšem pravověrná škodovka, takže praktičnost i prostornost zůstává nekompromisní. Ne v každém autě této třídy najdete třeba uzavíratelný box pod loketní opěrkou, navíc měkce čalouněnou. Před řadicí pákou je připravená přihrádka na mobil, dvojici držáků na pití můžete vyjmout a vytvořit tak další poličku, samozřejmostí jsou velké kapsy ve dveřích a pověstný deštník. I zadní řada má své držáky na pití ve výklopné loketní opěrce, kapsičky na mobily na opěradlech předních seslí a vůbec poprvé v historii Fabie dostali pasažéři vzadu vlastní výdechy ventilace. Nesmím zapomenout na sedačky, které jsou jedním slovem boží, pevné a pohodlné zároveň, s perfektním bočním vedením.

Při svých kompaktních rozměrech poskytuje Fabia dost prostoru pro čtyři cestující, nouzově jich převeze i pět. Vzadu se usadí děti i dospělí, a pokud nejde o extrémně nekonfekční postavy, na nedostatek místa si stěžovat nebudou. Kufr o objemu 380 litrů má praktický pravidelný tvar, dokážete ho tedy využít do posledního kubického centimetru. Líbí se mi gumová podlážka i síťky po stranách, které drobnějším předmětům zabrání v cestování v prostoru.

Královská výbava

Pojďme se podívat na ovládací prvky uvnitř, které v přiměřené míře kombinují analog a digitál. Infotainment má jednoduchou strukturu a vyzná se v něm i naprostý digitální analfabet. A i když v autě většinou nabíjím kabelem (na mobilu mám kryt nekompatibilní s bezdrátovými nabíječkami a nechce se mi ho pořád sundavat), oceňuju bezdrátový Carplay. Jedinou malou výtku mám k rychlosti systému – občas prostě musíte počkat, až se kolečko dotočí. Na druhou stranu, Fabia má pořád dost fyzických ovladačů, takže třeba teplotu si nastavujete klasickým točítkem. Své vlastní tlačítko má vedle řadicí páky taky systém start-stop. Pochvalu si zaslouží přístrojovka s různými možnostmi zobrazení, hezkou grafikou a dobrou přehledností.

Výbava je jedním slovem velkolepá. S verzí Monte Carlo dostanete třeba Bi-LED přední světlomety, Vyhřívání předních sedadel, dešťový senzor, asistent rozjezdu do kopce, bezklíčové zamykání a startování nebo parkovací senzory vpředu a vzadu. Z příplatkové výbavy má auto třeba parkovací kameru a adaptivní tempomat. Mimochodem, za pouhou tisícovku si můžete objednat padesátilitrovou nádrž místo čtyřicetilitrové, což určitě stojí za to.

Čtyřválec je nejlepší volba

Fabii s výbavou Monte Carlo lze pořídit i se základním motorem – litrovým benzinovým tříválcem. Ale ruku na srdce, tu pravou šťávu jí dává právě testovaná patnáctistovka s výkonem 150 koní. Na malé a lehké auto je to pěkná porce síly (vezměte si, že stejný motor se základem pro výrazně větší Kodiaq), takže Fabia dynamicky nejenom vypadá, ale i jede. A zvuk čtyřválce je osobně mým uším o dost příjemnější než vrčení tříválce. Skoro by se mi tu líbilo manuální řazení…

Jenže to s benzínovým čtyřválcem nakombinovat nejde, jedinou volbou je sedmistupňový automat typu DSG. Trápit se tím nemá smysl, automat je beztak po všech stránkách pohodlnější. Při rozjezdech z nuly si sice občas neodpustí malou prodlevu, ale na to si po chvíli zvyknete, a pak už pracuje hezky. Do auta si navíc můžete navolit řazení pádly pod volantem, což určitě udělejte. Testovaný kus je nemá a osobně bych je využila. Nicméně Fabia Monte Carlo nemá sportovní ambice, přestože dokáže být rychlá a obratná.

Podvozek je stejný jako u ostatních verzí, to znamená příjemný i na dlouhé cestování a v žádném případě ne tvrdý. S běžnou podobou českých silnic – plných záplat a drobných výmolů – si poradí perfektně, ve městě vás nebudou nijak přehnaně obtěžovat ani retardéry nebo vystouplé kanály. Na auto dané třídy je pohodlí tak akorát, aby zároveň zůstalo sebejisté v zatáčkách a nevybíhalo z nich směrem do škarpy. Kdepak, Fabia sedí na silnici pevně, i když se rozhodnete trochu prásknout do koní.

Na kolik vás přijde?

Na závěr nahlédneme do ceníku. Monte Carlo pořídíte se základní tříválcovou motorizací od 464 900 Kč. S testovaným čtyřválcem 1.5 TSI cena činí 544 900 Kč. Se všemi příplatky, jimiž bylo vybaveno testované vozidlo, se dostanete k šesti stům tisíc. Na malý hatchback to věru není málo, za své peníze ale dostanete dobře vymyšlené auto plné praktických vychytávek, navíc s výkonným motorem a velkou porcí stylu.Ošizení se jistě cítit nebudete.