Horká novinka od automobilky s modrobílou vrtulí ve znaku eParkourer BMW CE02 cílí na jezdce mladé věkem i duší. Kromě hbitého a praktického dopravního prostředku s ní získáte i kopec stylu a spoustu čiré radosti z jízdy.

Ve světě jedné stopy se BMW drží na samotné špičce - snad každý motorkář někdy zatoužil po velkém „géesu“ a nad sporťáky z divize M se tají dech. Tentokrát však mnichovští vstupují na úplně nové pole a uvádějí do prodeje stroj, který se dosavadnímu zavedenému škatulkování po všech stránkách vymyká.

BMW CE02 jako eParkourer do městské džungle

Máte-li problém zařadit novinku CE02 do jakékoliv existující kategorie, ani se o to nesnažte. BMW pro ni vytvořilo kategorii vlastní a nazvalo ji „eParkourer“. Jejím revírem je jednoznačně městská džungle a už první pohled naznačuje, že cílovou skupinou budou mladí lidé, kteří kromě šikovného dopravního prostředku hledají i nemalou porci stylu a cool-faktoru.

Jistě nejsem sama, komu během loňského představování nových modelů pro rok 2024 komiksově vyhlížející moto-skútr okamžitě padl do oka. Na tenhle test jsem se tedy těšila jako dítě na Vánoce.

Elektřina pro držitele béčka

BMW CE02 jezdí na elektřinu a přidává se tak v nabídce po bok skútru CE04. Narozdíl od svého silnějšího soukmenovce však otevírá jednostopé obzory držitelům řidičského oprávnění skupiny B a mohou ho řídit také dorostenci od 16 let, pokud získají řidičák A1, slabší variantu dokonce od 15 let s řidičákem AM.

Na testování jsem dostala silnější variantu se vzduchem chlazeným elektromotorem o výkonu 11 kW a akumulátorem, který má umožnit dojezd 95 kilometrů dle měření WMTC. A ke standardnímu setupu mám rovnou i volitelný paket Highline, který vyšperkuje design ještě zlatou přední vidlicí a bílomodrými prvky, do výbavy pak přibyl držák na mobil a vyhřívané rukojeti. Takže pojďme na to.

Kam přijede, budí BMW CE02 pozornost

Designově mi CE02 připomíná stejnou měrou stroj ze sci-fi filmu a hračku z dílny HotWheels. Jeho jedinečný vzhled otáčí hlavy kolemjdoucích, kteří nic podobného ještě neviděli. Poměrně subtilní stavbu vyvažují pořádně tlusté pneumatiky s plnými disky bez vyplétání či litých paprsků, industriální detaily plné přímek dávají motorce (označení není úplně správné, ale pro zjednodušení ho použiju) pěkně ostré vzezření.

Na první pohled by se mohlo zdát, že nízko položené sedlo a celkově malé rozměry rámu budou vhodné jen pro nepříliš vzrostlého jezdce, ale ergonomii si pochvaloval i můj téměř dvoumetrový muž. Také sedlo samotné zpočátku vzbuzuje obavy, neboť je poměrně úzké a tvrdé. Jenže stačí nasednout, a na první dobrou se poskládáte do pohodlné pozice s širokými řidítky pevně v ruce.

Praktická tlačítka na řidítkách

Před sebou máte maličký displej, která má však perfektní čitelnost i za plného slunce. Kromě stavu nabití baterie, dojezdu a rychlosti zde tedy za všech okolností vidíte i kontrolky zapnutých blinkrů, což je velmi užitečný prvek. Na řidítkách najdete všechny běžné ovládací prvky a k tomu několik tlačítek navíc, třeba volič jízdních módů, které jsou celkem tři a nastavují dynamiku i míru rekuperace.

