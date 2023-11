Ideální velikost pro rodinu, ideální pohon na dlouhé cesty a uživatelská přívětivost, která si na vás nechystá žádné nemilé překvapení. Tím vším je neokázalé, ale dotažené SUV od škodovky.

Foto: Viola Procházková

Není tak slavný jako Octavia ani tak výrazný jako Kodiaq, přesto - nebo možná právě proto - si Karoq zaslouží pozornost. Zvlášť pokud hledáte auto, které je po všech stránkách „tak akorát“, a pokud máte věci rádi tak, jak je znáte. Pokud jde o velikost, představuje perfektní kompromis mezi prostorností a ovladatelností, takže vám poslouží stejně dobře k dojíždění do práce či na nákupy a k cestě na dovolenou. Zvolíte-li navíc verzi s pohonem 4x4, můžete se bez starosti vypravit na zimní lyžovačku a v klidu vyrazíte na silnici, i pokud náhodou v místě vašeho domova napadne sníh.

Hezčí a modernější

Loňský facelift Karoqu prospěl, a i když se na designu nezměnilo nic zásadního, vypadá zkrátka o chlup lépe. Širší maska chladiče autu opticky přidává na důstojnosti, navíc teď můžete mít i LEDky s technologií Matrix. Záď získala uhlazenější tvary, dostala prodloužené horní křidélko a zbavila se jisté zavalitosti, která byla pro předchůdce typická.

S délkou 4,4 metru se dá velmi pohodlně fungovat i ve stísněnějších ulicích měst a zaparkovat nebude problém téměř nikde. Pořád jde o uměřené auto bez jakékoliv extravagance, to však znamená, že se vám jen tak neokouká.

Dobře známé prostředí

Pokud jste někdy v uplynulých deseti letech řídili škodovku, budete v kabině okamžitě jako doma. Ale i v opačném případě si rychle zvyknete na rozmístění všech ovládacích prvků, které je logické a očekávatelné. Volič převodovky má stále podobu páky, v její těsné blízkosti pak najdete modulární přihrádku s vyjímatelnými držáky na pití a další drobnosti, sklápěcí loketní opěrku a odkládací poličku na mobil. Spoustu místa k využití skýtají rovněž kapsy ve dveřích, v nichž je umístěn i praktický odpadkový koš.

Právě praktičnost je disciplínou, v níž škodovky tradičně vynikají, a Karoq není výjimkou. Všichni cestující tak budou mít dostatek místa, přičemž i ti vzadu mají k dispozici vlastní ovládání a výdechy klimatizace, v případě testovaného auta i vyhřívání sedaček. Samotná zadní sedadla pak mohou být sklápěcí až k opěradlům přední řady a zcela vyjímatelná, to když si připlatíte za řešení VarioFlex. Už tak dost velký kufr (521 litrů) nabyde po sklopení zadní řady na působivých 1630 litrů. A jak je u mladoboleslavských vozů zvykem, nabídne zavazadlový prostor šikovné přihrádky, příčky na suchý zip, síťky nebo třeba velký posuvný hák na zavěšení tašky s nákupem.

Tlačítka s displejem v příjemné shodě

Klasickou přístrojovku už nahrazuje desetipalcový displej, ovšem s přehledným uspořádáním, v němž se (opět) velmi snadno zorientujete. Totéž platí o infotainmentu s bezdrátovou podporou Android Auto a Apple Carplay, jemuž bych vytkla snad jen absenci točítka pro ovládání hlasitosti, ale to je detail, který Karoqu klidně odpustím. Důležitější pro mě je fakt, že klimatizace má stále svůj panel plný fyzických tlačítek, zde mi konzervativní řešení vyhovuje víc. Systém sice nevyniká rychlostí a na splnění některých povelů si někdy počkáte, obecně vzato ale všechno funguje, jak má.

Solidní tlačítka a válečky najdete i na volantu, obsluhu tempomatu pak má stále na starosti páčka vlevo pod ním. Na první pohled možná působí trochu předpotopně, jenže jak se ji jednou naučíte používat, můžete to dělat úplně poslepu.

Jízda bez překvapení

Pod kapotou pracuje čtyřválcový diesel, jasná volba všech, kdo mají v rozvrhu častější dlouhé cesty. Při plynulém tempu táhne spolehlivě a skoro neslyšně, přičemž si řekne jen o nějakých šest sedm litrů nafty v závislosti na rychlosti a stylu jízdy. Klidnější řidiči se dostanou i níže. Vzhledem k pohonu všech čtyř kol jsou to pěkné hodnoty a pohonná jednotka se tak řadí na seznam k ostatním vlastnostem auta, které ničím zásadně nevyčnívají, zkrátka jen fungují přesně tak, jak očekáváte. Ve zrychlování není motor žádný sportovec (z nuly na stovku dostane auto za 8,7 vteřiny), zčásti i proto, že se automatická převodovka snaží držet otáčky za všech okolností co nejníž. Budete-li si přát trochu činorodější projev, pomůže sportovní režim, jehož rychlejší reakce na plynový pedál potěší třeba při předjíždění.

Rodinné auto by mělo hledět spíše na pohodlí než řidičské zážitky, a přesně to Karoq dělá. Na hrbolaté silnici příjemně filtruje nárazy, v zatáčkách se pak nenaklání a pevně drží stopu, aniž by k tomu přidával jakékoliv sportovní ambice. Neláká k rychlé jízdě, zato vyzařuje jistotu, že se do cíle dostanete bezpečně a jako v bavlnce.

Pohon 4x4 dostanete právě jen s naftovým dvoulitrem, se čtyřkolkou se pak pojí i víceprvkové zavěšení vzadu. Právě tato kombinace - byť patří k těm dražším - představuje dokonalé univerzální řešení pro jakoukoli jízdu a jakoukoli cestu.

Kolik vás bude stát

Základní cena Škody Karoq je v tuto chvíli 715 900Kč. Auto s dvoulitrovým dieselovým motorem (ten je k dispozici vždy jen s automatickou převodovkou DSG, manuál dostanete jen se slabší naftou) a čtyřkolkou pořídíte od 865 900 Kč, dobrá zpráva je, že se i tento vrcholný diesel pojí s jakýmkoliv výbavovým stupněm. Testovaná výbava Style s dvoulitrovou naftou, čtyřkolkou a automatem vyjde na 940 900 Kč.