Tlačítko R na levé straně pak aktivuje - na mou duši - zpátečku! Ne že by to byla vysloveně nutnost - se 132 kily jde o poměrně lehký stroj - ale v některých situacích rozhodně usnadní život. Startování je komplet bezklíčové, stačí mít krabičku v kapse, a zmáčknout příslušné tlačítko. Samozřejmě nechybí ani USB zásuvka pro nabíjení telefonu.



Rychlé jako blesk

Usedám na modrobílou lavici a opatrně beru za plyn. Opatrnost je na místě, protože 15 koní výkonu zní sice nevinně, točivý moment však elektromotor dodává ihned a v pořádné porci.

S pomalejším jízdním módem se není třeba obávat velkého překvapení, ale ten nejsilnější vás katapultuje vpřed s takovou razancí, že by nepřipravený pilot mohl udělat i backflip. Řazení samozřejmě na elektrické motorce přítomno není, takže stačí jen přidávat a brzdit, přičemž o to druhé se do jisté míry postará rekuperace.

Z nízkého sedla dosáhne na zem opravdu každý a široká řidítka zaručují, že zatáčení i jakákoli jiná manipulace je hračka. Do městského provozu si lepší dopravní prostředek sotva umím představit - obratný, rychlý a velmi skladný, takže se bez potíží prosmýknete mezi čekajícími frontami aut.

Ovládání relativně drobného stroje s příjemně položeným těžištěm je snadné jako facka a zaparkujete bez nadsázky kdekoliv, kde si usmyslíte. Prudké zrychlení je ohromně návykové, a tak se i na nudné cestě do práce, do školy či na schůzku co chvíli přistihnete, že máte koutky úst od ucha k uchu.

Jedinou nevýhodou snad může být tichá jízda, která neupozorní okolní řidiče na vaši přítomnost. Aspoň zčásti to však vynahrazuje přední světlo s perfektní svítivostí. Jinak holt musíte předvídat a za všech okolností myslet i za ostatní, což je však skutečnost, které si je dobře vědom každý, kdo někdy brázdil krajinu na jednostopém vozidle.

Pohodlí na rozbitých silnicích, kočičích hlavách a kanálech nemám co vytknout. Odpružení funguje skvěle a leccos pohltí i velká kola s širokými pneumatikami. A nakonec se nepotvrzují ani obavy z tvrdosti sedla. Stovky kilometrů byste v něm asi cestovat nechtěli, ale v rámci vzdáleností, které vám poskytuje kapacita baterie, rozhodně trpět nebudete.

Nabijete v garáži i doma

Udávaných 95 kilometrů dojezdu je reálných, samozřejmě pokud si nenastavíte nejrychlejší mód a nebudete tahat za plyn jako šílenci. Naopak s výkonem omezeným „na želvičku“ možná dojedete i o kus dál a jízda nebude ani tehdy příliš ucouraná.

Dobíjení baterie je pak uživatelsky velmi přívětivé. Nejsnadnější je zapojit kabel rovnou do konektoru pod sedlem, pokud však nemáte v garáži zásuvku, lze celou baterku vyjmout a odnést si ji domů. Z dvaceti na osmdesát procent ji při rychlejším dobíjení (tuto možnost nabízí jen silnější varianta) naplníte za necelé tři hodiny.

Nabíjení je samozřejmě nutné trochu plánovat a dojezdový radius zdaleka není tak široký jako u motorek na benzin, to jsou však dobře známé strasti elektromobility, které zde není třeba rozvádět.

Opět se potvrdilo, že na co BMW sáhne, to udělá provotřídně. Žádný jiný skútr dostupný řidičům s béčkem není tak zábavný a žádný jiný nevypadá tak originálně, funkci praktického městského dopravníku přitom tenhle eParkourer zastane na výbornou.

Kolik to bude stát

Základní slabší varianta CE 02 AM s výkonem 4 kW je k dostání za 184 500 korun, silnější verze s 11 kW stojí od 209 tisíc korun. Paket Highline dokoupíte za 21 930 Kč, v nabídce najdete i několik typů brašen na zadní nosič.